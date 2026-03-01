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  • Philips Signage serie 2000 Philips Signage serie 2000 Philips Signage serie 2000

    Signage Solutions Philips Signage serie 2000

    65BDL2050A/00

    Philips Signage serie 2000

    Philips Signage Serie 2000 riporta il signage all'essenziale: un display 16/7, semplice ma elegante, ideale per integrazioni immediate che non richiedono funzionalità superflue. Basato su Android 14, con risoluzione UHD e luminosità di 400 nit.

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    Signage Solutions

    Philips Signage serie 2000

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    Philips Signage serie 2000

    Essenziale per design: semplicità del display digitale

    • 65"
    • Con tecnologia Android 14
    • 400 cd/m²

    16 ore su 24, 7 giorni su 7: i tuoi contenuti operativi quando ne hai bisogno

    Con una luminosità di 400 cd/m2, il display UHD Philips Signage Serie 2000 è progettato per essere utilizzato 16 ore al giorno, 7 giorni su 7 ed è perfetto per le aziende operative dall'alba al tramonto, pronte per lasciare il segno.

    System on Chip professionale basato su Android 14.

    Basato su Android 14, il display Philips Signage Serie 2000 è progettato su una piattaforma professionale dotata di connettività e sicurezza integrate e affidabili. Ottimizzato per le app Android native, consente di installare app Web e software direttamente sul display, eliminando la necessità di un lettore multimediale esterno.

    Condivisione dello schermo in modalità wireless opzionale con Philips ScreenShare.

    Pensa al futuro del tuo display con il nostro approccio modulare: offre la possibilità di aggiungere Wi‑Fi e Bluetooth con il modulo opzionale CRD22, oltre a Philips ScreenShare, con una forte attenzione al riutilizzo, alla riciclabilità e alla sostenibilità, grazie anche alla riduzione dei costi di smaltimento WEEE.

    Nozioni di base sul FailOver. Maggiore affidabilità per contenuti sempre attivi.

    Nozioni di base sul FailOver tramite rilevamento hotplug 5V. Fondamentale per applicazioni commerciali esigenti, il FailOver tramite hotplug 5V consente di configurare una sorgente di contenuti secondaria che entra automaticamente in riproduzione nell'improbabile caso di guasto del flusso multimediale principale.

    Compatibilità Philips Wave per la gestione in remoto.

    Scopri la potenza, la versatilità e l'intelligenza dei display Philips Signage Serie 2000 in remoto con Wave. Questa rivoluzionaria piattaforma cloud ti offre il massimo controllo, con installazione e configurazione semplificate, monitoraggio e controllo dei display, aggiornamento del firmware, gestione delle playlist e impostazione delle programmazioni di risparmio energetico. Risparmio di tempo, energia e impatto ambientale ridotto.

    Specifiche tecniche

    • Immagine/Display

      Dim. diagonale schermo (metrico)
      163.9  cm
      Dim. diagonale schermo (pollici)
      64.5  pollici
      Formato
      16:9
      Risoluzione del display
      3840 x 2160
      Pixel Pitch
      0,372 x 0,372 mm
      Risoluzione ottimale
      3840 x 2160 a 60 Hz
      Luminosità
      400  cd/m²
      Colori display
      1,07 miliardi
      Fattore di contrasto (tipico)
      1200:1
      Rapporto di contrasto dinamico
      500.000:1
      Tempo di risposta (tipico)
      8  ms
      Angolo visuale (orizzontale)
      178  gradi
      Angolo visuale (verticale)
      178  gradi
      Miglioramento dell'immagine
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • Progressive scan
      • Dynamic contrast enhancement
      • Motion adaptive de-interlacing
      Tecnologia pannello
      ADS
      Sistema operativo
      Android 14
      Foschia
      1%

    • Connettività

      Ingresso video
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB-C (x1) with 4.5W PD
      Altri collegamenti
      USB 3.0 (x2)
      Video output (Uscita video)
      N/A
      Controllo esterno
      • RJ45
      • IR (in/out) 3.5 mm jack
      Uscita
      3.5mm jack (fixed audio level)

    • Funzioni utili

      Posizionamento
      • Landscape (16/7)
      • Portrait (16/7)
      Matrice affiancata
      Fino a 3 x 3
      Controllo tastiera
      • Lockable
      • Hidden
      Segnale telecomando
      Lockable
      Loop through del segnale
      IR Loopthrough
      Funzioni di risparmio energetico
      ECO mode
      Controllabile via rete
      RJ45
      HDMI ARC
      supported on HDMI 1

    • Assorbimento

      Tensione di rete
      100 - 240 V~, 50/60 Hz
      Consumo
      134  W
      Consumo energetico in standby
      <0,5 W
      Classe energetica
      G

    • Risoluzione del display supportata

      Formati per computer
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 1152 x 864, 75Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 832 x 624, 75Hz
      Formati video
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 2160p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50, 60Hz

    • Dimensioni

      Larghezza set
      1462,3  mm
      Peso del prodotto
      28,5  Kg
      Altezza set
      837,3  mm
      Profondità set
      68,9 mm (montaggio a parete)/89,9 mm (impugnatura)  mm
      Larghezza set (pollici)
      57,57  pollici
      Altezza set (pollici)
      32.96  pollici
      Supporto a parete
      400 mm x 400 mm, M8
      Profondità set (pollici)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  pollici
      Ampiezza della cornice
      14,9 mm (cornice in piano)
      Peso prodotto (lb)
      62,83  lb

    • Condizioni atmosferiche

      Altitudine
      0 ~ 3000 m
      Intervallo di temp. (funzionamento)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      30,000  ore
      Intervallo di temp. (immagazzinamento)
      -20 ~ 60  °C
      Intervallo di umidità (funzionamento) [RH]
      10 ~ 90% UR (senza condensa)

    • Applicazioni multimediali

      Riproduzione video USB
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • MPEG
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      • AVI
      • MP4
      • WEBM
      Riproduzione immagine USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Riproduzione audio USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Lettore interno

      CPU
      Quad core Cortex A73
      GPU
      ARM Mali G52 MC1
      Memoria
      3GB RAM
      Conservazione
      16GB

    • Accessori

      Accessori inclusi
      • Power cable 1.8M
      • Remote Control
      • External IR cable
      • AC Switch Cover
      • Logo Badge
      • USB Cover and screw
      Accessori opzionali
      • CRD22 Wifi & Bluetooth module
      • CRD73 Philips ScreenShare license

    • Varie

      Lingue OSD (On-Screen Display)
      • Simplified Chinese
      • Traditional Chinese
      • English
      • French
      • German
      • Italian
      • Polish
      • Russian
      • Spanish
      • Turkish
      • Japanese
      • Arabic
      • Danish
      • Swedish
      • Finnish
      • Norwegian
      • Dutch
      Garanzia
      Garanzia di 3 anni
      Omologazioni
      • CE
      • CB
      • RoHS

    Badge-D2C

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