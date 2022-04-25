Collegamento dinamico dei pannelli

Combina i pannelli LED Philips L-Line 7000 per formare un unico display di qualsiasi forma e dimensione. I pin di allineamento dinamici e flessibili assicurano una perfetta adattabilità in qualsiasi circostanza, garantendo una superficie del display liscia e perfetta. Per una maggiore praticità ed efficienza, ogni pannello LED è dotato di aperture su ciascun lato per consentire un collegamento cablato versatile tra i pannelli LED e dispositivi esterni. Le aperture sulla parte superiore e inferiore del pannello LED possono essere estratte nel caso in cui l'accesso sia disponibile solo sopra o sotto.