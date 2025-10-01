Termini di ricerca

    Signage Solutions EcoDesign

    43BDL3650QE/00

    Visualizzazione ottimale

    Coinvolgi i tuoi ospiti con questo display digitale 4K Ultra HD che rispetta l'ambiente. Un prodotto in grado di offrire prestazioni in 4K UHD senza compromessi, consumando la metà dell'energia rispetto agli altri modelli di mercato, grazie a un EcoDesign PPDS di ultima generazione.

    Visualizzazione ottimale

    Display 18/7 EcoDesign

    • 43"
    • Retroilluminazione LED diretta
    • Ultra HD

    Imballaggio riciclato e riciclabile al 100%

    Progettato con processi di produzione, caratteristiche fisiche, materiali, imballaggio e software integrato che rispettano l'ambiente e garantiscono una migliore efficienza energetica, il display EcoDesign Philips Signage 3650 è pensato per funzionare utilizzando meno della metà dell'energia rispetto alle sue controparti, pur garantendo le stesse impareggiabili prestazioni.

    Certificazione EPEAT Gold Climate+

    Con riconoscimento e registrazione EPEAT, dotato di Ecolabel Gold Climate+, il display Philips Signage 3650 EcoDesign soddisfa i rigorosi criteri stabiliti dal marchio ecolabel più importante al mondo per l'elettronica.

    Processore SoC Android. App native e Web

    Alimentati dalla nostra piattaforma SoC Android 10, questi display a prestazioni elevate sono ottimizzati per le app native Android e ti consentono anche di installare direttamente le app Web sul display. Flessibili e sicuri, per garantire che le specifiche di visualizzazione siano sempre all'altezza della situazione.

    FailOver. Assicura la l'esecuzione continua dei contenuti

    Particolarmente importante per le applicazioni commerciali esigenti, FailOver è una tecnologia rivoluzionaria che riproduce automaticamente i contenuti di backup sullo schermo nell'improbabile caso di guasto di una sorgente di ingresso o di un'applicazione. Basta selezionare un collegamento di ingresso primario e un collegamento FailOver e otterrai la protezione immediata dei contenuti.

    Interact opzionale per la condivisione wireless dello schermo

    Condividi lo schermo in modalità wireless utilizzando la rete Wi-Fi esistente per collegare istantaneamente e in modo sicuro i dispositivi, oppure utilizza la nostra chiavetta HDMI Interact opzionale per trasmettere direttamente sullo schermo senza doverti connettere alla rete protetta.

    Compatibilità Philips Wave per la gestione in remoto

    Scopri la potenza, la versatilità e l'intelligenza dei display EcoDesign Philips Signage 3650 in remoto con Wave. Questa rivoluzionaria piattaforma cloud ti offre il massimo controllo, con installazione e configurazione semplificate, monitoraggio e controllo dei display, aggiornamento del firmware, gestione delle playlist e impostazione delle programmazioni di risparmio energetico. Risparmio di tempo, energia e impatto ambientale ridotto.

    Collega e controlla i contenuti tramite il cloud

    Collega e controlla i contenuti tramite il cloud con il browser HTML5 integrato. Utilizzando il browser basato su Chromium, puoi progettare i tuoi contenuti online e collegare un solo display o tutta la tua rete. Inoltre puoi visualizzare i contenuti in modalità sia orizzontale che verticale, con risoluzione full HD. È sufficiente collegare il display a Internet utilizzando il modulo Wi-Fi CRD22 opzionale oppure tramite LAN e quindi riprodurre le playlist che hai creato.

    Wi-Fi e Bluetooth 5.2 tramite modulo opzionale

    Pianifica facilmente la riproduzione dei contenuti dai dispositivi USB o dalla memoria interna. Il display Philips Professional si riattiva dalla modalità standby per riprodurre il contenuto desiderato, per poi tornare alla modalità standby al termine della riproduzione.

    Specifiche tecniche

    • Immagine/Display

      Dim. diagonale schermo (metrico)
      125.7  cm
      Dim. diagonale schermo (pollici)
      49.5  pollici
      Formato
      16:9
      Risoluzione del display
      3840 x 2160
      Pixel Pitch
      0,2854 x 0,2854 mm
      Risoluzione ottimale
      3840 x 2160 a 60 Hz
      Luminosità
      350  cd/m²
      Colori display
      1,06 miliardi
      Fattore di contrasto (tipico)
      4000:1
      Rapporto di contrasto dinamico
      500.000:1
      Tempo di risposta (tipico)
      8  ms
      Angolo visuale (orizzontale)
      178  gradi
      Angolo visuale (verticale)
      178  gradi
      Miglioramento dell'immagine
      • Pull-down movimento 3/2 - 2/2
      • Miglioramento contrasto dinamico
      • Compensazione movim. non interlacciata
      • Scansione progressiva
      Tecnologia pannello
      VA
      Sistema operativo
      Android 10

    • Connettività

      Uscita audio
      Jack da 3,5mm
      Ingresso video
      • HDMI 2.0 (x2)
      • DVI-I (x1)
      • USB 2.0 (x2)
      • USB 3.0 (x2)
      Ingresso audio
      Jack da 3,5 mm
      Altri collegamenti
      micro SD
      Controllo esterno
      • RJ45
      • Jack da 2,5 mm (ingresso/uscita) RS232C
      • Jack da 3,5 mm (ingresso/uscita) IR
      Funzionalità Wi-Fi opzionale
      Chiave Wi-Fi CRD22

    • Funzioni utili

      Posizionamento
      • Orizzontale (18/7)
      • Verticale (18/7)
      Matrice affiancata
      Fino a 15 x 15
      Controllo tastiera
      • Bloccabile
      • Nascosto
      Segnale telecomando
      Bloccabile
      Loop through del segnale
      • RS232
      • Loop through IR
      Funzioni di risparmio energetico
      Smart Power
      Controllabile via rete
      • RS232
      • RJ45

    • Audio

      Altoparlanti incorporati
      2 x 10 W RMS

    • Assorbimento

      Tensione di rete
      100 - 240 V~, 50/60 Hz
      Consumo
      53  W
      Consumo (max)
      102 W
      Consumo energetico in standby
      <0,5 W
      Funzionalità di risparmio energetico
      Smart Power
      Classe energetica
      E

    • Risoluzione del display supportata

      Formati per computer
      • 832 x 624, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 1152 x 870, 75Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      Formati video
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160p, 24, 25, 30, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 720p, 50,60 Hz

    • Dimensioni (lxpxa)

      Larghezza set
      973,0  mm
      Peso del prodotto
      11,29  Kg
      Altezza set
      561,2  mm
      Profondità set
      63,5  mm
      Larghezza set (pollici)
      38,31  pollici
      Altezza set (pollici)
      22.09  pollici
      Supporto a parete
      200 mm x 200 mm, M6
      Profondità set (pollici)
      2.50  pollici
      Ampiezza della cornice
      13,9 mm (cornice in piano)
      Peso prodotto (lb)
      24,91  lb

    • Condizioni atmosferiche

      Altitudine
      0 ~ 3000 m
      Intervallo di temp. (funzionamento)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      30,000  ore
      Intervallo di temp. (immagazzinamento)
      -20 ~ 60  °C
      Intervallo di umidità (funzionamento) [RH]
      20 ~ 80% UR (senza condensa)
      Intervallo di umidità (conservazione) [RH]
      5 ~ 95% UR (senza condensa)

    • Applicazioni multimediali

      Riproduzione video USB
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      Riproduzione immagine USB
      • JPEG
      • BMP
      • PNG
      Riproduzione audio USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Lettore interno

      CPU
      Quad Core Cortex A55
      GPU
      G52, MC1
      Memoria
      • 16 GB
      • DDR da 3 GB

    • Accessori

      Accessori inclusi
      • Cavo sensore IR (1,8 m) (x1)
      • Cavo RS232 a margherita
      • Logo Philips (x1)
      • Cavo di alimentazione CA
      • Copertura interruttore CA
      • Clip per cavo (x2)
      • Guida rapida
      • Cavo RS232
      • Copertura per uscita USB (x1)

    • Varie

      Lingue OSD (On-Screen Display)
      • Inglese
      • Francese
      • Tedesco
      • Italiano
      • Polacco
      • Russo
      • Spagnolo
      • Turco
      • Cinese semplificato
      • Cinese tradizionale
      • Arabo
      • Giapponese
      Garanzia
      Garanzia di 3 anni
      Omologazioni
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • FCC, Classe A
      • VCCI
      • J-Moss
      • ETL
      • RoHS

