Programma basato sull'intensità che utilizza i MET come punto di riferimento

La serie ReActiv è dotata di un innovativo programma MET che non solo visualizza l'equivalente metabolico, ma aiuta anche a mantenere i MET desiderati mediante regolazioni automatiche della resistenza. La regolazione della resistenza avviene in base all'impulso in watt esercitato in tempo reale dall'utente.