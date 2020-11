FailOver garantisce la riproduzione continua dei contenuti

Dalle sale d'attesa alle sale riunioni, non mostrare mai uno schermo nero. FailOver consente al display Philips Professional di passare automaticamente da ingressi primari a secondari, garantendo una riproduzione ininterrotta dei contenuti anche in caso di disattivazione della sorgente primaria. È sufficiente impostare un elenco sequenziale di ingressi per assicurarsi che la riproduzione non venga mai interrotta.