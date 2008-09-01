Soluzione per applicazioni video pronta per l'uso

Disponi già di un PC con PowerPoint in ufficio, hai una fotocamera digitale con applicazione per PC per la gestione di foto e video e di uno schermo Philips serie BDLx231Cx/00 per applicazioni video. Ora non ti serve che un elemento aggiuntivo per iniziare a utilizzare seriamente le applicazioni video nel tuo negozio o reparto. Easy Advertiser è un pacchetto completo, che consiste in uno stick USB da 1 GB, tutti i cavi necessari, una staffa e una Smartcard con elettronica hi-tech per riprodurre il contenuto da USB che hai creato con il programma per PC incluso Easy Advertiser Publisher. Installa la scheda in base alle istruzioni contenute nel manuale per l'utente