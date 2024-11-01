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eL18-4 Transducer

Trasduttore ad array lineare a banda ultralarga con tecnologia a cristalli PureWave

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eL18-4 è un trasduttore lineare a frequenza ultra-alta che integra la tecnologia a cristalli PureWave a banda ultralarga con un'elevata capacità di ottimizzazione e messa a fuoco, in grado di generare frequenze a banda ultralarga da 2 a 22 MHz. Il suo design avanzato consente di acquisire immagini trapezoidali con un ampio campo di vista e offre una risoluzione eccellente dei dettagli 2D. Supporta un'ampia gamma di applicazioni ad alta risoluzione, tra cui mammella, piccoli organi, imaging vascolare, pediatrico e muscoloscheletrico, unitamente alla penetrazione necessaria per ottenere un'affidabilità diagnostica elevata negli esami ostetrico-ginecologici.

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Specifiche Tecniche

Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Tecnologia
  • PureWave
Numero di elementi
  • 1920
Gamma di frequenze
  • 22-2 MHz
Tipo di array
  • Lineare
Apertura
  • 50.56 mm
Campo di vista
  • 39,7°
Applicazioni
  • Applicazioni superficiali ad alta risoluzione tra cui imaging di piccoli organi, senologico, vascolare, muscoloscheletrico, dell'intestino, pediatrico e ostetrico. Selezione della correzione dell'aberrazione tissutale per la preimpostazione TSP avanzata per imaging muscoloscheletrico, senologico, vascolare e venoso.
Idoneo per biopsia
Idoneo per navigazione con fusione di immagini
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Tecnologia
  • PureWave
Numero di elementi
  • 1920
Vedi tutte le specifiche
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Tecnologia
  • PureWave
Numero di elementi
  • 1920
Gamma di frequenze
  • 22-2 MHz
Tipo di array
  • Lineare
Apertura
  • 50.56 mm
Campo di vista
  • 39,7°
Applicazioni
  • Applicazioni superficiali ad alta risoluzione tra cui imaging di piccoli organi, senologico, vascolare, muscoloscheletrico, dell'intestino, pediatrico e ostetrico. Selezione della correzione dell'aberrazione tissutale per la preimpostazione TSP avanzata per imaging muscoloscheletrico, senologico, vascolare e venoso.
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