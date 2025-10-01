Collega e controlla i contenuti tramite il cloud

Collega e controlla i contenuti tramite il cloud con il browser HTML5 integrato. Utilizzando il browser basato su Chromium, puoi progettare i tuoi contenuti online e collegare un solo display o tutta la tua rete. Inoltre puoi visualizzare i contenuti in modalità sia orizzontale che verticale, con risoluzione full HD. È sufficiente collegare il display a Internet utilizzando il modulo Wi-Fi CRD22 opzionale oppure tramite LAN e quindi riprodurre le playlist che hai creato.