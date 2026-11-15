Rapida esportazione dei dati nei sistemi esterni

DynaCAD Urology consente agli utenti di esportare immagini RM T2 non crittografate, segmentazioni della ghiandola e dei target e posizioni dei nuclei bioptici da utilizzare nei sistemi esterni di pianificazione e intervento terapeutico. L'esportazione di questi dati da DynaCAD Urology semplifica il flusso di lavoro complessivo, eliminando la necessità per i radiologi di segmentare la ghiandola e i target separatamente per la biopsia e la terapia.