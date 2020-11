Pulizia impeccabile* per denti più bianchi.

La testina W2 Optimal White (prima conosciuta come DiamondClean) è perfetta per chi desidera una pulizia profonda, per denti bianchi e senza macchie. La testina consente anche di mantenere la luminosità ottenuta fra un trattamento sbiancante professionale e l'altro. Scopri tutti i vantaggi