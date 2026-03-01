Compatibilità Philips Wave per la gestione in remoto.

Scopri la potenza, la versatilità e l'intelligenza dei display Philips Signage Serie 2000 in remoto con Wave. Questa rivoluzionaria piattaforma cloud ti offre il massimo controllo, con installazione e configurazione semplificate, monitoraggio e controllo dei display, aggiornamento del firmware, gestione delle playlist e impostazione delle programmazioni di risparmio energetico. Risparmio di tempo, energia e impatto ambientale ridotto.