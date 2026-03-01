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Philips Signage serie 2000
Philips Signage Serie 2000 riporta il signage all'essenziale: un display 16/7, semplice ma elegante, ideale per integrazioni immediate che non richiedono funzionalità superflue. Basato su Android 14, con risoluzione UHD e luminosità di 400 nit.
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Philips Signage serie 2000
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Con una luminosità di 400 cd/m2, il display UHD Philips Signage Serie 2000 è progettato per essere utilizzato 16 ore al giorno, 7 giorni su 7 ed è perfetto per le aziende operative dall'alba al tramonto, pronte per lasciare il segno.
Basato su Android 14, il display Philips Signage Serie 2000 è progettato su una piattaforma professionale dotata di connettività e sicurezza integrate e affidabili. Ottimizzato per le app Android native, consente di installare app Web e software direttamente sul display, eliminando la necessità di un lettore multimediale esterno.
Pensa al futuro del tuo display con il nostro approccio modulare: offre la possibilità di aggiungere Wi‑Fi e Bluetooth con il modulo opzionale CRD22, oltre a Philips ScreenShare, con una forte attenzione al riutilizzo, alla riciclabilità e alla sostenibilità, grazie anche alla riduzione dei costi di smaltimento WEEE.
Nozioni di base sul FailOver tramite rilevamento hotplug 5V. Fondamentale per applicazioni commerciali esigenti, il FailOver tramite hotplug 5V consente di configurare una sorgente di contenuti secondaria che entra automaticamente in riproduzione nell'improbabile caso di guasto del flusso multimediale principale.
Scopri la potenza, la versatilità e l'intelligenza dei display Philips Signage Serie 2000 in remoto con Wave. Questa rivoluzionaria piattaforma cloud ti offre il massimo controllo, con installazione e configurazione semplificate, monitoraggio e controllo dei display, aggiornamento del firmware, gestione delle playlist e impostazione delle programmazioni di risparmio energetico. Risparmio di tempo, energia e impatto ambientale ridotto.
Immagine/Display
Connettività
Funzioni utili
Assorbimento
Risoluzione del display supportata
Dimensioni
Condizioni atmosferiche
Applicazioni multimediali
Lettore interno
Accessori
Varie
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