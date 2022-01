Philips potrebbe inoltre collaborare con terze parti le quali tratteranno i dati personali dell'utente per le loro proprie finalità. Qualora Philips condivida dati personali con soggetti terzi che utilizzano i dati personali dell'utente per proprie finalità, Philips provvederà a informare l'utente e/o a ottenerne il consenso, se richiesto dalle leggi in vigore, prima di condividere tali dati. In questo caso, si invita l'utente a leggere attentamente le politiche sulla privacy di tali terze parti per conoscere le loro prassi in materia di privacy, tra cui il tipo di dati personali che vengono raccolti e le modalità con cui vengono utilizzati, trattati e protetti.



Philips può cedere un'attività o parte di un'attività a un'altra società. Tale passaggio di proprietà potrebbe comportare il trasferimento alla società acquirente dei dati personali degli utenti direttamente collegati a tale attività. Tutti i diritti e gli obblighi previsti dalla nostra Politica sulla privacy possono essere liberamente ceduti da Philips a una qualunque sua consociata nell'ambito di una fusione, acquisizione, ristrutturazione o vendita di beni, oppure per legge o altro motivo, e noi avremo facoltà di trasferire i dati personali dell'utente a una qualunque nostra consociata, ente subentrante o nuovo proprietario.



Amazon Alexa

In alcuni Paesi supportiamo la skill del purificatore d'aria Philips. Se l'utente attiva la skill, potrà controllare i propri Dispositivi tramite Amazon Alexa. Quando si attiva Amazon Alexa, Amazon fornirà i propri servizi all'utente. Richiediamo gentilmente all'utente di leggere i Termini e condizioni e la Politica sulla privacy di Amazon Alexa.



Tmall Genie

In Cina, supportiamo Philips Air Skill nell'App Tmall Genie. Se l'utente attiva la skill, potrà controllare il proprio dispositivo tramite Tmall Genie. In tal caso, Tmall Genie fornirà i propri servizi all'utente. Richiediamo gentilmente all'utente di leggere i Termini e condizioni e la Politica sulla privacy di Tmall Genie.



Trasferimenti transfrontalieri

I dati personali dell'utente potranno essere archiviati e trattati in qualunque Paese in cui disponiamo di nostre strutture o in cui ricorriamo a fornitori di servizi; utilizzando i Servizi, l'utente riconosce il trasferimento (eventuale) di informazioni verso Paesi al di fuori di quello di sua residenza, i quali potrebbero avere norme in materia di protezione dei dati differenti da quelle del suo Paese. In determinate circostanze, i tribunali, le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie, le agenzie di regolamentazione o le autorità di sicurezza di questi altri Paesi potrebbero avere titolo ad accedere ai dati personali dell'utente.



Se l'utente risiede all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE), i suoi dati personali possono essere trasferiti a nostre società affiliate o a nostri fornitori di servizi in Paesi non appartenenti al SEE, che la Commissione Europea ha riconosciuto in grado di assicurare un livello di protezione dei dati conforme alle norme SEE (l'elenco completo di tali Paesi è disponibile qui http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Per quanto riguarda i trasferimenti dallo SEE verso Paesi non considerati adeguati dalla Commissione Europea, come gli Stati Uniti, abbiamo stabilito opportuni provvedimenti tra cui le Norme vincolanti d'impresa per i dati di clienti, fornitori e partner commerciali e/o le clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione Europea per la tutela dei dati personali degli utenti. L'utente può ottenere una copia di tali provvedimenti facendo clic sul link sopra riportato o scrivendo all'indirizzo privacy@philips.com.