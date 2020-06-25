Lumify per Android

Lumify è composto da tre trasduttori: curvo, lineare, settoriale e fornisce immagini ad alta risoluzione per applicazioni più profonde: preimpostazioni ottimizzate per imaging addominale, colecisti, ostetrico/ginecologico e polmonare. Non necessita di modulo per l'alimentazione, una piattaforma a connessione rapida per una collaborazione professionale e una comoda connettività per la condivisione dei dati, Lumify offre innumerevoli applicazioni, in tempo reale. Inclusi: borsa per il trasporto e cavi USB-C e Micro-B.

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