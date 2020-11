Regola la lunghezza della manovella per adattare il range di movimento

Per aiutare i pazienti con mobilità limitata o lesioni, i pedali possono essere spostati lungo la manovella per adattarsi a un range di movimento di soli 15 gradi. Range inferiori rendono più piccoli i movimenti circolari inferiori del corpo, in modo che i pazienti possano completare una pedalata completa a 360 gradi durante la riabilitazione. Le manovelle sono indicizzate per tenere traccia del miglioramento dei pazienti e per rendere più precise le ripetizioni.