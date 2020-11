CMND & Deploy. Installa e lancia le app da remoto

Installa e lancia rapidamente qualsiasi app, anche quando non sei in sede e lavori da remoto. CMND & Deploy ti consente di aggiungere e aggiornare le tue applicazioni personali, nonché quelle presenti nell'App Store dei display Philips Professional. Esegui la scansione del codice QR, accedi allo store, e fai clic sull'app che desideri installare. L'app viene scaricata e lanciata in modo automatico.