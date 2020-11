Il telaio con cinghie in velcro isola la parte inferiore della gamba

Il telaio rigido e le cinghie in velcro mantengono la parte inferiore della gamba allineata nei casi in cui il paziente non sia in grado di tenere un allineamento sicuro in modo indipendente. I pazienti possono quindi esercitarsi senza che il piede scivoli via dal pedale o che una gamba cada a lato dell'attrezzatura. Questo accessorio si collega direttamente e saldamente ai pedali dello stepper semi-reclinato. L'attacco sul paziente avviene appena al di sotto del ginocchio per evitare di affaticare le ginocchia.