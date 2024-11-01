eL18-4 è un trasduttore lineare a frequenza ultra-alta che integra la tecnologia a cristalli PureWave a banda ultralarga con un'elevata capacità di ottimizzazione e messa a fuoco, in grado di generare frequenze a banda ultralarga da 2 a 22 MHz. Il suo design avanzato consente di acquisire immagini trapezoidali con un ampio campo di vista e offre una risoluzione eccellente dei dettagli 2D. Supporta un'ampia gamma di applicazioni ad alta risoluzione, tra cui mammella, piccoli organi, imaging vascolare, pediatrico e muscoloscheletrico, unitamente alla penetrazione necessaria per ottenere un'affidabilità diagnostica elevata negli esami ostetrico-ginecologici.
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I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.