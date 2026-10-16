Le preimpostazioni ottimizzano il trasduttore per l'esame
Ciascun trasduttore è dotato di preimpostazioni che consentono di ottenere il massimo dagli esami. Consente di eseguire in modo affidabile una vasta gamma di scansioni, ora anche oculari, con 14 preimpostazioni personalizzate, tra cui la preimpostazione per esami addominali, per esami cardiaci, FAST e MSK. Le funzionalità di imaging avanzate, come l'imaging armonico tissutale, SonoCT e xRes, vengono utilizzate per migliorare la qualità dell'immagine, ridurre gli artefatti e aumentare la definizione dei bordi. È possibile scegliere tra una gamma di trasduttori Lumify leggeri e di alta qualità: trasduttore ad array settoriale a banda larga S4-1, trasduttore ad array curvo a banda larga C5-2 e trasduttore ad array lineare a banda larga L12-4.