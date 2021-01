Fornitori di servizi

Collaboriamo con fornitori di servizi terzi che ci aiutano a realizzare, fornire, migliorare, comprendere, personalizzare, prestare assistenza e commercializzare i nostri Servizi.

I Suoi dati personali potrebbero essere condivisi con i seguenti fornitori di servizi:

Fornitori IT e cloud

Tali fornitori di servizi offrono i servizi hardware, software, di rete, archiviazione, per le transazioni e/o le tecnologie richieste per il funzionamento dell'App o per la fornitura dei Servizi.

Philips richiede ai suoi fornitori di servizi un adeguato livello di protezione per i Suoi dati personali, simile a quello da noi fornito. Ai nostri fornitori di servizi è richiesto che i Suoi dati personali vengano trattati esclusivamente in conformità alle nostre istruzioni e solo per le finalità specifiche menzionate in precedenza; per la tutela della sicurezza dei Suoi dati personali, hanno accesso alla porzione minima dei dati a loro necessaria per offrire un servizio specifico.



Altre parti terze

Philips potrebbe inoltre collaborare con parti terze che utilizzano i Suoi dati personali per le proprie finalità. Qualora condivida dati personali con parti terze che utilizzano i Suoi dati personali per le proprie finalità, Philips assicura che sarà informato/a e/o che sarà richiesto il Suo consenso ai sensi delle leggi applicabili prima della condivisione dei Suoi dati personali. In tal caso, La invitiamo a leggere con attenzione le relative informative sulla privacy, poiché contengono informazioni sulle pratiche relative alla privacy, tra cui il tipo di dati personali raccolti, le modalità mediante le quali sono utilizzati, trattati e protetti.



In alcuni casi un'azienda Philips o parte di essa può essere venduta a un'altra compagnia. Tali trasferimenti di proprietà potrebbero includere il passaggio dei Suoi dati personali all'azienda acquirente. Tutti i nostri diritti e doveri ai sensi della nostra Informativa sulla privacy sono liberamente assegnabili da Philips a una delle nostre affiliate, in concomitanza con una fusione, acquisizione, ristrutturazione o vendita di beni, oppure per effetto di legge o altrimenti. Abbiamo inoltre la facoltà di trasferire i Suoi dati personali a una delle nostre affiliate, entità subentrata o a un nuovo proprietario.

Trasferimento transfrontaliero

I Suoi dati personali possono essere archiviati e trattati in qualsiasi Paese in cui siano presenti nostre strutture o in cui siano assunti fornitori di servizi. Inoltre, utilizzando i Servizi accetta il trasferimento (eventuale) di informazioni verso Paesi al di fuori del Suo Paese di residenza, in cui le normative per la protezione dei dati possono differire da quelle del Suo paese. In alcune circostanze, tribunali, forze dell'ordine, agenzie di regolamentazione o autorità di sicurezza di tali altri Paesi potrebbero avere il diritto di accedere ai Suoi dati personali.

Qualora risieda all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE), i Suoi dati personali possono essere trasferiti alle nostre affiliate o ai nostri fornitori di servizi in Paesi che non rientrano nel SEE, riconosciuti dalla Commissione Europea per fornire un livello adeguato di protezione dei dati in conformità agli standard del SEE (l'elenco completo di tali Paesi è disponibile qui http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Per i trasferimenti dal SEE a Paesi non considerati adeguati dalla Commissione Europea, ad esempio gli Stati Uniti, sono state intraprese misure adeguate, come le Regole aziendali vincolanti per i dati di clienti, fornitori e partner commerciali e/o le clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione Europea per la protezione dei Suoi dati personali. Una copia di tali misure è disponibile tramite il collegamento precedente oppure rivolgendosi all'indirizzo privacy@philips.com.

Durata della conservazione dei dati

I Suoi dati personali saranno conservati per tutto il periodo necessario o consentito alla luce delle finalità per cui i dati sono raccolti. I criteri adottati per determinare i periodi di conservazione includono: (i) durata dell'utilizzo di App e Servizi; (ii) eventuale presenza di un obbligo legale a cui siamo soggetti; oppure (iii) qualora la conservazione sia consigliabile alla luce della nostra posizione legale (ad esempio rispetto a termini di prescrizione, controversie o indagini normative).