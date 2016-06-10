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L'App Clean Home+ Philips ("App") consente di controllare, monitorare e gestire i tuoi purificatori d'aria e aspirapolvere robot Philips (collettivamente "Dispositivi") da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento ("Servizi"). L'App e i Dispositivi sono controllati da Philips Consumer Lifestyle B.V. o da una delle sue affiliate o consociate ("Philips", "noi", "nostro"). Trattiamo i dati personali raccolti dall'App e/o da qualsiasi Dispositivo che l'utente decide di associare all'App.
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La presente Politica sulla privacy si applica ai dati personali raccolti o trattati mediante il Dispositivo e/o l'App. Scopo della presente Politica sulla privacy è far conoscere all'utente le prassi in materia di privacy che vengono seguite quando egli utilizza L'App, inclusi i dati che vengono raccolti, perché e come vengono trattati tali dati, e di quali diritti gode l'utente. Leggere anche la nostra Informativa sui cookie e i Termini di utilizzo.
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Altri dati forniti A seconda del modello del purificatore d'aria, l'App potrebbe mostrare un piccolo questionario relativo alle preoccupazioni dell'utente in merito alla qualità dell'aria in ambienti interni, a quanto tempo fa si è trasferito in casa o in camera e alla stanza in cui ha collocato il Dispositivo. L'App utilizzerà le risposte dell'utente per impostare la modalità di funzionamento più appropriata per il Dispositivo.
Altri dati forniti
A seconda del modello del purificatore d'aria, l'App potrebbe mostrare un piccolo questionario relativo alle preoccupazioni dell'utente in merito alla qualità dell'aria in ambienti interni, a quanto tempo fa si è trasferito in casa o in camera e alla stanza in cui ha collocato il Dispositivo. L'App utilizzerà le risposte dell'utente per impostare la modalità di funzionamento più appropriata per il Dispositivo.
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Assistenza clienti Noi gestiamo e forniamo i Servizi, inclusa l'assistenza clienti e il miglioramento, la risoluzione dei problemi e la personalizzazione dei Servizi. Quando l'utente necessita di assistenza, può fornirci informazioni sul suo utilizzo dei Servizi, incluse le interazioni con Philips, e le modalità per contattarlo in modo da potergli offrire l'assistenza richiesta. Utilizziamo inoltre le informazioni dell'utente per rispondergli quando ci contatta.
Assistenza clienti
Noi gestiamo e forniamo i Servizi, inclusa l'assistenza clienti e il miglioramento, la risoluzione dei problemi e la personalizzazione dei Servizi. Quando l'utente necessita di assistenza, può fornirci informazioni sul suo utilizzo dei Servizi, incluse le interazioni con Philips, e le modalità per contattarlo in modo da potergli offrire l'assistenza richiesta. Utilizziamo inoltre le informazioni dell'utente per rispondergli quando ci contatta.
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Dati combinati Possiamo combinare i dati personali dell'utente, inclusi i dati dell'account, i dati del Dispositivo e i cookie, con i dati raccolti durante le interazioni e l'utilizzo dei canali digitali di Philips come social media, siti web, indirizzo e-mail, app e prodotti collegati, tra cui indirizzi IP, cookie, informazioni sui dispositivi mobili, comunicazioni visualizzabili tramite clic o tocco, dettagli della posizione geografica e siti web visitati.
Dati combinati
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Analizziamo i Dati combinati per fornire all'utente Servizi personalizzati. Questo ci consente di migliorare i contenuti, le funzionalità e l'usabilità dell'App, dei Dispositivi e dei Servizi oltre che sviluppare nuovi prodotti e servizi. In questo caso, riteniamo che il trattamento dei Dati combinati dell'utente sia basato su un legittimo interesse di Philips e lecito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679. Se l'utente sceglie di ricevere comunicazioni promozionali su prodotti, servizi, eventi e promozioni di Philips, a lui confacenti sulla base delle sue preferenze e del suo comportamento online, è possibile che gli vengano inviate comunicazioni di marketing e promozionali via email, per telefono e tramite altri canali digitali, tra cui app mobili e social media. Al fine di adattare le comunicazioni alle preferenze e ai comportamenti personali e offrire un'esperienza più pertinente e personalizzata, possiamo analizzare i Dati combinati dell'utente. Prima di inviare comunicazioni promozionali all'utente, chiederemo il suo consenso.
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Autorizzazioni Quando l'App necessita di autorizzazione per accedere ai sensori del dispositivo mobile (ad es. fotocamera, Wi-Fi, geolocalizzazione o Bluetooth) o altri dati (ad es. foto) per gli scopi previsti dai Servizi, chiederemo all'utente di fornire il proprio consenso. Noi utilizziamo tali dati solo quando è necessario per fornire i Servizi all'utente e solo dopo che quest'ultimo ha espresso il proprio consenso al riguardo.
Autorizzazioni
Quando l'App necessita di autorizzazione per accedere ai sensori del dispositivo mobile (ad es. fotocamera, Wi-Fi, geolocalizzazione o Bluetooth) o altri dati (ad es. foto) per gli scopi previsti dai Servizi, chiederemo all'utente di fornire il proprio consenso. Noi utilizziamo tali dati solo quando è necessario per fornire i Servizi all'utente e solo dopo che quest'ultimo ha espresso il proprio consenso al riguardo.
1) Autorizzazioni generali - Associazione del Dispositivo. I sistemi operativi Android richiedono una posizione geografica approssimativa per collegare l'App al Dispositivo. iOS richiede l'accesso ai dati di localizzazione per riconoscere quando l'App e i Dispositivi sono nelle vicinanze. Tuttavia, Philips non elabora tali dati in alcun modo. I dati vengono memorizzati nel dispositivo mobile, a cui Philips non ha accesso. Se l'utente elimina il proprio profilo o l'App, questi dati verranno eliminati dal dispositivo. - Trova un Philips vicino a te. Quando si abilita questa funzionalità, utilizziamo i dati di localizzazione dell'utente per indirizzarlo verso un negozio o un centro di assistenza clienti nelle vicinanze. 2) Autorizzazioni purificatori d'aria. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, Stati Uniti, America Latina, Tokyo o Sydney e Cina. Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, Stati Uniti, America Latina, Tokyo o Sydney e Cina. Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, Stati Uniti, America Latina, Tokyo o Sydney e Cina. Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee. Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
L'utente può bloccare in qualunque momento le autorizzazioni dell'App tramite le impostazioni del suo dispositivo mobile.
1) Autorizzazioni generali
- Associazione del Dispositivo. I sistemi operativi Android richiedono una posizione geografica approssimativa per collegare l'App al Dispositivo. iOS richiede l'accesso ai dati di localizzazione per riconoscere quando l'App e i Dispositivi sono nelle vicinanze. Tuttavia, Philips non elabora tali dati in alcun modo. I dati vengono memorizzati nel dispositivo mobile, a cui Philips non ha accesso. Se l'utente elimina il proprio profilo o l'App, questi dati verranno eliminati dal dispositivo.
- Trova un Philips vicino a te. Quando si abilita questa funzionalità, utilizziamo i dati di localizzazione dell'utente per indirizzarlo verso un negozio o un centro di assistenza clienti nelle vicinanze.
2) Autorizzazioni purificatori d'aria.
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Philips potrà trasmettere i dati personali dell'utente a fornitori di servizi e partner commerciali terzi o ad altri soggetti terzi nel rispetto della presente Politica sulla privacy e/o delle leggi in vigore.
Fornitori di servizi Noi collaboriamo con fornitori di servizi terzi aventi una funzione ausiliaria per la gestione, la fornitura, il miglioramento, l'analisi, la personalizzazione, l'assistenza e la commercializzazione dei Servizi.
Fornitori di servizi
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È possibile che condividiamo i dati personali dell'utente con i seguenti fornitori di servizi: Tali fornitori erogano i necessari servizi hardware, software, di rete, di archiviazione, per le transazioni e/o le relative tecnologie, indispensabili per l'esecuzione dell'App o la fornitura dei servizi. Philips esige dai propri fornitori di servizi che assicurino un adeguato grado di protezione dei dati personali degli utenti, equiparabile a quello che noi stessi assicuriamo. Dai nostri fornitori di servizi esigiamo che trattino i dati personali degli utenti esclusivamente in conformità alle nostre istruzioni e solo per le specifiche finalità sopradescritte, che utilizzino la quantità di dati minima necessaria a erogare un determinato servizio e che tutelino la sicurezza dei dati personali degli utenti.
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Altri soggetti terzi
Philips potrebbe inoltre collaborare con terze parti le quali tratteranno i dati personali dell'utente per le loro proprie finalità. Qualora Philips condivida dati personali con soggetti terzi che utilizzano i dati personali dell'utente per proprie finalità, Philips provvederà a informare l'utente e/o a ottenerne il consenso, se richiesto dalle leggi in vigore, prima di condividere tali dati. In questo caso, si invita l'utente a leggere attentamente le politiche sulla privacy di tali terze parti per conoscere le loro prassi in materia di privacy, tra cui il tipo di dati personali che vengono raccolti e le modalità con cui vengono utilizzati, trattati e protetti. Philips può cedere un'attività o parte di un'attività a un'altra società. Tale passaggio di proprietà potrebbe comportare il trasferimento alla società acquirente dei dati personali degli utenti direttamente collegati a tale attività. Tutti i diritti e gli obblighi previsti dalla nostra Politica sulla privacy possono essere liberamente ceduti da Philips a una qualunque sua consociata nell'ambito di una fusione, acquisizione, ristrutturazione o vendita di beni, oppure per legge o altro motivo, e noi avremo facoltà di trasferire i dati personali dell'utente a una qualunque nostra consociata, ente subentrante o nuovo proprietario. Amazon Alexa In alcuni Paesi supportiamo la skill del purificatore d'aria Philips. Se l'utente attiva la skill, potrà controllare i propri Dispositivi tramite Amazon Alexa. Quando si attiva Amazon Alexa, Amazon fornirà i propri servizi all'utente. Richiediamo gentilmente all'utente di leggere i Termini e condizioni e la Politica sulla privacy di Amazon Alexa. Tmall Genie In Cina, supportiamo Philips Air Skill nell'App Tmall Genie. Se l'utente attiva la skill, potrà controllare il proprio dispositivo tramite Tmall Genie. In tal caso, Tmall Genie fornirà i propri servizi all'utente. Richiediamo gentilmente all'utente di leggere i Termini e condizioni e la Politica sulla privacy di Tmall Genie. Trasferimenti transfrontalieri I dati personali dell'utente potranno essere archiviati e trattati in qualunque Paese in cui disponiamo di nostre strutture o in cui ricorriamo a fornitori di servizi; utilizzando i Servizi, l'utente riconosce il trasferimento (eventuale) di informazioni verso Paesi al di fuori di quello di sua residenza, i quali potrebbero avere norme in materia di protezione dei dati differenti da quelle del suo Paese. In determinate circostanze, i tribunali, le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie, le agenzie di regolamentazione o le autorità di sicurezza di questi altri Paesi potrebbero avere titolo ad accedere ai dati personali dell'utente. Se l'utente risiede all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE), i suoi dati personali possono essere trasferiti a nostre società affiliate o a nostri fornitori di servizi in Paesi non appartenenti al SEE, che la Commissione Europea ha riconosciuto in grado di assicurare un livello di protezione dei dati conforme alle norme SEE (l'elenco completo di tali Paesi è disponibile qui http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Per quanto riguarda i trasferimenti dallo SEE verso Paesi non considerati adeguati dalla Commissione Europea, come gli Stati Uniti, abbiamo stabilito opportuni provvedimenti tra cui le Norme vincolanti d'impresa per i dati di clienti, fornitori e partner commerciali e/o le clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione Europea per la tutela dei dati personali degli utenti. L'utente può ottenere una copia di tali provvedimenti facendo clic sul link sopra riportato o scrivendo all'indirizzo [email protected].
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ebbene i Servizi non siano rivolti ai bambini, come stabilito dalla legge applicabile, Philips si attiene alle norme di legge che richiedono il permesso dei genitori o dei tutori prima della raccolta, dell'utilizzo o della divulgazione dei dati personali di bambini. Siamo impegnati a tutelare la privacy dei minori e invitiamo i genitori e i tutori a svolgere un ruolo attivo nei confronti delle attività online e degli interessi dei propri figli. Qualora un genitore o un tutore dovesse venire a conoscenza che il proprio figlio ci ha fornito i dati personali senza il necessario consenso, lo invitiamo a contattarci all'indirizzo [email protected]. Qualora Philips dovesse venire a conoscenza che un bambino ha fornito i propri dati personali all'azienda, provvederà a cancellare tali dati dai suoi archivi.
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Informazioni specifiche locali Diritti di privacy della California (solo per gli Stati Uniti)
La Sezione 1798.83 del Codice Civile della California consente ai clienti residenti in California di richiedere e ottenere, una volta all'anno e a titolo gratuito, informazioni sui dati personali eventualmente divulgati a terze parti per scopi di marketing diretto nell'anno civile precedente. Se del caso, tali informazioni includeranno un elenco delle categorie di dati personali che sono stati condivisi, nonché i nomi e gli indirizzi di tutte le terze parti a cui sono stati resi noti detti dati nell'anno civile immediatamente precedente. I residenti in California che desiderano presentare tale richiesta, possono visitare la nostra pagina web dedicata al tema della privacy: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html
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I nostri Servizi possono cambiare nel tempo senza preavviso. Per questo motivo, ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare periodicamente la presente Politica sulla privacy. L'aggiornamento della presente Politica sulla privacy prevede anche l'aggiornamento della data nella parte superiore della Polita stessa. Si invita l'utente a prendere periodicamente visione dell'ultima versione della Politica sulla privacy. La nuova Politica sulla privacy entrerà in vigore nel momento stesso della sua pubblicazione. Qualora l'utente non accetti la politica modificata, deve cambiare le sue preferenze o valutare la possibilità di interrompere l'utilizzo dei Servizi. Continuando ad accedere o a utilizzare i nostri Servizi dopo l'entrata in vigore delle modifiche apportate, l'utente riconosce di aver preso visione della nuova Politica sulla privacy e di accettarla.
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