7.1 In che cosa consiste

In tal caso, le limitazioni ed esclusioni in questione saranno tanto estese quanto sia consentito dalla legge applicabile.

Per gli acquisti effettuati attraverso il Philips Online Shop, gli articoli artt. 52-59 del D. Lgs. 205/2006 (di seguito, “Codice del consumo”) riconoscono ai consumatori il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni. Philips riconosce tale diritto ai clienti del Philips Online Shop ed estende a 21 giorni il termine per l’esercizio del diritto di recesso. Il periodo di recesso scade, quindi, dopo 21 giorni solari dalla consegna del Prodotto al consumatore. L’esercizio del diritto di recesso consente di ottenere il rimborso di tutti i pagamenti effettuati a favore di Philips, compresi i costi di consegna, ad eccezione dei costi supplementari derivanti dall’eventuale scelta del consumatore di un tipo di consegna diverso dal tipo meno costoso di consegna standard offerto da Philips. Il rimborso di tali somme viene effettuato senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni da quello in cui Philips è informata della decisione del consumatore di recedere dal contratto. Malgrado ciò non sia imposto dal Codice del consumo, il reso è gratuito e Philips si fa carico della restituzione del Prodotto, sopportandone i relativi costi, se si utilizza il servizio di ritiro di UPS o TNT.

7.2 Modalità di esercizio del recesso

Il consumatore che intenda esercitare il diritto di recesso da un acquisto effettuato tramite il Philips Online Shop deve darne comunicazione a Philips entro 21 giorni dalla data di consegna del Prodotto. A tal fine, il consumatore può: (i) contattare telefonicamente il call center del Philips Online Shop al numero gratuito 800 088 772, tra le 8:00 e le 20:00, dal lunedì al venerdì;, (ii) inviare una comunicazione di recesso all’indirizzo mail shopsupport.Italy@philips.com citando il numero d’ordine e il codice prodotto da restituire. A seguito della comunicazione di recesso, Philips comunicherà al consumatore un numero RMA (ossia, un numero di autorizzazione alla restituzione) e l’identità del corriere che provvederà a ritirare il Prodotto. Alcuni corrieri prevedono che sia il consumatore a contattarli mentre altri, nel caso di articoli più voluminosi, chiamano il consumatore al fine di concordare un orario per il ritiro della merce. Prima di consegnare al corriere il Prodotto da restituire, il consumatore deve assicurarsi di:

aver allegato tutti gli accessori, garanzie e altro materiale fornito; aver utilizzato tutti i materiali di imballaggio originariamente forniti; aver debitamente sigillato il pacco.

Il rispetto di tale procedura contribuirà a far sì che il Prodotto arrivi alla destinazione corretta tempestivamente e in buone condizioni.

In caso di diminuzione del valore del Prodotto risultante dall’utilizzo del Prodotto stesso diverso da quello necessario per stabilirne natura, caratteristiche e funzionamento, Philips potrà addebitare al consumatore un importo pari a tale diminuzione di valore.



Philips dispone il rimborso al consumatore di quanto dovuto in conseguenza del recesso senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni da quello in cui è informata della decisione del consumatore di recedere dal contratto, fermo restando che, successivamente alla ricezione del Prodotto da parte di Philips, questa potrà addebitare al consumatore eventuali somme dovute per la diminuzione del valore del Prodotto conseguente a un utilizzo del Prodotto diverso da quello necessario per stabilirne natura, caratteristiche e funzionamento.



Philips effettuerà il rimborso utilizzando lo stesso mezzo di pagamento utilizzato dal consumatore per l’acquisto del Prodotto, salvo che il consumatore non abbia espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso il consumatore non sosterrà alcun costo quale conseguenza di tale rimborso.

7.3 Esclusioni e limitazioni

Il diritto di recesso è escluso per i Prodotti personalizzati e per i software che Philips abbia fornito sigillati al consumatore e da cui il consumatore abbia tolto il sigillo o che siano stati scaricati con successo dal sito web del Philips Online Shop. Se, con il previo accordo del consumatore, un Prodotto viene venduto come parte di un insieme di Prodotti (bundle), in cui altri Prodotti richiesti dal consumatore sono forniti gratuitamente o con uno sconto rispetto al loro prezzo normale, il Prodotto in bundle deve, su richiesta di Philips, essere restituito con il Prodotto acquistato. Philips si riserva di dedurre dal rimborso il prezzo di qualsiasi Prodotto gratuito o scontato che non sia stato restituito insieme al Prodotto principale. Se al consumatore è stato consegnato un Prodotto danneggiato, incompleto, difettoso o errato, il consumatore può scegliere se esercitare il diritto di recesso o chiedere la sostituzione o riparazione del Prodotto avvalendosi della garanzia di conformità dei beni prevista dagli artt. 128 ss. del Codice del consumo e dal paragrafo 8 qui di seguito. Nel caso in cui il consumatore abbia diritto ad una sostituzione o riparazione a norma del seguente paragrafo 8, non verranno allo stesso addebitate le spese di trasporto. Si noti che, finchè il Prodotto o i Prodotti rimangono in possesso del consumatore, questi è tenuto ad assicurarsi che lo stesso o gli stessi siano sempre al sicuro e custoditi.



7.4 Ritiro prodotto vecchio

Se a fronte dell’acquisto di un nuovo prodotto vuoi richiedere il ritiro di un prodotto vecchio, per favore contatta il Servizio Consumatori: ti verranno fornite tutte le informazioni di cui avrai bisogno per procedere.



Inizio pagina