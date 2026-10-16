Tutto è proprio dove serve. Ora è possibile disporre di immagini ecografiche eccezionali nel palmo della mano. Philips Lumify combina trasduttori leggeri e di alta qualità e un'app per ecografia intuitiva per portare le funzionalità diagnostiche sui dispositivi iPhone e iPad Apple compatibili. Consente l'acquisizione rapida e semplice di dati clinici critici presso il punto di cura: sul campo, per la medicina d'emergenza e la terapia intensiva, al posto letto e nella clinica. L'acquisto include trasduttori e cavi Lumify, l'app Lumify, il modulo alimentatore, cavi accessori, aggiornamenti software, supporto e formazione, valigette per il trasporto e la garanzia del produttore.