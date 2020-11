Custodia da viaggio USB e bicchiere di ricarica

La custodia da viaggio deluxe serve anche come caricabatterie USB per ricaricare in viaggio. Basta mettere lo spazzolino nella custodia e collegarla al tuo laptop o a una presa a muro. Include anche un supporto per la testina per il massimo dell'igiene in viaggio. E per ricaricare a casa, il nostro elegante bicchiere di ricarica si adatta allo stile del tuo bagno e funziona anche come normale bicchiere per il risciacquo dopo il lavaggio. È sufficiente posizionare lo spazzolino nel bicchiere per avere due settimane di utilizzo regolare con una singola ricarica completa.