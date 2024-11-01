Il trasduttore ad array curvo PureWave C5-1 con gamma di frequenza operativa estesa da 5 a 1 Mhz è l'ideale per applicazioni ad alte prestazioni ostetrico/ginecologiche, eco fetali, addominali e interventistiche. Offre prestazioni cliniche eccezionali per un'ampia varietà di tipologie di pazienti, inclusi i pazienti obesi e tecnicamente difficili.
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|Idoneo per biopsia
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Note:
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.