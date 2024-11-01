Affiniti 30

La scelta di un nuovo sistema ecografico è tutta questione di equilibrio. Servono velocemente informazioni diagnostiche precise, un'interfaccia utente semplificata ma intuitiva e facilità di accesso alle funzioni cruciali, unitamente a un design ergonomico e alla tecnologia più recente.
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Gli operatori sanitari fanno il massimo per fornire la migliore assistenza ai propri pazienti. Tuttavia, spesso devono garantire gli stessi risultati con meno risorse e tempo a propria disposizione e con un volume di pazienti elevato. Per poter mantenere questo equilibrio, è necessario disporre rapidamente di informazioni diagnostiche. Sono necessarie funzionalità avanzate in un sistema ergonomico che sia facile da usare e sufficientemente robusto da resistere alle sollecitazioni quotidiane determinate all'elevato volume di pazienti.
L'importanza dell'equilibrio
Gli operatori sanitari fanno il massimo per fornire la migliore assistenza ai propri pazienti. Tuttavia, spesso devono garantire gli stessi risultati con meno risorse e tempo a propria disposizione e con un volume di pazienti elevato. Per poter mantenere questo equilibrio, è necessario disporre rapidamente di informazioni diagnostiche. Sono necessarie funzionalità avanzate in un sistema ergonomico che sia facile da usare e sufficientemente robusto da resistere alle sollecitazioni quotidiane determinate all'elevato volume di pazienti.
L'importanza dell'equilibrio
Gli operatori sanitari fanno il massimo per fornire la migliore assistenza ai propri pazienti. Tuttavia, spesso devono garantire gli stessi risultati con meno risorse e tempo a propria disposizione e con un volume di pazienti elevato. Per poter mantenere questo equilibrio, è necessario disporre rapidamente di informazioni diagnostiche. Sono necessarie funzionalità avanzate in un sistema ergonomico che sia facile da usare e sufficientemente robusto da resistere alle sollecitazioni quotidiane determinate all'elevato volume di pazienti.
Gli operatori sanitari fanno il massimo per fornire la migliore assistenza ai propri pazienti. Tuttavia, spesso devono garantire gli stessi risultati con meno risorse e tempo a propria disposizione e con un volume di pazienti elevato. Per poter mantenere questo equilibrio, è necessario disporre rapidamente di informazioni diagnostiche. Sono necessarie funzionalità avanzate in un sistema ergonomico che sia facile da usare e sufficientemente robusto da resistere alle sollecitazioni quotidiane determinate all'elevato volume di pazienti.
Flow Viewer
Flow Viewer
Flow Viewer è un miglioramento della visualizzazione a colori Philips per la vascolarizzazione e l'architettura del cuore fetale. Flow Viewer fornisce un rendering simil-3D dei dati di imaging del flusso per visualizzare meglio l'anatomia cardiovascolare e migliorare l'aspetto estetico delle immagini in tutte le modalità a colori. Disponibile in tutte le modalità di imaging a colori (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
Flow Viewer
Flow Viewer è un miglioramento della visualizzazione a colori Philips per la vascolarizzazione e l'architettura del cuore fetale. Flow Viewer fornisce un rendering simil-3D dei dati di imaging del flusso per visualizzare meglio l'anatomia cardiovascolare e migliorare l'aspetto estetico delle immagini in tutte le modalità a colori. Disponibile in tutte le modalità di imaging a colori (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
Flow Viewer
Flow Viewer è un miglioramento della visualizzazione a colori Philips per la vascolarizzazione e l'architettura del cuore fetale. Flow Viewer fornisce un rendering simil-3D dei dati di imaging del flusso per visualizzare meglio l'anatomia cardiovascolare e migliorare l'aspetto estetico delle immagini in tutte le modalità a colori. Disponibile in tutte le modalità di imaging a colori (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
Flow Viewer è un miglioramento della visualizzazione a colori Philips per la vascolarizzazione e l'architettura del cuore fetale. Flow Viewer fornisce un rendering simil-3D dei dati di imaging del flusso per visualizzare meglio l'anatomia cardiovascolare e migliorare l'aspetto estetico delle immagini in tutte le modalità a colori. Disponibile in tutte le modalità di imaging a colori (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)
AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)
Philips AutoSCAN di ultima generazione migliora l'uniformità delle immagini grazie alla regolazione adattiva della luminosità a livello di singolo pixel e alla riduzione della necessità di regolazioni da parte dell'utente, migliorando nel contempo la prontezza all'uso del trasduttore. AutoSCAN di ultima generazione consente di eseguire fino al 54% in meno di pressioni dei pulsanti con l'ottimizzazione pixel per pixel in tempo reale.
AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)
Philips AutoSCAN di ultima generazione migliora l'uniformità delle immagini grazie alla regolazione adattiva della luminosità a livello di singolo pixel e alla riduzione della necessità di regolazioni da parte dell'utente, migliorando nel contempo la prontezza all'uso del trasduttore. AutoSCAN di ultima generazione consente di eseguire fino al 54% in meno di pressioni dei pulsanti con l'ottimizzazione pixel per pixel in tempo reale.
AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)
Philips AutoSCAN di ultima generazione migliora l'uniformità delle immagini grazie alla regolazione adattiva della luminosità a livello di singolo pixel e alla riduzione della necessità di regolazioni da parte dell'utente, migliorando nel contempo la prontezza all'uso del trasduttore. AutoSCAN di ultima generazione consente di eseguire fino al 54% in meno di pressioni dei pulsanti con l'ottimizzazione pixel per pixel in tempo reale.
AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)
AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)
Philips AutoSCAN di ultima generazione migliora l'uniformità delle immagini grazie alla regolazione adattiva della luminosità a livello di singolo pixel e alla riduzione della necessità di regolazioni da parte dell'utente, migliorando nel contempo la prontezza all'uso del trasduttore. AutoSCAN di ultima generazione consente di eseguire fino al 54% in meno di pressioni dei pulsanti con l'ottimizzazione pixel per pixel in tempo reale.
Flusso di lavoro ed efficienza clinica
Flusso di lavoro ed efficienza clinica
Philips Affiniti 30 garantisce prestazioni innovative in termini di flusso di lavoro ed efficienza. Il sistema risponde alle esigenze quotidiane di acquisizione rapida delle immagini e fornitura efficace dei risultati, integrando le innovazioni che rendono i sistemi ecografici di Philips la scelta obbligata per gli operatori alla ricerca di immagini di qualità e di applicazioni cliniche comprovate.
Flusso di lavoro ed efficienza clinica
Philips Affiniti 30 garantisce prestazioni innovative in termini di flusso di lavoro ed efficienza. Il sistema risponde alle esigenze quotidiane di acquisizione rapida delle immagini e fornitura efficace dei risultati, integrando le innovazioni che rendono i sistemi ecografici di Philips la scelta obbligata per gli operatori alla ricerca di immagini di qualità e di applicazioni cliniche comprovate.
Flusso di lavoro ed efficienza clinica
Philips Affiniti 30 garantisce prestazioni innovative in termini di flusso di lavoro ed efficienza. Il sistema risponde alle esigenze quotidiane di acquisizione rapida delle immagini e fornitura efficace dei risultati, integrando le innovazioni che rendono i sistemi ecografici di Philips la scelta obbligata per gli operatori alla ricerca di immagini di qualità e di applicazioni cliniche comprovate.
Philips Affiniti 30 garantisce prestazioni innovative in termini di flusso di lavoro ed efficienza. Il sistema risponde alle esigenze quotidiane di acquisizione rapida delle immagini e fornitura efficace dei risultati, integrando le innovazioni che rendono i sistemi ecografici di Philips la scelta obbligata per gli operatori alla ricerca di immagini di qualità e di applicazioni cliniche comprovate.
MFI
MFI
Concepito per rilevare il flusso di sangue lento e debole nei tessuti. Superando molte delle barriere tipiche dei metodi convenzionali, questa soluzione proprietaria è in grado di rilevare flussi di sangue minimi con un'elevata risoluzione e artefatti minimi. Con MicroFlow Imaging il frame rate e la qualità dell'immagine 2D restano alti e vengono applicate tecniche di riduzione degli artefatti avanzate per la visualizzazione dell'anatomia dei piccoli vasi.
MFI
Concepito per rilevare il flusso di sangue lento e debole nei tessuti. Superando molte delle barriere tipiche dei metodi convenzionali, questa soluzione proprietaria è in grado di rilevare flussi di sangue minimi con un'elevata risoluzione e artefatti minimi. Con MicroFlow Imaging il frame rate e la qualità dell'immagine 2D restano alti e vengono applicate tecniche di riduzione degli artefatti avanzate per la visualizzazione dell'anatomia dei piccoli vasi.
MFI
Concepito per rilevare il flusso di sangue lento e debole nei tessuti. Superando molte delle barriere tipiche dei metodi convenzionali, questa soluzione proprietaria è in grado di rilevare flussi di sangue minimi con un'elevata risoluzione e artefatti minimi. Con MicroFlow Imaging il frame rate e la qualità dell'immagine 2D restano alti e vengono applicate tecniche di riduzione degli artefatti avanzate per la visualizzazione dell'anatomia dei piccoli vasi.
Concepito per rilevare il flusso di sangue lento e debole nei tessuti. Superando molte delle barriere tipiche dei metodi convenzionali, questa soluzione proprietaria è in grado di rilevare flussi di sangue minimi con un'elevata risoluzione e artefatti minimi. Con MicroFlow Imaging il frame rate e la qualità dell'immagine 2D restano alti e vengono applicate tecniche di riduzione degli artefatti avanzate per la visualizzazione dell'anatomia dei piccoli vasi.
Prestazioni che puoi vedere
Prestazioni che puoi vedere
Il beamforming di precisione di Affiniti 30, le preimpostazioni TSP e gli strumenti per l'efficienza e l'automazione offrono grandi prestazioni e un'ottimizzazione del flusso di lavoro per migliorare la produttività. Affiniti 30 fornisce funzioni di rendering superficiale 3D dalle prestazioni eccezionali e informazioni che consentono di analizzare le strutture fetali e diagnosticare le anomalie.
Prestazioni che puoi vedere
Il beamforming di precisione di Affiniti 30, le preimpostazioni TSP e gli strumenti per l'efficienza e l'automazione offrono grandi prestazioni e un'ottimizzazione del flusso di lavoro per migliorare la produttività. Affiniti 30 fornisce funzioni di rendering superficiale 3D dalle prestazioni eccezionali e informazioni che consentono di analizzare le strutture fetali e diagnosticare le anomalie.
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Il beamforming di precisione di Affiniti 30, le preimpostazioni TSP e gli strumenti per l'efficienza e l'automazione offrono grandi prestazioni e un'ottimizzazione del flusso di lavoro per migliorare la produttività. Affiniti 30 fornisce funzioni di rendering superficiale 3D dalle prestazioni eccezionali e informazioni che consentono di analizzare le strutture fetali e diagnosticare le anomalie.
Il beamforming di precisione di Affiniti 30, le preimpostazioni TSP e gli strumenti per l'efficienza e l'automazione offrono grandi prestazioni e un'ottimizzazione del flusso di lavoro per migliorare la produttività. Affiniti 30 fornisce funzioni di rendering superficiale 3D dalle prestazioni eccezionali e informazioni che consentono di analizzare le strutture fetali e diagnosticare le anomalie.
Collaboration Live
Collaboration Live
Espansione delle potenzialità del team di lavoro senza richiedere nuove risorse. Collaboration Live è una piattaforma di comunicazione che facilita la comunicazione tra un sistema ecografico compatibile e un utente remoto. Grazie alla possibilità di comunicazione simultanea tra più partecipanti, fino a sei utenti possono parlare, scrivere messaggi, condividere schermate e trasmettere video in streaming in modo rapido e sicuro direttamente dal sistema ecografico, per un accesso a distanza a diverse risorse cliniche.
Collaboration Live
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Espansione delle potenzialità del team di lavoro senza richiedere nuove risorse. Collaboration Live è una piattaforma di comunicazione che facilita la comunicazione tra un sistema ecografico compatibile e un utente remoto. Grazie alla possibilità di comunicazione simultanea tra più partecipanti, fino a sei utenti possono parlare, scrivere messaggi, condividere schermate e trasmettere video in streaming in modo rapido e sicuro direttamente dal sistema ecografico, per un accesso a distanza a diverse risorse cliniche.
Espansione delle potenzialità del team di lavoro senza richiedere nuove risorse. Collaboration Live è una piattaforma di comunicazione che facilita la comunicazione tra un sistema ecografico compatibile e un utente remoto. Grazie alla possibilità di comunicazione simultanea tra più partecipanti, fino a sei utenti possono parlare, scrivere messaggi, condividere schermate e trasmettere video in streaming in modo rapido e sicuro direttamente dal sistema ecografico, per un accesso a distanza a diverse risorse cliniche.
Assistenza
Assistenza
La necessità di ottimizzare le risorse, la crescente complessità dei casi e la molteplicità dei contesti di trattamento portano all'attenzione le difficoltà legate al personale, alla variabilità delle competenze e al processo di standardizzazione. Ed è in un simile contesto i nostri servizi e le nostre soluzioni possono essere d'aiuto: assistenza personalizzata per ogni esigenza con i nostri contratti RightFit, servizi di formazione e istruzione in ambito clinico e tecnico per un aggiornamento costante delle competenze, massimizzazione degli investimenti nelle apparecchiature con Technology Maximizer ed espansione delle potenzialità del team di lavoro senza richiedere nuove risorse con Collaboration Live.
Assistenza
La necessità di ottimizzare le risorse, la crescente complessità dei casi e la molteplicità dei contesti di trattamento portano all'attenzione le difficoltà legate al personale, alla variabilità delle competenze e al processo di standardizzazione. Ed è in un simile contesto i nostri servizi e le nostre soluzioni possono essere d'aiuto: assistenza personalizzata per ogni esigenza con i nostri contratti RightFit, servizi di formazione e istruzione in ambito clinico e tecnico per un aggiornamento costante delle competenze, massimizzazione degli investimenti nelle apparecchiature con Technology Maximizer ed espansione delle potenzialità del team di lavoro senza richiedere nuove risorse con Collaboration Live.
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La necessità di ottimizzare le risorse, la crescente complessità dei casi e la molteplicità dei contesti di trattamento portano all'attenzione le difficoltà legate al personale, alla variabilità delle competenze e al processo di standardizzazione. Ed è in un simile contesto i nostri servizi e le nostre soluzioni possono essere d'aiuto: assistenza personalizzata per ogni esigenza con i nostri contratti RightFit, servizi di formazione e istruzione in ambito clinico e tecnico per un aggiornamento costante delle competenze, massimizzazione degli investimenti nelle apparecchiature con Technology Maximizer ed espansione delle potenzialità del team di lavoro senza richiedere nuove risorse con Collaboration Live.
Un investimento intelligente
Un investimento intelligente
Grazie al ridotto costo di proprietà complessivo, il sistema ad ultrasuoni Affiniti 30 rappresenta un investimento intelligente. Per garantire tempi di operatività ottimali, è dotato di un design modulare che conferisce maggiore affidabilità e rapidità di manutenzione. Offre inoltre il monitoraggio dei servizi di assistenza remota Philips* per risolvere i problemi utilizzando una normale connessione Internet e riducendo le chiamate telefoniche al servizio di assistenza e l'accesso alla pluripremiata assistenza tecnica Philips.
Un investimento intelligente
Grazie al ridotto costo di proprietà complessivo, il sistema ad ultrasuoni Affiniti 30 rappresenta un investimento intelligente. Per garantire tempi di operatività ottimali, è dotato di un design modulare che conferisce maggiore affidabilità e rapidità di manutenzione. Offre inoltre il monitoraggio dei servizi di assistenza remota Philips* per risolvere i problemi utilizzando una normale connessione Internet e riducendo le chiamate telefoniche al servizio di assistenza e l'accesso alla pluripremiata assistenza tecnica Philips.
Un investimento intelligente
Grazie al ridotto costo di proprietà complessivo, il sistema ad ultrasuoni Affiniti 30 rappresenta un investimento intelligente. Per garantire tempi di operatività ottimali, è dotato di un design modulare che conferisce maggiore affidabilità e rapidità di manutenzione. Offre inoltre il monitoraggio dei servizi di assistenza remota Philips* per risolvere i problemi utilizzando una normale connessione Internet e riducendo le chiamate telefoniche al servizio di assistenza e l'accesso alla pluripremiata assistenza tecnica Philips.
Grazie al ridotto costo di proprietà complessivo, il sistema ad ultrasuoni Affiniti 30 rappresenta un investimento intelligente. Per garantire tempi di operatività ottimali, è dotato di un design modulare che conferisce maggiore affidabilità e rapidità di manutenzione. Offre inoltre il monitoraggio dei servizi di assistenza remota Philips* per risolvere i problemi utilizzando una normale connessione Internet e riducendo le chiamate telefoniche al servizio di assistenza e l'accesso alla pluripremiata assistenza tecnica Philips.
Formazione
Formazione
I nostri programmi di formazione completi sono progettati per supportare l'eccellenza clinica, incrementare l'utilizzo delle funzionalità avanzate dei sistemi, consolidare la fiducia dei medici nella qualità degli esami, ottimizzare il flusso di lavoro e la produttività, promuovere la crescita professionale e il lavoro di squadra nonché, in definitiva, per offrire ai pazienti un'esperienza di cura eccezionale.
Formazione
I nostri programmi di formazione completi sono progettati per supportare l'eccellenza clinica, incrementare l'utilizzo delle funzionalità avanzate dei sistemi, consolidare la fiducia dei medici nella qualità degli esami, ottimizzare il flusso di lavoro e la produttività, promuovere la crescita professionale e il lavoro di squadra nonché, in definitiva, per offrire ai pazienti un'esperienza di cura eccezionale.
Formazione
I nostri programmi di formazione completi sono progettati per supportare l'eccellenza clinica, incrementare l'utilizzo delle funzionalità avanzate dei sistemi, consolidare la fiducia dei medici nella qualità degli esami, ottimizzare il flusso di lavoro e la produttività, promuovere la crescita professionale e il lavoro di squadra nonché, in definitiva, per offrire ai pazienti un'esperienza di cura eccezionale.
I nostri programmi di formazione completi sono progettati per supportare l'eccellenza clinica, incrementare l'utilizzo delle funzionalità avanzate dei sistemi, consolidare la fiducia dei medici nella qualità degli esami, ottimizzare il flusso di lavoro e la produttività, promuovere la crescita professionale e il lavoro di squadra nonché, in definitiva, per offrire ai pazienti un'esperienza di cura eccezionale.
Funzioni di visualizzazione 3D avanzata: TrueVue, GlassVue e aReveal
Funzioni di visualizzazione 3D avanzata
Il pacchetto di funzioni di visualizzazione avanzata di Philips è ora disponibile su Affiniti 30 per consentire l'acquisizione di immagini 3D realistiche con facilità. Philips TrueVue e GlassVue, con sorgente luminosa interna, producono immagini fotorealistiche del feto. aReveal, tecnica di segmentazione automatica 3D, consente di rivelare il volto del feto con un solo tocco. La visualizzazione avanzata di immagini ecografiche 3D Philips TrueVue offre immagini fetali 3D incredibilmente realistiche. TrueVue, con la sua sorgente luminosa interna, offre allo staff clinico la possibilità di manipolare luci e ombre in qualunque posizione del volume 3D.
Funzioni di visualizzazione 3D avanzata
Il pacchetto di funzioni di visualizzazione avanzata di Philips è ora disponibile su Affiniti 30 per consentire l'acquisizione di immagini 3D realistiche con facilità. Philips TrueVue e GlassVue, con sorgente luminosa interna, producono immagini fotorealistiche del feto. aReveal, tecnica di segmentazione automatica 3D, consente di rivelare il volto del feto con un solo tocco. La visualizzazione avanzata di immagini ecografiche 3D Philips TrueVue offre immagini fetali 3D incredibilmente realistiche. TrueVue, con la sua sorgente luminosa interna, offre allo staff clinico la possibilità di manipolare luci e ombre in qualunque posizione del volume 3D.
Funzioni di visualizzazione 3D avanzata
Il pacchetto di funzioni di visualizzazione avanzata di Philips è ora disponibile su Affiniti 30 per consentire l'acquisizione di immagini 3D realistiche con facilità. Philips TrueVue e GlassVue, con sorgente luminosa interna, producono immagini fotorealistiche del feto. aReveal, tecnica di segmentazione automatica 3D, consente di rivelare il volto del feto con un solo tocco. La visualizzazione avanzata di immagini ecografiche 3D Philips TrueVue offre immagini fetali 3D incredibilmente realistiche. TrueVue, con la sua sorgente luminosa interna, offre allo staff clinico la possibilità di manipolare luci e ombre in qualunque posizione del volume 3D.
Funzioni di visualizzazione 3D avanzata: TrueVue, GlassVue e aReveal
Funzioni di visualizzazione 3D avanzata
Il pacchetto di funzioni di visualizzazione avanzata di Philips è ora disponibile su Affiniti 30 per consentire l'acquisizione di immagini 3D realistiche con facilità. Philips TrueVue e GlassVue, con sorgente luminosa interna, producono immagini fotorealistiche del feto. aReveal, tecnica di segmentazione automatica 3D, consente di rivelare il volto del feto con un solo tocco. La visualizzazione avanzata di immagini ecografiche 3D Philips TrueVue offre immagini fetali 3D incredibilmente realistiche. TrueVue, con la sua sorgente luminosa interna, offre allo staff clinico la possibilità di manipolare luci e ombre in qualunque posizione del volume 3D.
L'importanza dell'equilibrio
Flow Viewer
AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)
Gli operatori sanitari fanno il massimo per fornire la migliore assistenza ai propri pazienti. Tuttavia, spesso devono garantire gli stessi risultati con meno risorse e tempo a propria disposizione e con un volume di pazienti elevato. Per poter mantenere questo equilibrio, è necessario disporre rapidamente di informazioni diagnostiche. Sono necessarie funzionalità avanzate in un sistema ergonomico che sia facile da usare e sufficientemente robusto da resistere alle sollecitazioni quotidiane determinate all'elevato volume di pazienti.
L'importanza dell'equilibrio
Gli operatori sanitari fanno il massimo per fornire la migliore assistenza ai propri pazienti. Tuttavia, spesso devono garantire gli stessi risultati con meno risorse e tempo a propria disposizione e con un volume di pazienti elevato. Per poter mantenere questo equilibrio, è necessario disporre rapidamente di informazioni diagnostiche. Sono necessarie funzionalità avanzate in un sistema ergonomico che sia facile da usare e sufficientemente robusto da resistere alle sollecitazioni quotidiane determinate all'elevato volume di pazienti.
L'importanza dell'equilibrio
Gli operatori sanitari fanno il massimo per fornire la migliore assistenza ai propri pazienti. Tuttavia, spesso devono garantire gli stessi risultati con meno risorse e tempo a propria disposizione e con un volume di pazienti elevato. Per poter mantenere questo equilibrio, è necessario disporre rapidamente di informazioni diagnostiche. Sono necessarie funzionalità avanzate in un sistema ergonomico che sia facile da usare e sufficientemente robusto da resistere alle sollecitazioni quotidiane determinate all'elevato volume di pazienti.
Gli operatori sanitari fanno il massimo per fornire la migliore assistenza ai propri pazienti. Tuttavia, spesso devono garantire gli stessi risultati con meno risorse e tempo a propria disposizione e con un volume di pazienti elevato. Per poter mantenere questo equilibrio, è necessario disporre rapidamente di informazioni diagnostiche. Sono necessarie funzionalità avanzate in un sistema ergonomico che sia facile da usare e sufficientemente robusto da resistere alle sollecitazioni quotidiane determinate all'elevato volume di pazienti.
Flow Viewer
Flow Viewer
Flow Viewer è un miglioramento della visualizzazione a colori Philips per la vascolarizzazione e l'architettura del cuore fetale. Flow Viewer fornisce un rendering simil-3D dei dati di imaging del flusso per visualizzare meglio l'anatomia cardiovascolare e migliorare l'aspetto estetico delle immagini in tutte le modalità a colori. Disponibile in tutte le modalità di imaging a colori (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
Flow Viewer
Flow Viewer è un miglioramento della visualizzazione a colori Philips per la vascolarizzazione e l'architettura del cuore fetale. Flow Viewer fornisce un rendering simil-3D dei dati di imaging del flusso per visualizzare meglio l'anatomia cardiovascolare e migliorare l'aspetto estetico delle immagini in tutte le modalità a colori. Disponibile in tutte le modalità di imaging a colori (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
Flow Viewer
Flow Viewer è un miglioramento della visualizzazione a colori Philips per la vascolarizzazione e l'architettura del cuore fetale. Flow Viewer fornisce un rendering simil-3D dei dati di imaging del flusso per visualizzare meglio l'anatomia cardiovascolare e migliorare l'aspetto estetico delle immagini in tutte le modalità a colori. Disponibile in tutte le modalità di imaging a colori (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
Flow Viewer è un miglioramento della visualizzazione a colori Philips per la vascolarizzazione e l'architettura del cuore fetale. Flow Viewer fornisce un rendering simil-3D dei dati di imaging del flusso per visualizzare meglio l'anatomia cardiovascolare e migliorare l'aspetto estetico delle immagini in tutte le modalità a colori. Disponibile in tutte le modalità di imaging a colori (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)
AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)
Philips AutoSCAN di ultima generazione migliora l'uniformità delle immagini grazie alla regolazione adattiva della luminosità a livello di singolo pixel e alla riduzione della necessità di regolazioni da parte dell'utente, migliorando nel contempo la prontezza all'uso del trasduttore. AutoSCAN di ultima generazione consente di eseguire fino al 54% in meno di pressioni dei pulsanti con l'ottimizzazione pixel per pixel in tempo reale.
AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)
Philips AutoSCAN di ultima generazione migliora l'uniformità delle immagini grazie alla regolazione adattiva della luminosità a livello di singolo pixel e alla riduzione della necessità di regolazioni da parte dell'utente, migliorando nel contempo la prontezza all'uso del trasduttore. AutoSCAN di ultima generazione consente di eseguire fino al 54% in meno di pressioni dei pulsanti con l'ottimizzazione pixel per pixel in tempo reale.
AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)
Philips AutoSCAN di ultima generazione migliora l'uniformità delle immagini grazie alla regolazione adattiva della luminosità a livello di singolo pixel e alla riduzione della necessità di regolazioni da parte dell'utente, migliorando nel contempo la prontezza all'uso del trasduttore. AutoSCAN di ultima generazione consente di eseguire fino al 54% in meno di pressioni dei pulsanti con l'ottimizzazione pixel per pixel in tempo reale.
AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)
AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)
Philips AutoSCAN di ultima generazione migliora l'uniformità delle immagini grazie alla regolazione adattiva della luminosità a livello di singolo pixel e alla riduzione della necessità di regolazioni da parte dell'utente, migliorando nel contempo la prontezza all'uso del trasduttore. AutoSCAN di ultima generazione consente di eseguire fino al 54% in meno di pressioni dei pulsanti con l'ottimizzazione pixel per pixel in tempo reale.
Flusso di lavoro ed efficienza clinica
Flusso di lavoro ed efficienza clinica
Philips Affiniti 30 garantisce prestazioni innovative in termini di flusso di lavoro ed efficienza. Il sistema risponde alle esigenze quotidiane di acquisizione rapida delle immagini e fornitura efficace dei risultati, integrando le innovazioni che rendono i sistemi ecografici di Philips la scelta obbligata per gli operatori alla ricerca di immagini di qualità e di applicazioni cliniche comprovate.
Flusso di lavoro ed efficienza clinica
Philips Affiniti 30 garantisce prestazioni innovative in termini di flusso di lavoro ed efficienza. Il sistema risponde alle esigenze quotidiane di acquisizione rapida delle immagini e fornitura efficace dei risultati, integrando le innovazioni che rendono i sistemi ecografici di Philips la scelta obbligata per gli operatori alla ricerca di immagini di qualità e di applicazioni cliniche comprovate.
Flusso di lavoro ed efficienza clinica
Philips Affiniti 30 garantisce prestazioni innovative in termini di flusso di lavoro ed efficienza. Il sistema risponde alle esigenze quotidiane di acquisizione rapida delle immagini e fornitura efficace dei risultati, integrando le innovazioni che rendono i sistemi ecografici di Philips la scelta obbligata per gli operatori alla ricerca di immagini di qualità e di applicazioni cliniche comprovate.
Philips Affiniti 30 garantisce prestazioni innovative in termini di flusso di lavoro ed efficienza. Il sistema risponde alle esigenze quotidiane di acquisizione rapida delle immagini e fornitura efficace dei risultati, integrando le innovazioni che rendono i sistemi ecografici di Philips la scelta obbligata per gli operatori alla ricerca di immagini di qualità e di applicazioni cliniche comprovate.
MFI
MFI
Concepito per rilevare il flusso di sangue lento e debole nei tessuti. Superando molte delle barriere tipiche dei metodi convenzionali, questa soluzione proprietaria è in grado di rilevare flussi di sangue minimi con un'elevata risoluzione e artefatti minimi. Con MicroFlow Imaging il frame rate e la qualità dell'immagine 2D restano alti e vengono applicate tecniche di riduzione degli artefatti avanzate per la visualizzazione dell'anatomia dei piccoli vasi.
MFI
Concepito per rilevare il flusso di sangue lento e debole nei tessuti. Superando molte delle barriere tipiche dei metodi convenzionali, questa soluzione proprietaria è in grado di rilevare flussi di sangue minimi con un'elevata risoluzione e artefatti minimi. Con MicroFlow Imaging il frame rate e la qualità dell'immagine 2D restano alti e vengono applicate tecniche di riduzione degli artefatti avanzate per la visualizzazione dell'anatomia dei piccoli vasi.
MFI
Concepito per rilevare il flusso di sangue lento e debole nei tessuti. Superando molte delle barriere tipiche dei metodi convenzionali, questa soluzione proprietaria è in grado di rilevare flussi di sangue minimi con un'elevata risoluzione e artefatti minimi. Con MicroFlow Imaging il frame rate e la qualità dell'immagine 2D restano alti e vengono applicate tecniche di riduzione degli artefatti avanzate per la visualizzazione dell'anatomia dei piccoli vasi.
Concepito per rilevare il flusso di sangue lento e debole nei tessuti. Superando molte delle barriere tipiche dei metodi convenzionali, questa soluzione proprietaria è in grado di rilevare flussi di sangue minimi con un'elevata risoluzione e artefatti minimi. Con MicroFlow Imaging il frame rate e la qualità dell'immagine 2D restano alti e vengono applicate tecniche di riduzione degli artefatti avanzate per la visualizzazione dell'anatomia dei piccoli vasi.
Prestazioni che puoi vedere
Prestazioni che puoi vedere
Il beamforming di precisione di Affiniti 30, le preimpostazioni TSP e gli strumenti per l'efficienza e l'automazione offrono grandi prestazioni e un'ottimizzazione del flusso di lavoro per migliorare la produttività. Affiniti 30 fornisce funzioni di rendering superficiale 3D dalle prestazioni eccezionali e informazioni che consentono di analizzare le strutture fetali e diagnosticare le anomalie.
Prestazioni che puoi vedere
Il beamforming di precisione di Affiniti 30, le preimpostazioni TSP e gli strumenti per l'efficienza e l'automazione offrono grandi prestazioni e un'ottimizzazione del flusso di lavoro per migliorare la produttività. Affiniti 30 fornisce funzioni di rendering superficiale 3D dalle prestazioni eccezionali e informazioni che consentono di analizzare le strutture fetali e diagnosticare le anomalie.
Prestazioni che puoi vedere
Il beamforming di precisione di Affiniti 30, le preimpostazioni TSP e gli strumenti per l'efficienza e l'automazione offrono grandi prestazioni e un'ottimizzazione del flusso di lavoro per migliorare la produttività. Affiniti 30 fornisce funzioni di rendering superficiale 3D dalle prestazioni eccezionali e informazioni che consentono di analizzare le strutture fetali e diagnosticare le anomalie.
Il beamforming di precisione di Affiniti 30, le preimpostazioni TSP e gli strumenti per l'efficienza e l'automazione offrono grandi prestazioni e un'ottimizzazione del flusso di lavoro per migliorare la produttività. Affiniti 30 fornisce funzioni di rendering superficiale 3D dalle prestazioni eccezionali e informazioni che consentono di analizzare le strutture fetali e diagnosticare le anomalie.
Collaboration Live
Collaboration Live
Espansione delle potenzialità del team di lavoro senza richiedere nuove risorse. Collaboration Live è una piattaforma di comunicazione che facilita la comunicazione tra un sistema ecografico compatibile e un utente remoto. Grazie alla possibilità di comunicazione simultanea tra più partecipanti, fino a sei utenti possono parlare, scrivere messaggi, condividere schermate e trasmettere video in streaming in modo rapido e sicuro direttamente dal sistema ecografico, per un accesso a distanza a diverse risorse cliniche.
Collaboration Live
Espansione delle potenzialità del team di lavoro senza richiedere nuove risorse. Collaboration Live è una piattaforma di comunicazione che facilita la comunicazione tra un sistema ecografico compatibile e un utente remoto. Grazie alla possibilità di comunicazione simultanea tra più partecipanti, fino a sei utenti possono parlare, scrivere messaggi, condividere schermate e trasmettere video in streaming in modo rapido e sicuro direttamente dal sistema ecografico, per un accesso a distanza a diverse risorse cliniche.
Collaboration Live
Espansione delle potenzialità del team di lavoro senza richiedere nuove risorse. Collaboration Live è una piattaforma di comunicazione che facilita la comunicazione tra un sistema ecografico compatibile e un utente remoto. Grazie alla possibilità di comunicazione simultanea tra più partecipanti, fino a sei utenti possono parlare, scrivere messaggi, condividere schermate e trasmettere video in streaming in modo rapido e sicuro direttamente dal sistema ecografico, per un accesso a distanza a diverse risorse cliniche.
Espansione delle potenzialità del team di lavoro senza richiedere nuove risorse. Collaboration Live è una piattaforma di comunicazione che facilita la comunicazione tra un sistema ecografico compatibile e un utente remoto. Grazie alla possibilità di comunicazione simultanea tra più partecipanti, fino a sei utenti possono parlare, scrivere messaggi, condividere schermate e trasmettere video in streaming in modo rapido e sicuro direttamente dal sistema ecografico, per un accesso a distanza a diverse risorse cliniche.
Assistenza
Assistenza
La necessità di ottimizzare le risorse, la crescente complessità dei casi e la molteplicità dei contesti di trattamento portano all'attenzione le difficoltà legate al personale, alla variabilità delle competenze e al processo di standardizzazione. Ed è in un simile contesto i nostri servizi e le nostre soluzioni possono essere d'aiuto: assistenza personalizzata per ogni esigenza con i nostri contratti RightFit, servizi di formazione e istruzione in ambito clinico e tecnico per un aggiornamento costante delle competenze, massimizzazione degli investimenti nelle apparecchiature con Technology Maximizer ed espansione delle potenzialità del team di lavoro senza richiedere nuove risorse con Collaboration Live.
Assistenza
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Un investimento intelligente
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Grazie al ridotto costo di proprietà complessivo, il sistema ad ultrasuoni Affiniti 30 rappresenta un investimento intelligente. Per garantire tempi di operatività ottimali, è dotato di un design modulare che conferisce maggiore affidabilità e rapidità di manutenzione. Offre inoltre il monitoraggio dei servizi di assistenza remota Philips* per risolvere i problemi utilizzando una normale connessione Internet e riducendo le chiamate telefoniche al servizio di assistenza e l'accesso alla pluripremiata assistenza tecnica Philips.
Un investimento intelligente
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Formazione
Formazione
I nostri programmi di formazione completi sono progettati per supportare l'eccellenza clinica, incrementare l'utilizzo delle funzionalità avanzate dei sistemi, consolidare la fiducia dei medici nella qualità degli esami, ottimizzare il flusso di lavoro e la produttività, promuovere la crescita professionale e il lavoro di squadra nonché, in definitiva, per offrire ai pazienti un'esperienza di cura eccezionale.
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Funzioni di visualizzazione 3D avanzata: TrueVue, GlassVue e aReveal
Funzioni di visualizzazione 3D avanzata
Il pacchetto di funzioni di visualizzazione avanzata di Philips è ora disponibile su Affiniti 30 per consentire l'acquisizione di immagini 3D realistiche con facilità. Philips TrueVue e GlassVue, con sorgente luminosa interna, producono immagini fotorealistiche del feto. aReveal, tecnica di segmentazione automatica 3D, consente di rivelare il volto del feto con un solo tocco. La visualizzazione avanzata di immagini ecografiche 3D Philips TrueVue offre immagini fetali 3D incredibilmente realistiche. TrueVue, con la sua sorgente luminosa interna, offre allo staff clinico la possibilità di manipolare luci e ombre in qualunque posizione del volume 3D.
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*La disponibilità dei servizi dipende dall'area geografica. Per ulteriori informazioni, contattare l'organizzazione locale di Philips. Potrebbe essere necessario un contratto di assistenza.
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.
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