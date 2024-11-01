eL18-4 Transducer Trasduttore ad array lineare a banda ultralarga con tecnologia a cristalli PureWave

eL18-4 è un trasduttore lineare a frequenza ultra-alta che integra la tecnologia a cristalli PureWave a banda ultralarga con un'elevata capacità di ottimizzazione e messa a fuoco, in grado di generare frequenze a banda ultralarga da 2 a 22 MHz. Il suo design avanzato consente di acquisire immagini trapezoidali con un ampio campo di vista e offre una risoluzione eccellente dei dettagli 2D. Supporta un'ampia gamma di applicazioni ad alta risoluzione, tra cui mammella, piccoli organi, imaging vascolare, pediatrico e muscoloscheletrico, unitamente alla penetrazione necessaria per ottenere un'affidabilità diagnostica elevata negli esami ostetrico-ginecologici.