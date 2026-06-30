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Batterie
X3/MX100
X3/MX100
Adattatore per caricabatterie
Batterie
X3/MX100
Adattatore per caricabatterie
Batterie
L'adattatore per caricabatterie per X3/MX100 consente di ricaricare le batterie di IntelliVue X3 (867030) e IntelliVue MX100 (867033) con il ricondizionatore per batterie Smart 865432.
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Consente la ricarica delle batterie
Adattatore per caricabatterie per X3/MX100 - Philips