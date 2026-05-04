Disclaimer

I risultati provenienti dai case study non sono predittivi dei risultati in altri casi. I risultati in altri casi potrebbero variare.

*Sulla base di valutazioni interne di Philips, effettuate da cinque esperti clinici che hanno confrontato il posizionamento manuale rispetto a quello effettuato con Precise Position in 40 casi clinici utilizzando un fantoccio antropomorfo.

*Dati raccolti per gli scanner TC Philips che utilizzano servizi di assistenza remota; i numeri verranno aggiornati in modo continuo quando saranno disponibili più dati per CT 3500.

1. In base alla definizione di AI di EU High-Level Expert Group.

2. Nella pratica clinica, l'uso di Precise Image consente di ridurre la dose di radiazioni erogata al paziente sottoposto a TC in base all'attività clinica, alla corporatura del paziente e alla posizione anatomica. È necessario consultare un radiologo e un fisico per determinare la dose appropriata per ottenere la qualità dell'immagine diagnostica richiesta per l'attività clinica specifica. Le riduzioni di dose sono state valutate utilizzando protocolli di riferimento per il corpo su sezioni da 1,0 mm con l'impostazione “Smoother” (Più omogenea) di Precise Image e testate sul fantoccio MITA CT IQ (CCT189, The Phantom Laboratory) esaminando l'inserto da 10 mm e confrontando con la retroproiezione filtrata. Si nota un intervallo tra i quattro inserti, utilizzando uno strumento CHO (Channelized Hoteling Observer), con rumore dell'immagine ridotto dell'85% e miglioramento della rilevabilità a basso contrasto dallo 0% al 60% con una riduzione della dose dal 50% all'80%. Per valutare l'aspetto delle immagini è stato utilizzato lo spostamento della curva NPS, in base alla misurazione effettuata su un fantoccio ad acqua di 20 cm in un'area centrale di 50 mm x 50 mm della regione di interesse, con uno spostamento medio fino al 6%.

3. Precise Image non è attualmente disponibile per i pazienti pediatrici.

4. Toth T, Ge Z, Daly MP. The influence of patient centering on CT dose and image noise. Med Phys. 2007;34(7):3093-3101. doi.org/10.1118/1.2748113

5. Quantitative Report 2020 Incisive CT. The MarketTech Group. November 2020.