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Progettato per l'uso con il monitor paziente Expression MR400.
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Specifiche
Informazioni sul prodotto
Unità di misura
1 per confezione
Monouso o riutilizzabile
Riutilizzabile
Da utilizzare con apparecchiature Philips
Monitor paziente MR400
Sterile/Non sterile
Non sterile
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