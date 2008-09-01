Scheda per pubblicità multimediale semplice da utilizzare, compatibile con i nostri monitor professionali per trasmettere contenuti multimediali mediante applicazioni video. Insieme a EA Publisher, puoi creare i tuoi contenuti e trasmettere presentazioni e filmati per 24 ore al giorno
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Schede per applicazioni video pubbliche
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Easy Advertiser
Soluzione per applicazioni video semplice
Easy Advertiser
Soluzione per applicazioni video pronta per l'uso
Disponi già di un PC con PowerPoint in ufficio, hai una fotocamera digitale con applicazione per PC per la gestione di foto e video e di uno schermo Philips serie BDLx231Cx/00 per applicazioni video. Ora non ti serve che un elemento aggiuntivo per iniziare a utilizzare seriamente le applicazioni video nel tuo negozio o reparto. Easy Advertiser è un pacchetto completo, che consiste in uno stick USB da 1 GB, tutti i cavi necessari, una staffa e una Smartcard con elettronica hi-tech per riprodurre il contenuto da USB che hai creato con il programma per PC incluso Easy Advertiser Publisher. Installa la scheda in base alle istruzioni contenute nel manuale per l'utente
Applicazione per PC di facile utilizzo per la gestione dei contenuti
Quando crei contenuti per la pubblicità o le comunicazioni aziendali, l'ideale sarebbe utilizzare strumenti standard di cui disponi già, uniti a un'applicazione per la pubblicazione semplice. Easy Advertiser Publisher è un programma Windows che permette di importare diapositive da MS PowerPoint, foto JPEG e filmati in formato MPEG. Il programma permette di pianificare la visualizzazione dei contenuti corretto al momento opportuno, per 24 ore. Il ciclo è semplice: creazione dei contenuti, importazione, pianificazione, pubblicazione mediante salvataggio su dispositivo di archiviazione USB
Conforme agli standard RoHS per una maggiore tutela ambientale
Philips produce e progetta prodotti dotati di display in conformità ai rigorosi standard della direttiva di restrizione sulle sostanze pericolose (RoHS), che limitano l'utilizzo di piombo e altre sostanze tossiche nocive per l'ambiente.
Non è richiesta nessuna installazione e collegamento a Internet
Questo prodotto è indipendente e facile da installare, da utilizzare per le applicazioni video pubbliche, senza il disturbo degli abbonamenti e altre attività di installazione. Il prodotto riproduce i contenuti da un dispositivo di archiviazione di massa USB: non è necessario utilizzare Internet. Basta salvare i contenuti sul dispositivo USB tramite l'applicazione per PC inclusa e il PC di casa o dell'ufficio, quindi collegare il dispositivo alla scheda installata nello schermo e avviare la riproduzione
Combina diapositive di MS PowerPoint, immagini e video
Cerchi la libertà di combinare le immagini dalla fotocamera digitale, le diapositive di MS PowerPoint e i filmati (ad alta definizione: 720p) creati in qualsiasi momento? Grazie a Easy Advertiser, puoi abbinare tutto ciò che vuoi per un impatto ottimale sul pubblico
Pianifica quello che vuoi, quando vuoi
Puoi pianificare liberamente il contenuto giusto al momento giusto, per cicli da 24 ore che possano soddisfare le tue esigenze di informazione alla clientela. Crea uno o più intervalli di tempo con l'applicazione per PC Easy Advertiser Publisher. Trascina i contenuti nell'intervallo di tempo appropriato. Esporta il tutto in un dispositivo di archiviazione di massa USB tramite l'applicazione, inseriscilo nella scheda e la presentazione inizia come da programma
Standby automatico quando non è attiva alcuna pianificazione
Quando sullo schermo per applicazioni video non è attiva alcuna pianificazione, è opportuno impostarlo nella modalità di standby per ridurre il consumo di energia per l'ambiente e la bolletta dell'elettricità. Con il telecomando, puoi ignorare l'impostazione in qualsiasi momento e utilizzare lo schermo per altri scopi, ad esempio la riproduzione da DVD
Ottieni il meglio dal tuo schermo e proietta filmati in HD da 720p
I filmati più belli e più nitidi fanno un'impressione migliore sui clienti. Qualsiasi filmato HD (alta definizione) MPEG2 720p esportato sul dispositivo di archiviazione di massa USB tramite l'applicazione per PC verrà riprodotto nitido e pulito, senza sfarfallii o altri artefatti
Un solo telecomando per tutto
Il telecomando fornito in dotazione con lo schermo è perfetto per l'applicazione. Potrai controllare qualsiasi funzione o caratteristica
Specifiche tecniche
Connettività
USB
USB 2.0 x 1
Altri collegamenti
HDMI
Funzioni utili
Omologazioni
marchio CE
RoHS
C-Tick
Orologio
Display orario 24/12 ore
Lingua disponibile: IU
Italiano
Francese
Tedesco
Spagnolo
Italiano
Applicazioni multimediali
Riproduzione migliorata
Riproduzione di sequenze di foto
Riproduzione di sequenze di foto e video
Intervalli di visualizzazione selezionabili
Formati di riproduzione
JPEG (colore a 24 bit non progressivo)
SD MPEG2
HD MPEG2 (720p)
Modalità di riproduzione
Pianificazione di contenuti per 24 ore
Standby automatico
Riproduzione manuale
Riproduzione continua dei contenuti
Applicazione software per PC
Gestione dei contenuti
Creazione di pianificazioni di contenuti da 24 ore
Creazione di presentazioni multiple
Rotazione delle immagini
Vista miniature
Vista sequenza
Pubblicazione dei file di pianificazione su USB
Formati file supportati
SD MPEG2
HD MPEG2 (720p)
MS PowerPoint 2003
Sistemi operativi supportati
Windows XP
Accessori
Accessori inclusi
Guida rapida
CD-ROM con software + manuale
Foglio di garanzia
Unità flash USB da 1 GB
Tappo in plastica
Cavo HDMI
Adattatore di alimentazione esterno
Staffa di montaggio alimentazione
Accessori opzionali
Piastra adattatore VESA BM04211
Supporto di montaggio flessibile a parete BM02212
Supporto di montaggio per soffitto BM01311
Piastra per soffitto BM1321
Tubo estensibile da 150 cm BM01711
Tubo estensibile da 150 cm BM01811
Tubo estensibile da 80 cm BM01611
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BDL3231C
BDL4231C
Contenuto della confezione
Altri articoli in confezione
Guida rapida
CD-ROM con software + manuale
Foglio di garanzia
Unità flash USB da 1 GB
Tappo in plastica
Cavo HDMI
Adattatore di alimentazione esterno
Staffa di montaggio alimentazione
Accessori opzionali: Piastra adattatore VESA BM04211
Accessori opzionali: Supporto di montaggio flessibile a parete BM02212
Accessori opzionali: Supporto di montaggio per soffitto BM01311
Accessori opzionali: Piastra per soffitto BM1321
Accessori opzionali: Tubo estensibile da 150 cm BM01711
Accessori opzionali: Tubo estensibile da 150 cm BM01811
Accessori opzionali: Tubo estensibile da 80 cm BM01611
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