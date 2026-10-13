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Modulo wireless SpO2 per l'uso con i monitor paziente Expression, Essential o Expression MR200.
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Specifiche
Informazioni sul prodotto
Unità di misura
1 per confezione
Da utilizzare con apparecchiature Philips
Essential, Expression, Expression MR200
Utilizzo con i prodotti di consumo Philips
989803161991
Disclaimer
Il prodotto potrebbe non essere disponibile in tutti i Paesi; per informazioni sulla disponibilità del portafoglio completo di prodotti, contattare l'ufficio vendite Philips di zona.
Philips - Modulo wireless SpO2 - Philips