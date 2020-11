Android: esegui la tua applicazione o scegli l'applicazione preferita da eseguire

Con Android integrato nel display touch, è possibile lavorare con la maggior parte dei sistemi operativi sviluppati del pianeta e salvare le app direttamente sul display. Questo significa inoltre, per le app incorporate, come il browser, che la funzionalità touch è subito pronta all'uso. È sufficiente collegare l'alimentazione e l'interattività è immediata. È inoltre possibile utilizzare la pianificazione incorporata, è possibile distribuire le applicazioni e i contenuti nella giornata in base alle tue preferenze e all'ora e con la funzione di orientamento automatico, basta ruotare il display per visualizzare i contenuti in modalità verticale o orizzontale.