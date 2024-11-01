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C5-1 Transducer

Trasduttore ad array curvo e banda larga con tecnologia a cristalli PureWave

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Il trasduttore ad array curvo PureWave C5-1 con gamma di frequenza operativa estesa da 5 a 1 Mhz è l'ideale per applicazioni ad alte prestazioni ostetrico/ginecologiche, eco fetali, addominali e interventistiche. Offre prestazioni cliniche eccezionali per un'ampia varietà di tipologie di pazienti, inclusi i pazienti obesi e tecnicamente difficili.

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Specifiche Tecniche

Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Tecnologia
  • PureWave
Numero di elementi
  • 160
Gamma di frequenze
  • 5-1 MHz
Tipo di array
  • Curvo
Apertura
  • 55.5 mm
Campo di vista
  • 111°
Applicazioni
  • Applicazioni generiche addominali (pazienti adulti e pediatrici, anche vascolari), ostetriche, ginecologiche, urologiche e per interventistica
Idoneo per biopsia
Idoneo per navigazione con fusione di immagini
  • No
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Tecnologia
  • PureWave
Numero di elementi
  • 160
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Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Tecnologia
  • PureWave
Numero di elementi
  • 160
Gamma di frequenze
  • 5-1 MHz
Tipo di array
  • Curvo
Apertura
  • 55.5 mm
Campo di vista
  • 111°
Applicazioni
  • Applicazioni generiche addominali (pazienti adulti e pediatrici, anche vascolari), ostetriche, ginecologiche, urologiche e per interventistica
Idoneo per biopsia
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