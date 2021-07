Pianifica quello che vuoi, quando vuoi

Puoi pianificare liberamente i contenuti per soddisfare le richieste dei clienti in ogni momento. Mixa e gestisci i tuoi contenuti sui vari segnali di ingresso video come USB, VGA, DVI e HDMI. Basta creare uno o più elenchi di riproduzione con la funzione di pianificazione per controllare i tuoi contenuti 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.