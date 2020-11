AMVA per immagini brillanti ed ampie ad elevato contrasto

Il display LED AMVA di Philips impiega una tecnologia di allineamento verticale multi-dominio che offre un fattore di contrasto statico elevatissimo per immagini vivaci e brillanti. Il display gestisce le applicazioni standard con la massima semplicità ed è ideale per le applicazioni grafiche più complesse. La tecnologia di gestione ottimizzata dei pixel offre un angolo di visuale estremamente ampio di 178/178 gradi, per immagini estremamente nitide anche in modalità verticale.