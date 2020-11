Il potente motore è bidirezionale

Il motore a regime di funzionamento continuo da 3 CV sposta il tappeto in avanti da 0 a 16 Kmh e in retromarcia fino a 5 Kmh. La deambulazione inversa è utile per allenare i muscoli normalmente non esercitati durante la camminata in avanti. Gli incrementi di velocità ridotti possono essere facilmente regolati per adattarsi a pazienti di tutte le condizioni e di tutte le età.