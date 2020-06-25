Il sistema ecografico Philips InnoSight consente di acquisire le immagini dei pazienti in un numero maggiore di contesti clinici di assistenza. Il sistema ecografico compatto e portatile InnoSight, grazie al suo design ergonomico innovativo e alla sua versatilità clinica, consente di procedere alla scansione ecografica dei pazienti in diversi contesti quali studi privati, cliniche o ospedali.
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.
Un'interfaccia utente intuitiva e un flusso di lavoro semplificato rendono InnoSight facile da usare riducendo la curva di apprendimento. Il flusso di lavoro personalizzabile e i tasti programmabili offrono un'esperienza personalizzata.
Interfaccia utente intuitiva
Un'interfaccia utente intuitiva e un flusso di lavoro semplificato rendono InnoSight facile da usare riducendo la curva di apprendimento. Il flusso di lavoro personalizzabile e i tasti programmabili offrono un'esperienza personalizzata.
Interfaccia utente intuitiva
Un'interfaccia utente intuitiva e un flusso di lavoro semplificato rendono InnoSight facile da usare riducendo la curva di apprendimento. Il flusso di lavoro personalizzabile e i tasti programmabili offrono un'esperienza personalizzata.
Un'interfaccia utente intuitiva e un flusso di lavoro semplificato rendono InnoSight facile da usare riducendo la curva di apprendimento. Il flusso di lavoro personalizzabile e i tasti programmabili offrono un'esperienza personalizzata.
Maggiore mobilità
Maggiore mobilità
Con i suoi soli 2,5 kg, il tablet InnoSight, leggero ed ergonomico, offre una maggiore mobilità. Dotato di una batteria di backup della durata approssimativa di 1,5 ore, accensione istantanea e funzioni avanzate di connettività, InnoSight offre una mobilità senza ostacoli.
Maggiore mobilità
Con i suoi soli 2,5 kg, il tablet InnoSight, leggero ed ergonomico, offre una maggiore mobilità. Dotato di una batteria di backup della durata approssimativa di 1,5 ore, accensione istantanea e funzioni avanzate di connettività, InnoSight offre una mobilità senza ostacoli.
Maggiore mobilità
Con i suoi soli 2,5 kg, il tablet InnoSight, leggero ed ergonomico, offre una maggiore mobilità. Dotato di una batteria di backup della durata approssimativa di 1,5 ore, accensione istantanea e funzioni avanzate di connettività, InnoSight offre una mobilità senza ostacoli.
Con i suoi soli 2,5 kg, il tablet InnoSight, leggero ed ergonomico, offre una maggiore mobilità. Dotato di una batteria di backup della durata approssimativa di 1,5 ore, accensione istantanea e funzioni avanzate di connettività, InnoSight offre una mobilità senza ostacoli.
Flessibilità
Sistema flessibile
Con InnoSight è possibile configurare il sistema in base alle proprie esigenze e preferenze. È possibile personalizzare le proprie soluzioni preferite in relazione a imaging, flusso di lavoro, connettività, misurazioni e molto altro ancora.
Sistema flessibile
Con InnoSight è possibile configurare il sistema in base alle proprie esigenze e preferenze. È possibile personalizzare le proprie soluzioni preferite in relazione a imaging, flusso di lavoro, connettività, misurazioni e molto altro ancora.
Sistema flessibile
Con InnoSight è possibile configurare il sistema in base alle proprie esigenze e preferenze. È possibile personalizzare le proprie soluzioni preferite in relazione a imaging, flusso di lavoro, connettività, misurazioni e molto altro ancora.
Con InnoSight è possibile configurare il sistema in base alle proprie esigenze e preferenze. È possibile personalizzare le proprie soluzioni preferite in relazione a imaging, flusso di lavoro, connettività, misurazioni e molto altro ancora.
Connettività
Connettività facilitata
InnoSight dispone di connettività Wi-Fi ed Ethernet per il trasferimento DICOM al sistema PACS dell'ospedale, la stampa wireless e la visualizzazione su un display secondario. La connettività USB consente agli utenti di eseguire con semplicità il backup e il ripristino dei dati paziente tramite supporti informatici esterni. La connettività Bluetooth consente invece il collegamento di tastiere compatibili per l'immissione dei dati.
Connettività facilitata
InnoSight dispone di connettività Wi-Fi ed Ethernet per il trasferimento DICOM al sistema PACS dell'ospedale, la stampa wireless e la visualizzazione su un display secondario. La connettività USB consente agli utenti di eseguire con semplicità il backup e il ripristino dei dati paziente tramite supporti informatici esterni. La connettività Bluetooth consente invece il collegamento di tastiere compatibili per l'immissione dei dati.
Connettività facilitata
InnoSight dispone di connettività Wi-Fi ed Ethernet per il trasferimento DICOM al sistema PACS dell'ospedale, la stampa wireless e la visualizzazione su un display secondario. La connettività USB consente agli utenti di eseguire con semplicità il backup e il ripristino dei dati paziente tramite supporti informatici esterni. La connettività Bluetooth consente invece il collegamento di tastiere compatibili per l'immissione dei dati.
InnoSight dispone di connettività Wi-Fi ed Ethernet per il trasferimento DICOM al sistema PACS dell'ospedale, la stampa wireless e la visualizzazione su un display secondario. La connettività USB consente agli utenti di eseguire con semplicità il backup e il ripristino dei dati paziente tramite supporti informatici esterni. La connettività Bluetooth consente invece il collegamento di tastiere compatibili per l'immissione dei dati.
Imaging di elevata qualità
Imaging di elevata qualità
InnoSight mette a disposizione iSCAN, XRES e SonoCT per una maggiore qualità dell'immagine, che aiutano a ridurre lo speckle, migliorare il rapporto segnale-rumore e ottenere un'esperienza di imaging di alta qualità.
Imaging di elevata qualità
InnoSight mette a disposizione iSCAN, XRES e SonoCT per una maggiore qualità dell'immagine, che aiutano a ridurre lo speckle, migliorare il rapporto segnale-rumore e ottenere un'esperienza di imaging di alta qualità.
Imaging di elevata qualità
InnoSight mette a disposizione iSCAN, XRES e SonoCT per una maggiore qualità dell'immagine, che aiutano a ridurre lo speckle, migliorare il rapporto segnale-rumore e ottenere un'esperienza di imaging di alta qualità.
InnoSight mette a disposizione iSCAN, XRES e SonoCT per una maggiore qualità dell'immagine, che aiutano a ridurre lo speckle, migliorare il rapporto segnale-rumore e ottenere un'esperienza di imaging di alta qualità.
Visualizzazione chiara dell'ago
Visualizzazione chiara dell'ago
InnoSight fornisce una visualizzazione ottimizzata dell'ago in piano per una maggiore affidabilità durante le procedure interventistiche.
Visualizzazione chiara dell'ago
InnoSight fornisce una visualizzazione ottimizzata dell'ago in piano per una maggiore affidabilità durante le procedure interventistiche.
Visualizzazione chiara dell'ago
InnoSight fornisce una visualizzazione ottimizzata dell'ago in piano per una maggiore affidabilità durante le procedure interventistiche.
InnoSight fornisce una visualizzazione ottimizzata dell'ago in piano per una maggiore affidabilità durante le procedure interventistiche.
Versatilità di applicazione
Versatilità di applicazione
InnoSight è un sistema portatile compatto progettato per l'uso in un'ampia varietà di applicazioni cliniche. Il sistema è dotato di preimpostazioni TSP ottimizzate, per applicazioni addominali, ostetriche, ginecologiche e al punto di cura. L'utente può eseguire misurazioni e analisi dettagliate con pacchetti di calcolo, marcatori anatomici e annotazioni specifici per l'applicazione.
Versatilità di applicazione
InnoSight è un sistema portatile compatto progettato per l'uso in un'ampia varietà di applicazioni cliniche. Il sistema è dotato di preimpostazioni TSP ottimizzate, per applicazioni addominali, ostetriche, ginecologiche e al punto di cura. L'utente può eseguire misurazioni e analisi dettagliate con pacchetti di calcolo, marcatori anatomici e annotazioni specifici per l'applicazione.
Versatilità di applicazione
InnoSight è un sistema portatile compatto progettato per l'uso in un'ampia varietà di applicazioni cliniche. Il sistema è dotato di preimpostazioni TSP ottimizzate, per applicazioni addominali, ostetriche, ginecologiche e al punto di cura. L'utente può eseguire misurazioni e analisi dettagliate con pacchetti di calcolo, marcatori anatomici e annotazioni specifici per l'applicazione.
InnoSight è un sistema portatile compatto progettato per l'uso in un'ampia varietà di applicazioni cliniche. Il sistema è dotato di preimpostazioni TSP ottimizzate, per applicazioni addominali, ostetriche, ginecologiche e al punto di cura. L'utente può eseguire misurazioni e analisi dettagliate con pacchetti di calcolo, marcatori anatomici e annotazioni specifici per l'applicazione.
Esperienza utente migliorata
Esperienza utente migliorata
Il modulo multitrasduttore (MTM) è dotato di tre porte attive grazie alle quale è possibile collegare simultaneamente tre trasduttori al sistema. In tal modo, si risparmia tempo prezioso per gli utenti e si ottimizza la durata dei trasduttori Philips, evitando di doverli sostituire fisicamente per cambiare tipo di esame. Bastano pochi semplici gesti per selezionare un trasduttore, un tipo di esame e una preimpostazione TSP.
Esperienza utente migliorata
Il modulo multitrasduttore (MTM) è dotato di tre porte attive grazie alle quale è possibile collegare simultaneamente tre trasduttori al sistema. In tal modo, si risparmia tempo prezioso per gli utenti e si ottimizza la durata dei trasduttori Philips, evitando di doverli sostituire fisicamente per cambiare tipo di esame. Bastano pochi semplici gesti per selezionare un trasduttore, un tipo di esame e una preimpostazione TSP.
Esperienza utente migliorata
Il modulo multitrasduttore (MTM) è dotato di tre porte attive grazie alle quale è possibile collegare simultaneamente tre trasduttori al sistema. In tal modo, si risparmia tempo prezioso per gli utenti e si ottimizza la durata dei trasduttori Philips, evitando di doverli sostituire fisicamente per cambiare tipo di esame. Bastano pochi semplici gesti per selezionare un trasduttore, un tipo di esame e una preimpostazione TSP.
Il modulo multitrasduttore (MTM) è dotato di tre porte attive grazie alle quale è possibile collegare simultaneamente tre trasduttori al sistema. In tal modo, si risparmia tempo prezioso per gli utenti e si ottimizza la durata dei trasduttori Philips, evitando di doverli sostituire fisicamente per cambiare tipo di esame. Bastano pochi semplici gesti per selezionare un trasduttore, un tipo di esame e una preimpostazione TSP.
La mobilità incontra la sicurezza
La mobilità incontra la sicurezza
InnoSight può essere trasportato a mano, montato su un carrello snello e resistente, regolabile in altezza, montato a parete per una soluzione a ingombro zero oppure può essere spostato con una pratica custodia per il trasporto. Grazie a questa custodia da viaggio su rotelle personalizzata è possibile trasportare facilmente InnoSight all'interno dell'ospedale o della clinica o in strutture cliniche distanti, riducendo al contempo il rischio di danni.
La mobilità incontra la sicurezza
InnoSight può essere trasportato a mano, montato su un carrello snello e resistente, regolabile in altezza, montato a parete per una soluzione a ingombro zero oppure può essere spostato con una pratica custodia per il trasporto. Grazie a questa custodia da viaggio su rotelle personalizzata è possibile trasportare facilmente InnoSight all'interno dell'ospedale o della clinica o in strutture cliniche distanti, riducendo al contempo il rischio di danni.
La mobilità incontra la sicurezza
InnoSight può essere trasportato a mano, montato su un carrello snello e resistente, regolabile in altezza, montato a parete per una soluzione a ingombro zero oppure può essere spostato con una pratica custodia per il trasporto. Grazie a questa custodia da viaggio su rotelle personalizzata è possibile trasportare facilmente InnoSight all'interno dell'ospedale o della clinica o in strutture cliniche distanti, riducendo al contempo il rischio di danni.
InnoSight può essere trasportato a mano, montato su un carrello snello e resistente, regolabile in altezza, montato a parete per una soluzione a ingombro zero oppure può essere spostato con una pratica custodia per il trasporto. Grazie a questa custodia da viaggio su rotelle personalizzata è possibile trasportare facilmente InnoSight all'interno dell'ospedale o della clinica o in strutture cliniche distanti, riducendo al contempo il rischio di danni.
Un'interfaccia utente intuitiva e un flusso di lavoro semplificato rendono InnoSight facile da usare riducendo la curva di apprendimento. Il flusso di lavoro personalizzabile e i tasti programmabili offrono un'esperienza personalizzata.
Interfaccia utente intuitiva
Un'interfaccia utente intuitiva e un flusso di lavoro semplificato rendono InnoSight facile da usare riducendo la curva di apprendimento. Il flusso di lavoro personalizzabile e i tasti programmabili offrono un'esperienza personalizzata.
Interfaccia utente intuitiva
Un'interfaccia utente intuitiva e un flusso di lavoro semplificato rendono InnoSight facile da usare riducendo la curva di apprendimento. Il flusso di lavoro personalizzabile e i tasti programmabili offrono un'esperienza personalizzata.
Un'interfaccia utente intuitiva e un flusso di lavoro semplificato rendono InnoSight facile da usare riducendo la curva di apprendimento. Il flusso di lavoro personalizzabile e i tasti programmabili offrono un'esperienza personalizzata.
Maggiore mobilità
Maggiore mobilità
Con i suoi soli 2,5 kg, il tablet InnoSight, leggero ed ergonomico, offre una maggiore mobilità. Dotato di una batteria di backup della durata approssimativa di 1,5 ore, accensione istantanea e funzioni avanzate di connettività, InnoSight offre una mobilità senza ostacoli.
Maggiore mobilità
Con i suoi soli 2,5 kg, il tablet InnoSight, leggero ed ergonomico, offre una maggiore mobilità. Dotato di una batteria di backup della durata approssimativa di 1,5 ore, accensione istantanea e funzioni avanzate di connettività, InnoSight offre una mobilità senza ostacoli.
Maggiore mobilità
Con i suoi soli 2,5 kg, il tablet InnoSight, leggero ed ergonomico, offre una maggiore mobilità. Dotato di una batteria di backup della durata approssimativa di 1,5 ore, accensione istantanea e funzioni avanzate di connettività, InnoSight offre una mobilità senza ostacoli.
Con i suoi soli 2,5 kg, il tablet InnoSight, leggero ed ergonomico, offre una maggiore mobilità. Dotato di una batteria di backup della durata approssimativa di 1,5 ore, accensione istantanea e funzioni avanzate di connettività, InnoSight offre una mobilità senza ostacoli.
Flessibilità
Sistema flessibile
Con InnoSight è possibile configurare il sistema in base alle proprie esigenze e preferenze. È possibile personalizzare le proprie soluzioni preferite in relazione a imaging, flusso di lavoro, connettività, misurazioni e molto altro ancora.
Sistema flessibile
Con InnoSight è possibile configurare il sistema in base alle proprie esigenze e preferenze. È possibile personalizzare le proprie soluzioni preferite in relazione a imaging, flusso di lavoro, connettività, misurazioni e molto altro ancora.
Sistema flessibile
Con InnoSight è possibile configurare il sistema in base alle proprie esigenze e preferenze. È possibile personalizzare le proprie soluzioni preferite in relazione a imaging, flusso di lavoro, connettività, misurazioni e molto altro ancora.
Con InnoSight è possibile configurare il sistema in base alle proprie esigenze e preferenze. È possibile personalizzare le proprie soluzioni preferite in relazione a imaging, flusso di lavoro, connettività, misurazioni e molto altro ancora.
Connettività
Connettività facilitata
InnoSight dispone di connettività Wi-Fi ed Ethernet per il trasferimento DICOM al sistema PACS dell'ospedale, la stampa wireless e la visualizzazione su un display secondario. La connettività USB consente agli utenti di eseguire con semplicità il backup e il ripristino dei dati paziente tramite supporti informatici esterni. La connettività Bluetooth consente invece il collegamento di tastiere compatibili per l'immissione dei dati.
Connettività facilitata
InnoSight dispone di connettività Wi-Fi ed Ethernet per il trasferimento DICOM al sistema PACS dell'ospedale, la stampa wireless e la visualizzazione su un display secondario. La connettività USB consente agli utenti di eseguire con semplicità il backup e il ripristino dei dati paziente tramite supporti informatici esterni. La connettività Bluetooth consente invece il collegamento di tastiere compatibili per l'immissione dei dati.
Connettività facilitata
InnoSight dispone di connettività Wi-Fi ed Ethernet per il trasferimento DICOM al sistema PACS dell'ospedale, la stampa wireless e la visualizzazione su un display secondario. La connettività USB consente agli utenti di eseguire con semplicità il backup e il ripristino dei dati paziente tramite supporti informatici esterni. La connettività Bluetooth consente invece il collegamento di tastiere compatibili per l'immissione dei dati.
InnoSight dispone di connettività Wi-Fi ed Ethernet per il trasferimento DICOM al sistema PACS dell'ospedale, la stampa wireless e la visualizzazione su un display secondario. La connettività USB consente agli utenti di eseguire con semplicità il backup e il ripristino dei dati paziente tramite supporti informatici esterni. La connettività Bluetooth consente invece il collegamento di tastiere compatibili per l'immissione dei dati.
Imaging di elevata qualità
Imaging di elevata qualità
InnoSight mette a disposizione iSCAN, XRES e SonoCT per una maggiore qualità dell'immagine, che aiutano a ridurre lo speckle, migliorare il rapporto segnale-rumore e ottenere un'esperienza di imaging di alta qualità.
Imaging di elevata qualità
InnoSight mette a disposizione iSCAN, XRES e SonoCT per una maggiore qualità dell'immagine, che aiutano a ridurre lo speckle, migliorare il rapporto segnale-rumore e ottenere un'esperienza di imaging di alta qualità.
Imaging di elevata qualità
InnoSight mette a disposizione iSCAN, XRES e SonoCT per una maggiore qualità dell'immagine, che aiutano a ridurre lo speckle, migliorare il rapporto segnale-rumore e ottenere un'esperienza di imaging di alta qualità.
InnoSight mette a disposizione iSCAN, XRES e SonoCT per una maggiore qualità dell'immagine, che aiutano a ridurre lo speckle, migliorare il rapporto segnale-rumore e ottenere un'esperienza di imaging di alta qualità.
Visualizzazione chiara dell'ago
Visualizzazione chiara dell'ago
InnoSight fornisce una visualizzazione ottimizzata dell'ago in piano per una maggiore affidabilità durante le procedure interventistiche.
Visualizzazione chiara dell'ago
InnoSight fornisce una visualizzazione ottimizzata dell'ago in piano per una maggiore affidabilità durante le procedure interventistiche.
Visualizzazione chiara dell'ago
InnoSight fornisce una visualizzazione ottimizzata dell'ago in piano per una maggiore affidabilità durante le procedure interventistiche.
InnoSight fornisce una visualizzazione ottimizzata dell'ago in piano per una maggiore affidabilità durante le procedure interventistiche.
Versatilità di applicazione
Versatilità di applicazione
InnoSight è un sistema portatile compatto progettato per l'uso in un'ampia varietà di applicazioni cliniche. Il sistema è dotato di preimpostazioni TSP ottimizzate, per applicazioni addominali, ostetriche, ginecologiche e al punto di cura. L'utente può eseguire misurazioni e analisi dettagliate con pacchetti di calcolo, marcatori anatomici e annotazioni specifici per l'applicazione.
Versatilità di applicazione
InnoSight è un sistema portatile compatto progettato per l'uso in un'ampia varietà di applicazioni cliniche. Il sistema è dotato di preimpostazioni TSP ottimizzate, per applicazioni addominali, ostetriche, ginecologiche e al punto di cura. L'utente può eseguire misurazioni e analisi dettagliate con pacchetti di calcolo, marcatori anatomici e annotazioni specifici per l'applicazione.
Versatilità di applicazione
InnoSight è un sistema portatile compatto progettato per l'uso in un'ampia varietà di applicazioni cliniche. Il sistema è dotato di preimpostazioni TSP ottimizzate, per applicazioni addominali, ostetriche, ginecologiche e al punto di cura. L'utente può eseguire misurazioni e analisi dettagliate con pacchetti di calcolo, marcatori anatomici e annotazioni specifici per l'applicazione.
InnoSight è un sistema portatile compatto progettato per l'uso in un'ampia varietà di applicazioni cliniche. Il sistema è dotato di preimpostazioni TSP ottimizzate, per applicazioni addominali, ostetriche, ginecologiche e al punto di cura. L'utente può eseguire misurazioni e analisi dettagliate con pacchetti di calcolo, marcatori anatomici e annotazioni specifici per l'applicazione.
Esperienza utente migliorata
Esperienza utente migliorata
Il modulo multitrasduttore (MTM) è dotato di tre porte attive grazie alle quale è possibile collegare simultaneamente tre trasduttori al sistema. In tal modo, si risparmia tempo prezioso per gli utenti e si ottimizza la durata dei trasduttori Philips, evitando di doverli sostituire fisicamente per cambiare tipo di esame. Bastano pochi semplici gesti per selezionare un trasduttore, un tipo di esame e una preimpostazione TSP.
Esperienza utente migliorata
Il modulo multitrasduttore (MTM) è dotato di tre porte attive grazie alle quale è possibile collegare simultaneamente tre trasduttori al sistema. In tal modo, si risparmia tempo prezioso per gli utenti e si ottimizza la durata dei trasduttori Philips, evitando di doverli sostituire fisicamente per cambiare tipo di esame. Bastano pochi semplici gesti per selezionare un trasduttore, un tipo di esame e una preimpostazione TSP.
Esperienza utente migliorata
Il modulo multitrasduttore (MTM) è dotato di tre porte attive grazie alle quale è possibile collegare simultaneamente tre trasduttori al sistema. In tal modo, si risparmia tempo prezioso per gli utenti e si ottimizza la durata dei trasduttori Philips, evitando di doverli sostituire fisicamente per cambiare tipo di esame. Bastano pochi semplici gesti per selezionare un trasduttore, un tipo di esame e una preimpostazione TSP.
Il modulo multitrasduttore (MTM) è dotato di tre porte attive grazie alle quale è possibile collegare simultaneamente tre trasduttori al sistema. In tal modo, si risparmia tempo prezioso per gli utenti e si ottimizza la durata dei trasduttori Philips, evitando di doverli sostituire fisicamente per cambiare tipo di esame. Bastano pochi semplici gesti per selezionare un trasduttore, un tipo di esame e una preimpostazione TSP.
La mobilità incontra la sicurezza
La mobilità incontra la sicurezza
InnoSight può essere trasportato a mano, montato su un carrello snello e resistente, regolabile in altezza, montato a parete per una soluzione a ingombro zero oppure può essere spostato con una pratica custodia per il trasporto. Grazie a questa custodia da viaggio su rotelle personalizzata è possibile trasportare facilmente InnoSight all'interno dell'ospedale o della clinica o in strutture cliniche distanti, riducendo al contempo il rischio di danni.
La mobilità incontra la sicurezza
InnoSight può essere trasportato a mano, montato su un carrello snello e resistente, regolabile in altezza, montato a parete per una soluzione a ingombro zero oppure può essere spostato con una pratica custodia per il trasporto. Grazie a questa custodia da viaggio su rotelle personalizzata è possibile trasportare facilmente InnoSight all'interno dell'ospedale o della clinica o in strutture cliniche distanti, riducendo al contempo il rischio di danni.
La mobilità incontra la sicurezza
InnoSight può essere trasportato a mano, montato su un carrello snello e resistente, regolabile in altezza, montato a parete per una soluzione a ingombro zero oppure può essere spostato con una pratica custodia per il trasporto. Grazie a questa custodia da viaggio su rotelle personalizzata è possibile trasportare facilmente InnoSight all'interno dell'ospedale o della clinica o in strutture cliniche distanti, riducendo al contempo il rischio di danni.
InnoSight può essere trasportato a mano, montato su un carrello snello e resistente, regolabile in altezza, montato a parete per una soluzione a ingombro zero oppure può essere spostato con una pratica custodia per il trasporto. Grazie a questa custodia da viaggio su rotelle personalizzata è possibile trasportare facilmente InnoSight all'interno dell'ospedale o della clinica o in strutture cliniche distanti, riducendo al contempo il rischio di danni.
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.
La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.
Sei un operatore sanitario?
Campo obbligatorio
Note:
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.