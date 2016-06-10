Dati combinati

I Suoi dati personali, inclusi i Dati dell'account e i Cookie, possono essere combinati con altri dati raccolti durante le interazioni e l'uso dei canali digitali Philips, come social media, siti Web, comunicazioni e-mail, app e prodotti connessi. Tali altri dati comprendono gli indirizzi IP, i cookie, le informazioni sul dispositivo mobile, le comunicazioni su cui fa clic o che tocca, i dettagli relativi alla posizione e i siti Web visitati.

Utilizziamo i Dati combinati per migliorare i contenuti, le funzionalità e la fruibilità di App, Apparecchio e Servizi, nonché per sviluppare nuovi prodotti e servizi. In questo caso il trattamento dei Dati combinati è da considerarsi lecito perché necessario per il perseguimento del legittimo interesse di Philips ai sensi dell'Articolo 6.1. (f) del Regolamento (UE) 2016/679. Prima di elaborare i Suoi dati sensibili per gli scopi menzionati nella presente sezione, La informeremo e Le sarà richiesto il consenso esplicito ai sensi dell'Articolo 9.2.(a) del Regolamento (UE) 2016/679 e della Legge brasiliana sulla protezione dei dati personali (LGPD) n. 13.709/2018. I Dati combinati non comprendono i dati personali relativi a Suo figlio/a.

Qualora acconsenta a ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, che potrebbero interessarLe in base alle Sue preferenze e ai Suoi comportamenti online, Le invieremo tali comunicazioni pubblicitarie e promozionali tramite e-mail, telefono e canali digitali (ad esempio app mobili e social media). Per inviarLe comunicazioni su misura in base alle Sue preferenze e ai Suoi comportamenti e fornirLe un'esperienza personalizzata, analizzeremo i Suoi Dati combinati. Prima di inviarLe comunicazioni promozionali, Le chiederemo il consenso.