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Scatena ancora di più la tua immaginazione
Nessun limite. Nessun confine. Philips L-Line serie 7000 è una soluzione Signage LED che offre infinite possibilità in fatto di forma e dimensione. I collegamenti perfetti e i molteplici formati permettono di realizzare display unici di qualsiasi dimensione per risultati eccezionali.Scopri tutti i vantaggi
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Display LED
totale
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Le staffe brevettate semplici da montare rendono l'installazione ancora più rapida. Questi accessori opzionali sono disponibili per il montaggio LED piatto, configurazioni curve convesse (177,5/175/172,5 gradi) e angoli a L di 90 gradi.
Il rivestimento resistente a polvere, sporco, funghi e umidità protegge il prodotto e ne facilita la manutenzione. Con grado di protezione IP30 e certificato contro l'ingresso per ridurre il rischio di cortocircuito causato da polvere e corrosione.
Combina i pannelli LED Philips L-Line 7000 per formare un unico display di qualsiasi forma e dimensione. I pin di allineamento dinamici e flessibili assicurano una perfetta adattabilità in qualsiasi circostanza, garantendo una superficie del display liscia e perfetta. Per una maggiore praticità ed efficienza, ogni pannello LED è dotato di aperture su ciascun lato per consentire un collegamento cablato versatile tra i pannelli LED e dispositivi esterni. Le aperture sulla parte superiore e inferiore del pannello LED possono essere estratte nel caso in cui l'accesso sia disponibile solo sopra o sotto.
I display LED Philips Professional utilizzano LED ad alte prestazioni testati in modo approfondito, a basso consumo energetico ed efficienti in termini di costi. Inoltre, la tecnologia avanzata consente al display di risparmiare dinamicamente sul consumo energetico.
Tutti i pannelli LED Philips L-Line sono calibrati in fase di produzione in condizioni ideali. Ciò significa che non è necessario eseguire ulteriori calibrazioni sul posto, con conseguente velocizzazione dell'installazione. Sono disponibili i file di calibrazione e configurazione per consentire una manutenzione rapida.
Il design ignifugo rallenta la diffusione delle fiamme e contribuisce a proteggere l'integrità strutturale del pannello LED in caso di incendio. Testato e dotato di certificazioni per la protezione dal fuoco.
I pannelli LED Philips L-Line serie 7000 hanno un'altezza di 25 cm e sono disponibili in tre larghezze: 50 cm, 75 cm e 100 cm. Questi display possono essere installati in qualsiasi formato orizzontale senza limiti di dimensioni. Disponibili anche con angoli smussati per creare design curvi sia nel formato convesso che concavo.
Visualizza tutti i tipi di contenuti in qualsiasi ambientazione. Assicura un impatto di alto livello con messaggi chiari e nitidi in spazi luminosi, come le vetrine dei negozi o luoghi esposti alla luce diretta del sole. Questo pannello LED a luminosità elevata è perfetto per attirare l'attenzione in grandi aree affollate soggette a una forte luce ambientale.
Crea display senza cornice di qualsiasi forma, dimensione o risoluzione. Il design modulare dei pannelli LED Philips Professional consente di adattarli a qualsiasi spazio. Costruisci grandi installazioni coinvolgenti o dai vita a combinazioni d'impatto. Crea facilmente display che si estendono senza problemi intorno alle porte e ad altre aperture. Con la nuova serie Philips 7000 è possibile creare facilmente anche display curvi e ad angolo.
Raggiungi la perfezione grazie alla precisione. Il monitoraggio attivo dello stato rende la manutenzione rapida, semplice e prevedibile visualizzando con esattezza il componente guasto e la relativa posizione. L'utilizzo di questo software, che funziona in tempo reale sia online che offline, rende la sostituzione della parte difettosa un processo efficiente e un requisito indispensabile per i proprietari di display con sedi in aree geografiche diverse.
Il display LED Philips Professional dispone di cablaggio integrato per tenere in ordine i cavi di alimentazione e dati. I pannelli sono collegati a margherita sia per l'alimentazione che per i dati. Ciò consente di ridurre al minimo l'ingombro e velocizzare l'installazione.
Immagine/Display
Funzioni utili
Assorbimento
Condizioni atmosferiche
Cabinet
Modulo
Accessori
Varie
Dati della confezione
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