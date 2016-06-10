L'app Philips Sonicare for Kids ("App") aiuta i genitori a monitorare e a migliorare le abitudini di spazzolamento dei loro figli. Inoltre, fornisce loro informazioni personalizzate basate sui dati di spazzolamento dei loro figli ("Servizi"). L'App utilizza i dati personali raccolti o elaborati dal manico dello spazzolino da denti Philips Sonicare for Kids con connessione Bluetooth ("Apparecchio") e/o dall'App. Il titolare del trattamento dei dati nella presente Informativa sulla privacy è Philips Oral Healthcare, LLC con sede in 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, USA ("Philips", "nostro", "noi" o "ci"). La presente Informativa sulla privacy si applica ai dati personali raccolti dall'App e dall'Apparecchio. La presente Informativa sulla privacy ha lo scopo di aiutarLa a comprendere le nostre pratiche in materia di privacy quando utilizza i nostri Servizi. Oltre ai Suoi diritti, l'Informativa chiarisce quali sono i dati da noi raccolti, il motivo per cui sono raccolti e come vengono utilizzati. La invitiamo inoltre a prendere visione dell'Informativa sui cookie e dei Termini di utilizzo, che descrivono i termini secondo i quali utilizza i nostri Servizi.
L'app Philips Sonicare for Kids ("App") aiuta i genitori a monitorare e a migliorare le abitudini di spazzolamento dei loro figli. Inoltre, fornisce loro informazioni personalizzate basate sui dati di spazzolamento dei loro figli ("Servizi").
L'App utilizza i dati personali raccolti o elaborati dal manico dello spazzolino da denti Philips Sonicare for Kids con connessione Bluetooth ("Apparecchio") e/o dall'App. Il titolare del trattamento dei dati nella presente Informativa sulla privacy è Philips Oral Healthcare, LLC con sede in 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, USA ("Philips", "nostro", "noi" o "ci").
La presente Informativa sulla privacy si applica ai dati personali raccolti dall'App e dall'Apparecchio. La presente Informativa sulla privacy ha lo scopo di aiutarLa a comprendere le nostre pratiche in materia di privacy quando utilizza i nostri Servizi. Oltre ai Suoi diritti, l'Informativa chiarisce quali sono i dati da noi raccolti, il motivo per cui sono raccolti e come vengono utilizzati.
La invitiamo inoltre a prendere visione dell'Informativa sui cookie e dei Termini di utilizzo, che descrivono i termini secondo i quali utilizza i nostri Servizi.
Riceviamo o raccogliamo informazioni e dati personali, come illustrato in dettaglio di seguito, durante la fornitura dei nostri Servizi, ad esempio quando accede, scarica e installa l'App.
Riceviamo o raccogliamo informazioni e dati personali, come illustrato in dettaglio di seguito, durante la fornitura dei nostri Servizi, ad esempio quando accede, scarica e installa l'App.
Dati personali sensibili Qualora Lei abbia dato il Suo consenso, raccogliamo i dati di analisi sulle abitudini di spazzolamento di Suo figlio/a e sull'utilizzo dell'App, incluso il tipo di spazzolino da denti (manuale, elettrico o Sonicare), le informazioni sul manico dello spazzolino (codice del modello, numero di serie, versione del firmware, produttore), durata, ora di inizio e intensità dello spazzolamento ("Dati di spazzolamento"). Elaboriamo i Dati di spazzolamento, singolarmente e/o in forma aggregata, a scopo analitico per migliorare l'App e i Servizi, come ad esempio l'esperienza sull'App di Suo figlio/a, i giochi e la grafica dell'App e le prestazioni dell'Apparecchio. Philips garantisce sempre che l'elaborazione dei Dati di spazzolamento sia soggetta ad adeguate misure di protezione dei dati. Tra le altre misure, Philips associa i Dati di spazzolamento a identificativi casuali e sostituisce tutti gli indirizzi IP associati ai Dati di spazzolamento con indirizzi IP generici prima dell'archiviazione. Prima di raccogliere i dati sensibili, La informeremo e Le sarà richiesto il consenso esplicito ai sensi dell'Articolo 9.2.(a) del Regolamento (UE) 2016/679. Oltre ai dati sopracitati, La invitiamo a non inviare né condividere con noi dati personali sensibili (ad esempio informazioni legate a razza o etnia, opinioni politiche, credenze religiose, filosofiche o di altro tipo, stato di salute, vita sessuale e orientamento sessuale, caratteristiche biometriche o genetiche, fedina penale o appartenenza sindacale), sull'App o tramite la stessa, né tramite altri mezzi. Qualora negasse il Suo consenso, Philips non avrà accesso e non elaborerà in alcun modo i Dati di spazzolamento, che saranno memorizzati unicamente nell'App sul Suo dispositivo mobile. Lei avrà il controllo di questi dati. Se elimina l'App e/o il profilo di Suo figlio/a, i Dati di spazzolamento verranno eliminati dal Suo dispositivo mobile.
Dati personali sensibili
Qualora Lei abbia dato il Suo consenso, raccogliamo i dati di analisi sulle abitudini di spazzolamento di Suo figlio/a e sull'utilizzo dell'App, incluso il tipo di spazzolino da denti (manuale, elettrico o Sonicare), le informazioni sul manico dello spazzolino (codice del modello, numero di serie, versione del firmware, produttore), durata, ora di inizio e intensità dello spazzolamento ("Dati di spazzolamento"). Elaboriamo i Dati di spazzolamento, singolarmente e/o in forma aggregata, a scopo analitico per migliorare l'App e i Servizi, come ad esempio l'esperienza sull'App di Suo figlio/a, i giochi e la grafica dell'App e le prestazioni dell'Apparecchio. Philips garantisce sempre che l'elaborazione dei Dati di spazzolamento sia soggetta ad adeguate misure di protezione dei dati. Tra le altre misure, Philips associa i Dati di spazzolamento a identificativi casuali e sostituisce tutti gli indirizzi IP associati ai Dati di spazzolamento con indirizzi IP generici prima dell'archiviazione.
Prima di raccogliere i dati sensibili, La informeremo e Le sarà richiesto il consenso esplicito ai sensi dell'Articolo 9.2.(a) del Regolamento (UE) 2016/679. Oltre ai dati sopracitati, La invitiamo a non inviare né condividere con noi dati personali sensibili (ad esempio informazioni legate a razza o etnia, opinioni politiche, credenze religiose, filosofiche o di altro tipo, stato di salute, vita sessuale e orientamento sessuale, caratteristiche biometriche o genetiche, fedina penale o appartenenza sindacale), sull'App o tramite la stessa, né tramite altri mezzi.
Qualora negasse il Suo consenso, Philips non avrà accesso e non elaborerà in alcun modo i Dati di spazzolamento, che saranno memorizzati unicamente nell'App sul Suo dispositivo mobile. Lei avrà il controllo di questi dati. Se elimina l'App e/o il profilo di Suo figlio/a, i Dati di spazzolamento verranno eliminati dal Suo dispositivo mobile.
Dati dell'account Per accedere alla dashboard genitori dell'App, è necessario creare un account. Le ricordiamo che può accedere all'App tramite l'account MyPhilips, utilizzando i Suoi profili sui social media oppure con l'account Apple. I Dati dell'account sono utilizzati per la creazione e la gestione dell'account. Quando crea il profilo di Suo figlio/a, può inserire il suo nome e caricare o scattare una sua foto profilo. Philips non avrà accesso e non elaborerà in alcun modo tali dati, che saranno memorizzati unicamente nell'App sul Suo dispositivo mobile. Lei avrà il controllo di questi dati. Se elimina l'App e/o il profilo di Suo figlio/a, i dati verranno eliminati dal Suo dispositivo mobile.
Dati dell'account
Per accedere alla dashboard genitori dell'App, è necessario creare un account. Le ricordiamo che può accedere all'App tramite l'account MyPhilips, utilizzando i Suoi profili sui social media oppure con l'account Apple. I Dati dell'account sono utilizzati per la creazione e la gestione dell'account.
Quando crea il profilo di Suo figlio/a, può inserire il suo nome e caricare o scattare una sua foto profilo. Philips non avrà accesso e non elaborerà in alcun modo tali dati, che saranno memorizzati unicamente nell'App sul Suo dispositivo mobile. Lei avrà il controllo di questi dati. Se elimina l'App e/o il profilo di Suo figlio/a, i dati verranno eliminati dal Suo dispositivo mobile.
Cookie Utilizziamo cookie, tag e tecnologie simili ("Cookie") per eseguire, fornire, migliorare, comprendere e personalizzare i nostri Servizi. I Cookie ci consentono di riconoscere il Suo dispositivo mobile e di raccogliere le informazioni e i dati personali, tra cui l'identificativo univoco e l'indirizzo IP del Suo dispositivo mobile, il browser Internet e il sistema operativo in uso, i dati di utilizzo e relativi alla sessione e le informazioni sulle prestazioni correlate al servizio, ovvero le informazioni sull'utilizzo dell'App. I Cookie ci permettono anche di proporLe contenuti specifici per il Paese in cui Si trova (ad esempio contenuti in italiano). Prima di utilizzare i Cookie a scopo analitico, Le richiederemo il consenso.
Cookie
Utilizziamo cookie, tag e tecnologie simili ("Cookie") per eseguire, fornire, migliorare, comprendere e personalizzare i nostri Servizi. I Cookie ci consentono di riconoscere il Suo dispositivo mobile e di raccogliere le informazioni e i dati personali, tra cui l'identificativo univoco e l'indirizzo IP del Suo dispositivo mobile, il browser Internet e il sistema operativo in uso, i dati di utilizzo e relativi alla sessione e le informazioni sulle prestazioni correlate al servizio, ovvero le informazioni sull'utilizzo dell'App. I Cookie ci permettono anche di proporLe contenuti specifici per il Paese in cui Si trova (ad esempio contenuti in italiano).
Prima di utilizzare i Cookie a scopo analitico, Le richiederemo il consenso.
Valutazioni e revisioni Se scrivi una recensione o una valutazione sull'App negli app store, potremmo elaborare queste informazioni per rispondere ai tuoi commenti e domande, comprendere le tue sensazioni durante l’utilizzo dell’app, comprendere le tue percezioni generali sull’app e sul nostro marchio e utilizzare questi suggerimenti per migliorare l’app. Possiamo visualizzare soltanto il nome utente dell’app store, le valutazioni, i commenti e qualsiasi altro dettaglio che tu decida di condividere con noi o rendere disponibile al pubblico. A meno che tu non ce lo chieda, non collegheremo queste informazioni alle credenziali del tuo account o altre informazioni che otterremo da parte tua. Quando hai bisogno dell’assistenza clienti, potremmo utilizzare i tuoi dati per seguire il tuo caso e guidarti attraverso la nostra procedura di assistenza clienti, in conformità con la sezione Dati assistenza clienti clienti di seguito. Il trattamento delle tue valutazioni e revisioni è da considerarsi lecito perché necessario per il perseguimento del legittimo interesse di Philips ai sensi dell'Articolo 6.1. (f) del Regolamento (UE) 2016/679.
Valutazioni e revisioni
Se scrivi una recensione o una valutazione sull'App negli app store, potremmo elaborare queste informazioni per rispondere ai tuoi commenti e domande, comprendere le tue sensazioni durante l’utilizzo dell’app, comprendere le tue percezioni generali sull’app e sul nostro marchio e utilizzare questi suggerimenti per migliorare l’app. Possiamo visualizzare soltanto il nome utente dell’app store, le valutazioni, i commenti e qualsiasi altro dettaglio che tu decida di condividere con noi o rendere disponibile al pubblico. A meno che tu non ce lo chieda, non collegheremo queste informazioni alle credenziali del tuo account o altre informazioni che otterremo da parte tua. Quando hai bisogno dell’assistenza clienti, potremmo utilizzare i tuoi dati per seguire il tuo caso e guidarti attraverso la nostra procedura di assistenza clienti, in conformità con la sezione Dati assistenza clienti clienti di seguito. Il trattamento delle tue valutazioni e revisioni è da considerarsi lecito perché necessario per il perseguimento del legittimo interesse di Philips ai sensi dell'Articolo 6.1. (f) del Regolamento (UE) 2016/679.
Dati assistenza clienti Qualora si rivolgesse all'assistenza clienti, per fornirLe il supporto richiesto, abbiamo bisogno che condivida con noi informazioni correlate all'uso dei nostri Servizi, come ad esempio le interazioni con Philips e le modalità di contatto. Realizziamo e offriamo i nostri Servizi, che comprendono anche l'assistenza clienti e il miglioramento, la correzione e la personalizzazione dei Servizi stessi. Inoltre, utilizziamo le informazioni relative a Lei e al Suo account per risponderLe quando ci contatta. Il trattamento dei Dati dell'assistenza clienti è da considerarsi lecito perché necessario all'esecuzione di un contratto di cui Lei è parte ai sensi dell'Articolo 6.1.(b) del Regolamento (UE) 2016/679. In alcune circostanze il trattamento dei Dati dell'assistenza clienti è da considerarsi lecito perché necessario per il perseguimento del legittimo interesse di Philips ai sensi dell'Articolo 6.1. (f) del Regolamento (UE) 2016/679.
Dati assistenza clienti
Qualora si rivolgesse all'assistenza clienti, per fornirLe il supporto richiesto, abbiamo bisogno che condivida con noi informazioni correlate all'uso dei nostri Servizi, come ad esempio le interazioni con Philips e le modalità di contatto. Realizziamo e offriamo i nostri Servizi, che comprendono anche l'assistenza clienti e il miglioramento, la correzione e la personalizzazione dei Servizi stessi. Inoltre, utilizziamo le informazioni relative a Lei e al Suo account per risponderLe quando ci contatta.
Il trattamento dei Dati dell'assistenza clienti è da considerarsi lecito perché necessario all'esecuzione di un contratto di cui Lei è parte ai sensi dell'Articolo 6.1.(b) del Regolamento (UE) 2016/679. In alcune circostanze il trattamento dei Dati dell'assistenza clienti è da considerarsi lecito perché necessario per il perseguimento del legittimo interesse di Philips ai sensi dell'Articolo 6.1. (f) del Regolamento (UE) 2016/679.
Dati combinati I Suoi dati personali, inclusi i Dati dell'account e i Cookie, possono essere combinati con altri dati raccolti durante le interazioni e l'uso dei canali digitali Philips, come social media, siti Web, comunicazioni e-mail, app e prodotti connessi. Tali altri dati comprendono gli indirizzi IP, i cookie, le informazioni sul dispositivo mobile, le comunicazioni su cui fa clic o che tocca, i dettagli relativi alla posizione e i siti Web visitati. Utilizziamo i Dati combinati per migliorare i contenuti, le funzionalità e la fruibilità di App, Apparecchio e Servizi, nonché per sviluppare nuovi prodotti e servizi. In questo caso il trattamento dei Dati combinati è da considerarsi lecito perché necessario per il perseguimento del legittimo interesse di Philips ai sensi dell'Articolo 6.1. (f) del Regolamento (UE) 2016/679. Prima di elaborare i Suoi dati sensibili per gli scopi menzionati nella presente sezione, La informeremo e Le sarà richiesto il consenso esplicito ai sensi dell'Articolo 9.2.(a) del Regolamento (UE) 2016/679 e della Legge brasiliana sulla protezione dei dati personali (LGPD) n. 13.709/2018. I Dati combinati non comprendono i dati personali relativi a Suo figlio/a. Qualora acconsenta a ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, che potrebbero interessarLe in base alle Sue preferenze e ai Suoi comportamenti online, Le invieremo tali comunicazioni pubblicitarie e promozionali tramite e-mail, telefono e canali digitali (ad esempio app mobili e social media). Per inviarLe comunicazioni su misura in base alle Sue preferenze e ai Suoi comportamenti e fornirLe un'esperienza personalizzata, analizzeremo i Suoi Dati combinati. Prima di inviarLe comunicazioni promozionali, Le chiederemo il consenso.
Dati combinati
I Suoi dati personali, inclusi i Dati dell'account e i Cookie, possono essere combinati con altri dati raccolti durante le interazioni e l'uso dei canali digitali Philips, come social media, siti Web, comunicazioni e-mail, app e prodotti connessi. Tali altri dati comprendono gli indirizzi IP, i cookie, le informazioni sul dispositivo mobile, le comunicazioni su cui fa clic o che tocca, i dettagli relativi alla posizione e i siti Web visitati.
Utilizziamo i Dati combinati per migliorare i contenuti, le funzionalità e la fruibilità di App, Apparecchio e Servizi, nonché per sviluppare nuovi prodotti e servizi. In questo caso il trattamento dei Dati combinati è da considerarsi lecito perché necessario per il perseguimento del legittimo interesse di Philips ai sensi dell'Articolo 6.1. (f) del Regolamento (UE) 2016/679. Prima di elaborare i Suoi dati sensibili per gli scopi menzionati nella presente sezione, La informeremo e Le sarà richiesto il consenso esplicito ai sensi dell'Articolo 9.2.(a) del Regolamento (UE) 2016/679 e della Legge brasiliana sulla protezione dei dati personali (LGPD) n. 13.709/2018. I Dati combinati non comprendono i dati personali relativi a Suo figlio/a.
Qualora acconsenta a ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, che potrebbero interessarLe in base alle Sue preferenze e ai Suoi comportamenti online, Le invieremo tali comunicazioni pubblicitarie e promozionali tramite e-mail, telefono e canali digitali (ad esempio app mobili e social media). Per inviarLe comunicazioni su misura in base alle Sue preferenze e ai Suoi comportamenti e fornirLe un'esperienza personalizzata, analizzeremo i Suoi Dati combinati. Prima di inviarLe comunicazioni promozionali, Le chiederemo il consenso.
Autorizzazioni L'App Le richiederà l'autorizzazione ad accedere ai dati relativi a capacità di archiviazione, sensori e ad altre funzionalità del Suo dispositivo mobile (ad esempio galleria, fotocamera, Wi-Fi, geolocalizzazione e Bluetooth). Accederemo a tali dati solo se strettamente necessario per fornirLe i nostri Servizi come descritto di seguito.
Autorizzazioni
L'App Le richiederà l'autorizzazione ad accedere ai dati relativi a capacità di archiviazione, sensori e ad altre funzionalità del Suo dispositivo mobile (ad esempio galleria, fotocamera, Wi-Fi, geolocalizzazione e Bluetooth). Accederemo a tali dati solo se strettamente necessario per fornirLe i nostri Servizi come descritto di seguito.
Philips ha la facoltà di divulgare i Suoi dati personali a fornitori di servizi terzi, partner commerciali o altre parti terze in conformità alla presente Informativa sulla Privacy e/o alle leggi applicabili.
Philips ha la facoltà di divulgare i Suoi dati personali a fornitori di servizi terzi, partner commerciali o altre parti terze in conformità alla presente Informativa sulla Privacy e/o alle leggi applicabili.
Fornitori di servizi Collaboriamo con fornitori di servizi terzi che ci aiutano a realizzare, fornire, migliorare, comprendere, personalizzare, prestare assistenza e commercializzare i nostri Servizi. I Suoi dati personali potrebbero essere condivisi con i seguenti fornitori di servizi: Tali fornitori esterni offrono servizi hardware, software, di rete, di archiviazione, di pagamento e/o le tecnologie necessarie al funzionamento dell'App o alla fornitura dei Servizi. Tali fornitori esterni offrono servizi hardware, software, di rete, di archiviazione e/o le tecnologie necessarie al funzionamento delle attività di analisi dell'App. Richiediamo ai fornitori di servizi terzi di adeguarsi ai nostri standard in fatto di protezione dei dati personali. Inoltre, richiediamo ai nostri fornitori di servizi di trattare i Suoi dati personali esclusivamente in conformità alle nostre disposizioni e solo per le finalità specifiche menzionate in precedenza. Tali fornitori hanno accesso unicamente ai dati indispensabili per offrire il loro servizio specifico e si impegnano a tutelare la sicurezza dei Suoi dati. Altre parti terze Philips si riserva la facoltà di collaborare con parti terze che utilizzano i Suoi dati personali per le proprie finalità. Qualora dovessimo condividere i Suoi dati personali con tali parti terze, prima di procedere, ci assicureremo di informarLa e/o richiederLe il consenso in conformità alle normative applicabili. La invitiamo a leggere con attenzione l'informativa sulla privacy delle parti terze per conoscere le loro pratiche in materia di privacy, ad esempio quali dati personali raccolgono e come questi vengono utilizzati, trattati e protetti. Può capitare che un'azienda Philips o parte di essa sia venduta a un'altra compagnia e tali trasferimenti di proprietà potrebbero comportare il passaggio dei Suoi dati personali all'azienda acquirente. Tutti i nostri diritti e doveri ai sensi della nostra Informativa sulla privacy sono liberamente assegnabili da Philips a una delle nostre affiliate, in concomitanza con una fusione, acquisizione, ristrutturazione o vendita di beni, oppure per effetto di legge o altrimenti. Abbiamo inoltre la facoltà di trasferire i Suoi dati personali a una delle nostre affiliate, entità subentrata o a un nuovo proprietario. Importante: quando effettua l'accesso su un dispositivo Android usando il Suo account Facebook, consente all'SDK di Facebook di raccogliere le seguenti informazioni: Facebook raccoglie anche i dati di analisi relativi al Suo uso dell'SDK e informazioni quali il nome dell'App in uso, la data in cui ha autorizzato l'accesso e tutti gli URL correlati al Suo accesso. Per maggiori informazioni su come Facebook utilizza i dati degli utenti, La invitiamo a leggere la Normativa sui dati di Facebook. Le ricordiamo comunque che l'accesso tramite account Facebook non è obbligatorio, può accedere all'App anche utilizzando il Suo account MyPhilips. Trasferimento transfrontaliero Ci riserviamo il diritto di archiviare e trattare i Suoi dati personali in uno qualsiasi dei Paesi in cui siano presenti strutture nostre o dei nostri fornitori di servizi. Utilizzando i Servizi accetta che i Suoi dati potrebbero essere trasferiti in Paesi diversi dal Suo Paese di residenza, dove le normative per la protezione dei dati potrebbero differire da quelle del Suo Paese. Le ricordiamo inoltre che in alcune circostanze tribunali, forze dell'ordine, agenzie di regolazione o autorità di sicurezza di tali Paesi hanno il diritto di accedere ai Suoi dati personali. Qualora risieda all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE), tenga presente che i Suoi dati personali potrebbero essere trasferiti alle nostre affiliate o ai nostri fornitori di servizi in Paesi al di fuori del SEE ma riconosciuti dalla Commissione Europea perché garantiscono un livello di protezione dei dati conforme agli standard del SEE (l'elenco completo di tali Paesi è disponibile qui https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Per i trasferimenti di dati dal SEE a Paesi non considerati adeguati dalla Commissione Europea, ad esempio gli Stati Uniti, Philips adotta le opportune misure, come le Regole aziendali vincolanti per i dati di clienti, fornitori e partner commerciali e/o le clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione Europea in materia di protezione dei dati personali. Può prendere visione delle Regole sopracitate seguendo il link presente nel testo oppure può riceverne una copia contattandoci qui. Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati? I Suoi dati personali saranno conservati da Philips per il tempo necessario o consentito in base alle finalità per cui sono stati raccolti. I criteri adottati per determinare i periodi di conservazione includono: (i) durata dell'utilizzo di App e Servizi; (ii) eventuale presenza di un obbligo legale a cui siamo soggetti; oppure (iii) circostanze in cui la conservazione dei dati sia consigliabile alla luce della nostra posizione legale (ad esempio rispetto a termini di prescrizione, controversie o indagini normative).
Fornitori di servizi
Collaboriamo con fornitori di servizi terzi che ci aiutano a realizzare, fornire, migliorare, comprendere, personalizzare, prestare assistenza e commercializzare i nostri Servizi.
I Suoi dati personali potrebbero essere condivisi con i seguenti fornitori di servizi:
Tali fornitori esterni offrono servizi hardware, software, di rete, di archiviazione, di pagamento e/o le tecnologie necessarie al funzionamento dell'App o alla fornitura dei Servizi.
Tali fornitori esterni offrono servizi hardware, software, di rete, di archiviazione e/o le tecnologie necessarie al funzionamento delle attività di analisi dell'App.
Richiediamo ai fornitori di servizi terzi di adeguarsi ai nostri standard in fatto di protezione dei dati personali. Inoltre, richiediamo ai nostri fornitori di servizi di trattare i Suoi dati personali esclusivamente in conformità alle nostre disposizioni e solo per le finalità specifiche menzionate in precedenza. Tali fornitori hanno accesso unicamente ai dati indispensabili per offrire il loro servizio specifico e si impegnano a tutelare la sicurezza dei Suoi dati.
Altre parti terze
Philips si riserva la facoltà di collaborare con parti terze che utilizzano i Suoi dati personali per le proprie finalità. Qualora dovessimo condividere i Suoi dati personali con tali parti terze, prima di procedere, ci assicureremo di informarLa e/o richiederLe il consenso in conformità alle normative applicabili. La invitiamo a leggere con attenzione l'informativa sulla privacy delle parti terze per conoscere le loro pratiche in materia di privacy, ad esempio quali dati personali raccolgono e come questi vengono utilizzati, trattati e protetti.
Può capitare che un'azienda Philips o parte di essa sia venduta a un'altra compagnia e tali trasferimenti di proprietà potrebbero comportare il passaggio dei Suoi dati personali all'azienda acquirente. Tutti i nostri diritti e doveri ai sensi della nostra Informativa sulla privacy sono liberamente assegnabili da Philips a una delle nostre affiliate, in concomitanza con una fusione, acquisizione, ristrutturazione o vendita di beni, oppure per effetto di legge o altrimenti. Abbiamo inoltre la facoltà di trasferire i Suoi dati personali a una delle nostre affiliate, entità subentrata o a un nuovo proprietario.
Importante: quando effettua l'accesso su un dispositivo Android usando il Suo account Facebook, consente all'SDK di Facebook di raccogliere le seguenti informazioni:
Facebook raccoglie anche i dati di analisi relativi al Suo uso dell'SDK e informazioni quali il nome dell'App in uso, la data in cui ha autorizzato l'accesso e tutti gli URL correlati al Suo accesso. Per maggiori informazioni su come Facebook utilizza i dati degli utenti, La invitiamo a leggere la Normativa sui dati di Facebook. Le ricordiamo comunque che l'accesso tramite account Facebook non è obbligatorio, può accedere all'App anche utilizzando il Suo account MyPhilips.
Trasferimento transfrontaliero
Ci riserviamo il diritto di archiviare e trattare i Suoi dati personali in uno qualsiasi dei Paesi in cui siano presenti strutture nostre o dei nostri fornitori di servizi. Utilizzando i Servizi accetta che i Suoi dati potrebbero essere trasferiti in Paesi diversi dal Suo Paese di residenza, dove le normative per la protezione dei dati potrebbero differire da quelle del Suo Paese. Le ricordiamo inoltre che in alcune circostanze tribunali, forze dell'ordine, agenzie di regolazione o autorità di sicurezza di tali Paesi hanno il diritto di accedere ai Suoi dati personali.
Qualora risieda all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE), tenga presente che i Suoi dati personali potrebbero essere trasferiti alle nostre affiliate o ai nostri fornitori di servizi in Paesi al di fuori del SEE ma riconosciuti dalla Commissione Europea perché garantiscono un livello di protezione dei dati conforme agli standard del SEE (l'elenco completo di tali Paesi è disponibile qui https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Per i trasferimenti di dati dal SEE a Paesi non considerati adeguati dalla Commissione Europea, ad esempio gli Stati Uniti, Philips adotta le opportune misure, come le Regole aziendali vincolanti per i dati di clienti, fornitori e partner commerciali e/o le clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione Europea in materia di protezione dei dati personali. Può prendere visione delle Regole sopracitate seguendo il link presente nel testo oppure può riceverne una copia contattandoci qui.
Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati?
I Suoi dati personali saranno conservati da Philips per il tempo necessario o consentito in base alle finalità per cui sono stati raccolti. I criteri adottati per determinare i periodi di conservazione includono: (i) durata dell'utilizzo di App e Servizi; (ii) eventuale presenza di un obbligo legale a cui siamo soggetti; oppure (iii) circostanze in cui la conservazione dei dati sia consigliabile alla luce della nostra posizione legale (ad esempio rispetto a termini di prescrizione, controversie o indagini normative).
Scelte e diritti dell'utente Per presentare una richiesta di accesso, rettifica, cancellazione, restrizione o obiezione al trattamento dei dati personali forniti a Philips in precedenza o per richiedere una copia elettronica dei Suoi dati personali allo scopo di trasmetterli a un'altra compagnia (nella misura in cui tale diritto alla portabilità dei dati Le sia conferito dalla legge applicabile), può contattarci qui. Risponderemo alla Sua richiesta in conformità alla legge applicabile. La invitiamo a specificare all'interno della richiesta i dati personali per cui desidera il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o obiezione al trattamento. Per la Sua protezione, ci è concesso implementare esclusivamente richieste relative ai dati personali associati al Suo account, all'indirizzo e-mail o ad altre informazioni dell'account da Lei utilizzate per l'invio della richiesta e potrà essere necessaria la verifica della Sua identità prima dell'implementazione della stessa. Cercheremo di soddisfare la Sua richiesta il prima possibile. Nei casi in cui la raccolta e/o il trattamento dei Suoi dati personali siano basati sul consenso, ha la facoltà di revocarlo in qualsiasi momento, senza che questo comprometta la liceità del trattamento precedente alla revoca. Nei casi in cui i Suoi dati siano trattati per finalità legate ai Servizi, e quindi il trattamento sia necessario all'esecuzione di un contratto, senza l'accesso ai Suoi dati non saremo in grado di fornirLe i Servizi. La invitiamo a tenere presente che se esercita (anche parzialmente) le Sue scelte e i Suoi diritti, potrebbe non riuscire a utilizzare, in toto o in parte, i nostri Servizi. L'utilizzo che facciamo dei Suoi dati quando interagisce con noi per esercitare i Suoi diritti è da considerarsi lecito perché necessario per adempiere agli obblighi legali ai quali Philips è soggetta ai sensi dell'Articolo 6.1.(c) del Regolamento (UE) 2016/679.
Scelte e diritti dell'utente
Per presentare una richiesta di accesso, rettifica, cancellazione, restrizione o obiezione al trattamento dei dati personali forniti a Philips in precedenza o per richiedere una copia elettronica dei Suoi dati personali allo scopo di trasmetterli a un'altra compagnia (nella misura in cui tale diritto alla portabilità dei dati Le sia conferito dalla legge applicabile), può contattarci qui. Risponderemo alla Sua richiesta in conformità alla legge applicabile.
La invitiamo a specificare all'interno della richiesta i dati personali per cui desidera il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o obiezione al trattamento. Per la Sua protezione, ci è concesso implementare esclusivamente richieste relative ai dati personali associati al Suo account, all'indirizzo e-mail o ad altre informazioni dell'account da Lei utilizzate per l'invio della richiesta e potrà essere necessaria la verifica della Sua identità prima dell'implementazione della stessa. Cercheremo di soddisfare la Sua richiesta il prima possibile.
Nei casi in cui la raccolta e/o il trattamento dei Suoi dati personali siano basati sul consenso, ha la facoltà di revocarlo in qualsiasi momento, senza che questo comprometta la liceità del trattamento precedente alla revoca. Nei casi in cui i Suoi dati siano trattati per finalità legate ai Servizi, e quindi il trattamento sia necessario all'esecuzione di un contratto, senza l'accesso ai Suoi dati non saremo in grado di fornirLe i Servizi.
La invitiamo a tenere presente che se esercita (anche parzialmente) le Sue scelte e i Suoi diritti, potrebbe non riuscire a utilizzare, in toto o in parte, i nostri Servizi.
L'utilizzo che facciamo dei Suoi dati quando interagisce con noi per esercitare i Suoi diritti è da considerarsi lecito perché necessario per adempiere agli obblighi legali ai quali Philips è soggetta ai sensi dell'Articolo 6.1.(c) del Regolamento (UE) 2016/679.
Proteggiamo i Suoi dati personali Per noi è fondamentale tutelare i dati che ci affida da alterazioni accidentali o non autorizzate, perdite, utilizzi impropri, divulgazioni o accessi. Philips adotta numerose tecnologie di protezione, misure tecniche e organizzative per la salvaguardia dei Suoi dati. Implementiamo ad esempio controlli degli accessi, firewall e protocolli di protezione.
Proteggiamo i Suoi dati personali
Per noi è fondamentale tutelare i dati che ci affida da alterazioni accidentali o non autorizzate, perdite, utilizzi impropri, divulgazioni o accessi. Philips adotta numerose tecnologie di protezione, misure tecniche e organizzative per la salvaguardia dei Suoi dati. Implementiamo ad esempio controlli degli accessi, firewall e protocolli di protezione.
Informazioni speciali per i genitori Rientra nelle policy Philips l'ottemperanza alla legge nei casi in cui sia richiesta l'autorizzazione di genitori o tutori per procedere alla raccolta, all'utilizzo o alla divulgazione dei dati personali di minori. Ci impegniamo a salvaguardare la privacy dei minori e incoraggiamo vivamente i genitori e i tutori a interessarsi alle attività online dei propri figli. Qualora un genitore o un tutore venga a sapere che il proprio figlio o la propria figlia ci ha fornito dati personali senza il consenso necessario, è invitato a contattarci qui. Una volta stabilito che i dati personali forniti dal minore non sono stati autorizzati, provvederemo all'eliminazione degli stessi.
Informazioni speciali per i genitori
Rientra nelle policy Philips l'ottemperanza alla legge nei casi in cui sia richiesta l'autorizzazione di genitori o tutori per procedere alla raccolta, all'utilizzo o alla divulgazione dei dati personali di minori. Ci impegniamo a salvaguardare la privacy dei minori e incoraggiamo vivamente i genitori e i tutori a interessarsi alle attività online dei propri figli.
Qualora un genitore o un tutore venga a sapere che il proprio figlio o la propria figlia ci ha fornito dati personali senza il consenso necessario, è invitato a contattarci qui. Una volta stabilito che i dati personali forniti dal minore non sono stati autorizzati, provvederemo all'eliminazione degli stessi.
Variazioni alla presente Informativa sulla privacy I nostri Servizi possono essere soggetti a variazioni senza preavviso. Ci riserviamo,pertanto, il diritto di correggere o aggiornare la presente Informativa sulla privacy di tanto in tanto. Nell'ambito dell'aggiornamento della presente Informativa sulla privacy rientra inoltre l'aggiornamento della data riportata in alto sull'Informativa stessa.
La invitiamo a prendere regolarmente visione della versione più aggiornata della presente Informativa sulla privacy.
La nuova Informativa sulla privacy entrerà in vigore immediatamente all'atto della pubblicazione. Se non accetta l'Informativa rivista, ha la facoltà di variare le Sue preferenze o di non utilizzare più i nostri Servizi. Continuando ad accedere o a utilizzare i nostri Servizi dopo l'entrata in vigore di tali variazioni, accetta di essere stato informato/a e acconsente all'Informativa sulla privacy emendata.
Variazioni alla presente Informativa sulla privacy
I nostri Servizi possono essere soggetti a variazioni senza preavviso. Ci riserviamo,pertanto, il diritto di correggere o aggiornare la presente Informativa sulla privacy di tanto in tanto. Nell'ambito dell'aggiornamento della presente Informativa sulla privacy rientra inoltre l'aggiornamento della data riportata in alto sull'Informativa stessa.
Contatti Ai sensi dell'Articolo 27 del Regolamento (UE) 2016/679, Philips International B.V. (High Tech Campus 5, Eindhoven, 5656 AE, Paesi Bassi) agisce in qualità di nostro Rappresentante nell'Unione europea. In caso di dubbi riguardo alla presente Informativa sulla privacy o sul modo in cui Philips utilizza i Suoi dati personali, La invitiamo a contattare il nostro funzionario e/o rappresentante preposto alla protezione dei dati qui. In alternativa, ha il diritto di presentare un reclamo presso un'autorità di controllo competente per il Suo Paese o la Sua regione.
Contatti
Ai sensi dell'Articolo 27 del Regolamento (UE) 2016/679, Philips International B.V. (High Tech Campus 5, Eindhoven, 5656 AE, Paesi Bassi) agisce in qualità di nostro Rappresentante nell'Unione europea.
In caso di dubbi riguardo alla presente Informativa sulla privacy o sul modo in cui Philips utilizza i Suoi dati personali, La invitiamo a contattare il nostro funzionario e/o rappresentante preposto alla protezione dei dati qui. In alternativa, ha il diritto di presentare un reclamo presso un'autorità di controllo competente per il Suo Paese o la Sua regione.
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.