C5-1 Transducer Trasduttore ad array curvo e banda larga con tecnologia a cristalli PureWave

Il trasduttore ad array curvo PureWave C5-1 con gamma di frequenza operativa estesa da 5 a 1 Mhz è l'ideale per applicazioni ad alte prestazioni ostetrico/ginecologiche, eco fetali, addominali e interventistiche. Offre prestazioni cliniche eccezionali per un'ampia varietà di tipologie di pazienti, inclusi i pazienti obesi e tecnicamente difficili.