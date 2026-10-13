Migliora l'imaging pediatrico grazie alle prestazioni PureWave: una penetrazione superiore del 30% rispetto al trasduttore C8-5* che offre versatilità nelle applicazioni per pazienti di diverse corporature.
Tecnologia PureWave
Gamma di frequenze da 12 a 3 MHz
Tipo ad array curvo
Specifiche
Specifiche
Tecnologia
Banda larga
Gamma di frequenze
12–3 MHz
Numero di elementi
160
Campo di vista
90
Apertura
16 mm
Tipo di array
PureWave microconvex
Disclaimer
Disponibile in Paesi selezionati. Contattare l'organizzazione locale di Philips per ulteriori dettagli.
*Rapporto di misurazione interno che mette a confronto i trasduttori C8-5 e mC12-3