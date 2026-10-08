Skip to main content
Professionisti sanitari
Prodotti e Servizi
Storie di innovazione
Supporto & Contatti
Parti di ricambio
Monitoraggio per Risonanza Magnetica
Caricabatterie per moduli Sostituisce 9023 (989803152891)
Caricabatterie per moduli Sostituisce 9023 (989803152891)
Alimentazione
Monitoraggio per Risonanza Magnetica
Caricabatterie per moduli Sostituisce 9023 (989803152891)
Alimentazione
Monitoraggio per Risonanza Magnetica
Per ricaricare le batterie dei moduli wireless 989803152881 (9065) e 989803191341. Cavo di alimentazione non fornito, da ordinare se necessario: 989803168211, 453564177501 o 989803173901.
Contattaci
Specifiche
Informazioni sul prodotto
Unità di misura
1 per confezione
Monouso o riutilizzabile
Riutilizzabile
Ricaricabile
Sì
Tipo di batteria
Ioni di litio
Da utilizzare con apparecchiature Philips
865214, 865323, 865353, 866120, 866185
Disclaimer
Il prodotto potrebbe non essere disponibile in tutti i Paesi; per informazioni sulla disponibilità del portafoglio completo di prodotti, contattare l'ufficio vendite Philips di zona.
Philips - Caricabatterie per moduli, sostituisce 9023 (989803152891) - Philips