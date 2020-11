Condivisione wireless dello schermo e collaborazione avanzata

Visualizza quattro feed in un'unica schermata. La condivisione wireless dello schermo ti consente di collegare più dispositivi contemporaneamente per passare rapidamente da un contenuto all'altro quando ne hai bisogno. Utilizza la tua rete Wi-Fi esistente per connettere i dispositivi in modo istantaneo e sicuro oppure utilizza le nostre chiavette HDMI CastTo opzionali per trasmettere direttamente sullo schermo senza dover effettuare la connessione alla tua rete sicura/protetta.