Maggiore affidabilità delle biopsie
Dopo che gli esami radiologici hanno definito il contorno della prostata e i target utilizzando DynaCAD Prostate, DynaCAD Urology visualizza le informazioni risultanti per l'esame urologico. Gli strumenti dedicati consentono di modificare la segmentazione della prostata, se necessario, e di aggiungere target in base alle posizioni dei core delle procedure di biopsia precedenti. Viene così creato un piano pronto all'uso per effettuare una biopsia guidata da fusione utilizzando Philips UroNav.