Progettata per raggiungere in profondità gli spazi interdentali

Questa testina per spazzolino Philips Sonicare è dotata di setole particolarmente lunghe e ad alta densità per raggiungere la placca nascosta in profondità negli spazi interdentali e in altre zone difficili da pulire. Disponibile anche in dimensione standard, più grande, per una pulizia accurata.