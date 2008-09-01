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      Schede per applicazioni video pubbliche

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      Easy Advertiser

      Scheda per pubblicità multimediale semplice da utilizzare, compatibile con i nostri monitor professionali per trasmettere contenuti multimediali mediante applicazioni video. Insieme a EA Publisher, puoi creare i tuoi contenuti e trasmettere presentazioni e filmati per 24 ore al giorno

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      Easy Advertiser

      Soluzione per applicazioni video semplice

      • Easy Advertiser

      Soluzione per applicazioni video pronta per l'uso

      Disponi già di un PC con PowerPoint in ufficio, hai una fotocamera digitale con applicazione per PC per la gestione di foto e video e di uno schermo Philips serie BDLx231Cx/00 per applicazioni video. Ora non ti serve che un elemento aggiuntivo per iniziare a utilizzare seriamente le applicazioni video nel tuo negozio o reparto. Easy Advertiser è un pacchetto completo, che consiste in uno stick USB da 1 GB, tutti i cavi necessari, una staffa e una Smartcard con elettronica hi-tech per riprodurre il contenuto da USB che hai creato con il programma per PC incluso Easy Advertiser Publisher. Installa la scheda in base alle istruzioni contenute nel manuale per l'utente

      Applicazione per PC di facile utilizzo per la gestione dei contenuti

      Quando crei contenuti per la pubblicità o le comunicazioni aziendali, l'ideale sarebbe utilizzare strumenti standard di cui disponi già, uniti a un'applicazione per la pubblicazione semplice. Easy Advertiser Publisher è un programma Windows che permette di importare diapositive da MS PowerPoint, foto JPEG e filmati in formato MPEG. Il programma permette di pianificare la visualizzazione dei contenuti corretto al momento opportuno, per 24 ore. Il ciclo è semplice: creazione dei contenuti, importazione, pianificazione, pubblicazione mediante salvataggio su dispositivo di archiviazione USB

      Conforme agli standard RoHS per una maggiore tutela ambientale

      Philips produce e progetta prodotti dotati di display in conformità ai rigorosi standard della direttiva di restrizione sulle sostanze pericolose (RoHS), che limitano l'utilizzo di piombo e altre sostanze tossiche nocive per l'ambiente.

      Non è richiesta nessuna installazione e collegamento a Internet

      Questo prodotto è indipendente e facile da installare, da utilizzare per le applicazioni video pubbliche, senza il disturbo degli abbonamenti e altre attività di installazione. Il prodotto riproduce i contenuti da un dispositivo di archiviazione di massa USB: non è necessario utilizzare Internet. Basta salvare i contenuti sul dispositivo USB tramite l'applicazione per PC inclusa e il PC di casa o dell'ufficio, quindi collegare il dispositivo alla scheda installata nello schermo e avviare la riproduzione

      Combina diapositive di MS PowerPoint, immagini e video

      Cerchi la libertà di combinare le immagini dalla fotocamera digitale, le diapositive di MS PowerPoint e i filmati (ad alta definizione: 720p) creati in qualsiasi momento? Grazie a Easy Advertiser, puoi abbinare tutto ciò che vuoi per un impatto ottimale sul pubblico

      Pianifica quello che vuoi, quando vuoi

      Puoi pianificare liberamente il contenuto giusto al momento giusto, per cicli da 24 ore che possano soddisfare le tue esigenze di informazione alla clientela. Crea uno o più intervalli di tempo con l'applicazione per PC Easy Advertiser Publisher. Trascina i contenuti nell'intervallo di tempo appropriato. Esporta il tutto in un dispositivo di archiviazione di massa USB tramite l'applicazione, inseriscilo nella scheda e la presentazione inizia come da programma

      Standby automatico quando non è attiva alcuna pianificazione

      Quando sullo schermo per applicazioni video non è attiva alcuna pianificazione, è opportuno impostarlo nella modalità di standby per ridurre il consumo di energia per l'ambiente e la bolletta dell'elettricità. Con il telecomando, puoi ignorare l'impostazione in qualsiasi momento e utilizzare lo schermo per altri scopi, ad esempio la riproduzione da DVD

      Ottieni il meglio dal tuo schermo e proietta filmati in HD da 720p

      I filmati più belli e più nitidi fanno un'impressione migliore sui clienti. Qualsiasi filmato HD (alta definizione) MPEG2 720p esportato sul dispositivo di archiviazione di massa USB tramite l'applicazione per PC verrà riprodotto nitido e pulito, senza sfarfallii o altri artefatti

      Un solo telecomando per tutto

      Il telecomando fornito in dotazione con lo schermo è perfetto per l'applicazione. Potrai controllare qualsiasi funzione o caratteristica

      Specifiche tecniche

      • Connettività

        USB
        USB 2.0 x 1
        Altri collegamenti
        HDMI

      • Funzioni utili

        Omologazioni
        • marchio CE
        • RoHS
        • C-Tick
        Orologio
        Display orario 24/12 ore
        Lingua disponibile: IU
        • Italiano
        • Francese
        • Tedesco
        • Spagnolo
        • Italiano

      • Applicazioni multimediali

        Riproduzione migliorata
        • Riproduzione di sequenze di foto
        • Riproduzione di sequenze di foto e video
        • Intervalli di visualizzazione selezionabili
        Formati di riproduzione
        • JPEG (colore a 24 bit non progressivo)
        • SD MPEG2
        • HD MPEG2 (720p)
        Modalità di riproduzione
        • Pianificazione di contenuti per 24 ore
        • Standby automatico
        • Riproduzione manuale
        • Riproduzione continua dei contenuti

      • Applicazione software per PC

        Gestione dei contenuti
        • Creazione di pianificazioni di contenuti da 24 ore
        • Creazione di presentazioni multiple
        • Rotazione delle immagini
        • Vista miniature
        • Vista sequenza
        • Pubblicazione dei file di pianificazione su USB
        Formati file supportati
        • SD MPEG2
        • HD MPEG2 (720p)
        • MS PowerPoint 2003
        Sistemi operativi supportati
        Windows XP

      • Accessori

        Accessori inclusi
        • Guida rapida
        • CD-ROM con software + manuale
        • Foglio di garanzia
        • Unità flash USB da 1 GB
        • Tappo in plastica
        • Cavo HDMI
        • Adattatore di alimentazione esterno
        • Staffa di montaggio alimentazione
        Accessori opzionali
        • Piastra adattatore VESA BM04211
        • Supporto di montaggio flessibile a parete BM02212
        • Supporto di montaggio per soffitto BM01311
        • Piastra per soffitto BM1321
        • Tubo estensibile da 150 cm BM01711
        • Tubo estensibile da 150 cm BM01811
        • Tubo estensibile da 80 cm BM01611

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      Contenuto della confezione

      Altri articoli in confezione

      • Guida rapida
      • CD-ROM con software + manuale
      • Foglio di garanzia
      • Unità flash USB da 1 GB
      • Tappo in plastica
      • Cavo HDMI
      • Adattatore di alimentazione esterno
      • Staffa di montaggio alimentazione
      • Accessori opzionali: Piastra adattatore VESA BM04211
      • Accessori opzionali: Supporto di montaggio flessibile a parete BM02212
      • Accessori opzionali: Supporto di montaggio per soffitto BM01311
      • Accessori opzionali: Piastra per soffitto BM1321
      • Accessori opzionali: Tubo estensibile da 150 cm BM01711
      • Accessori opzionali: Tubo estensibile da 150 cm BM01811
      • Accessori opzionali: Tubo estensibile da 80 cm BM01611
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