Termini di ricerca

  • Scatena ancora di più la tua immaginazione Scatena ancora di più la tua immaginazione Scatena ancora di più la tua immaginazione

    Signage Solutions Display LED

    41BDL7539L/00

    Punteggio complessivo / 5
    • Recensioni Recensioni

    Scatena ancora di più la tua immaginazione

    Nessun limite. Nessun confine. Philips L-Line serie 7000 è una soluzione Signage LED che offre infinite possibilità in fatto di forma e dimensione. I collegamenti perfetti e i molteplici formati permettono di realizzare display unici di qualsiasi dimensione per risultati eccezionali.

    Scopri tutti i vantaggi

    Prodotti simili

    Vedi tutti Serie L-Line

    Acquistali insieme e risparmia Acquistali insieme e ricevi 1 articolo in omaggio

    Tutto ciò di cui hai bisogno in un unico acquisto

    Prezzo del pacchetto

    Salta

    Scegli una delle seguenti opzioni: Scegli uno dei seguenti prodotti:

    Aggiungi accessori

    Questo prodotto
    Signage Solutions
    - {discount-value}

    Signage Solutions

    Display LED

    totale

    recurring payment

    Scatena ancora di più la tua immaginazione

    Display LED per ogni forma e dimensione

    • 41"
    • Direct View LED

    Disponibili in 3 dimensioni

    Le staffe brevettate semplici da montare rendono l'installazione ancora più rapida. Questi accessori opzionali sono disponibili per il montaggio LED piatto, configurazioni curve convesse (177,5/175/172,5 gradi) e angoli a L di 90 gradi.

    Rivestimento protettivo e protezione ingresso

    Il rivestimento resistente a polvere, sporco, funghi e umidità protegge il prodotto e ne facilita la manutenzione. Con grado di protezione IP30 e certificato contro l'ingresso per ridurre il rischio di cortocircuito causato da polvere e corrosione.

    Collegamento dinamico dei pannelli

    Combina i pannelli LED Philips L-Line 7000 per formare un unico display di qualsiasi forma e dimensione. I pin di allineamento dinamici e flessibili assicurano una perfetta adattabilità in qualsiasi circostanza, garantendo una superficie del display liscia e perfetta. Per una maggiore praticità ed efficienza, ogni pannello LED è dotato di aperture su ciascun lato per consentire un collegamento cablato versatile tra i pannelli LED e dispositivi esterni. Le aperture sulla parte superiore e inferiore del pannello LED possono essere estratte nel caso in cui l'accesso sia disponibile solo sopra o sotto.

    Risparmio energetico dinamico

    I display LED Philips Professional utilizzano LED ad alte prestazioni testati in modo approfondito, a basso consumo energetico ed efficienti in termini di costi. Inoltre, la tecnologia avanzata consente al display di risparmiare dinamicamente sul consumo energetico.

    Calibrati in fase di produzione

    Tutti i pannelli LED Philips L-Line sono calibrati in fase di produzione in condizioni ideali. Ciò significa che non è necessario eseguire ulteriori calibrazioni sul posto, con conseguente velocizzazione dell'installazione. Sono disponibili i file di calibrazione e configurazione per consentire una manutenzione rapida.

    Design ignifugo

    Il design ignifugo rallenta la diffusione delle fiamme e contribuisce a proteggere l'integrità strutturale del pannello LED in caso di incendio. Testato e dotato di certificazioni per la protezione dal fuoco.

    Qualsiasi forma, curvatura o angolo a L

    I pannelli LED Philips L-Line serie 7000 hanno un'altezza di 25 cm e sono disponibili in tre larghezze: 50 cm, 75 cm e 100 cm. Questi display possono essere installati in qualsiasi formato orizzontale senza limiti di dimensioni. Disponibili anche con angoli smussati per creare design curvi sia nel formato convesso che concavo.

    Pannello LED a luminosità elevata

    Visualizza tutti i tipi di contenuti in qualsiasi ambientazione. Assicura un impatto di alto livello con messaggi chiari e nitidi in spazi luminosi, come le vetrine dei negozi o luoghi esposti alla luce diretta del sole. Questo pannello LED a luminosità elevata è perfetto per attirare l'attenzione in grandi aree affollate soggette a una forte luce ambientale.

    Gli angoli smussati opzionali consentono configurazioni con display curvi

    Crea display senza cornice di qualsiasi forma, dimensione o risoluzione. Il design modulare dei pannelli LED Philips Professional consente di adattarli a qualsiasi spazio. Costruisci grandi installazioni coinvolgenti o dai vita a combinazioni d'impatto. Crea facilmente display che si estendono senza problemi intorno alle porte e ad altre aperture. Con la nuova serie Philips 7000 è possibile creare facilmente anche display curvi e ad angolo.

    Monitoraggio attivo dello stato Philips

    Raggiungi la perfezione grazie alla precisione. Il monitoraggio attivo dello stato rende la manutenzione rapida, semplice e prevedibile visualizzando con esattezza il componente guasto e la relativa posizione. L'utilizzo di questo software, che funziona in tempo reale sia online che offline, rende la sostituzione della parte difettosa un processo efficiente e un requisito indispensabile per i proprietari di display con sedi in aree geografiche diverse.

    Collegamenti perfetti per immagini eccezionali

    Il display LED Philips Professional dispone di cablaggio integrato per tenere in ordine i cavi di alimentazione e dati. I pannelli sono collegati a margherita sia per l'alimentazione che per i dati. Ciò consente di ridurre al minimo l'ingombro e velocizzare l'installazione.

    Specifiche tecniche

    • Immagine/Display

      Formato
      4:1
      Uniformità della luminosità
      >=97%
      Luminosità dopo la calibrazione
      2650 nit
      Luminosità prima della calibrazione
      3500 nit
      Calibrazione (luminosità/colore)
      Supportato
      Gamma regolazione temperatura colore
      4.000 ~ 9.500 K (tramite il software)
      Temperatura colore di default
      6.500 ± 500 K
      Fattore di contrasto (tipico)
      11000:1
      Angolo visuale (orizzontale)
      140  gradi
      Angolo visuale (verticale)
      140  gradi
      Miglioramento dell'immagine
      Schermo con un'ampia gamma di colore
      Posizionamento
      Orizzontale
      Frequenza fotogrammi (Hz)
      50 e 60
      Velocità di aggiornamento (Hz)
      2100~3900 (14 bit: 3900 Hz)
      Utilizzo
      Interni

    • Funzioni utili

      Facilità di installazione
      • Ganci guida
      • Leggerezza
      Alimentazione in loop through
      Per ambienti a 230 V: massimo 8 cabinet; per ambienti a 110 V: massimo 4 cabinet e 10 A
      Controllo del segnale in loop through
      RJ45

    • Assorbimento

      Tensione in ingresso
      AC100 ~ 240V (50 e 60 Hz)
      Consumo energetico con schermo nero (W)
      <11
      Consumo energetico massimo CA (W)
      < 143,7
      Consumo energetico massimo BC (W)
      < 199
      Consumo energetico tipico (W)
      < 47,9

    • Condizioni atmosferiche

      Intervallo di temp. (funzionamento)
      -20~45  °C
      Intervallo di temp. (immagazzinamento)
      -20~50  °C
      Intervallo di umidità (funzionamento) [RH]
      10~80%
      Intervallo di umidità (conservazione) [RH]
      10~85%

    • Cabinet

      Area cabinet (m2)
      0,25
      Pixel cabinet (punti)
      16384
      Risoluzione cabinet (L x A)
      256 x 64
      Dimensioni cabinet (mm)
      1000x250x42
      Cavo dati
      RJ45
      Connettore di alimentazione
      Adattatore a 3 ingressi (C14 in, C13 out)
      Scheda di ricezione - Quantità
      1 pz.
      Specifiche scheda di ricezione
      A5S Plus
      Marca scheda di ricezione
      NovaStar
      Peso (kg)
      5,87 kg (±294 g)
      Diagonale cabinet (pollici)
      40,6"
      Composizione cabinet
      Alluminio pressofuso
      Angolo laterale (gradi)
      45

    • Modulo

      Tipo LED
      SMD 1921 con filamento in rame
      Costituzione pixel
      1R1G1B
      Durata LED (ore)
      100.000 a luminosità dimezzata
      Modulo risoluzione (L x A in pixel)
      64 x 64
      Pixel pitch (mm)
      3,9
      Dimensioni modulo (L x A in mm)
      249,9x249,9

    • Accessori

      Cavo LAN (RJ45, CAT-5)
      2 pz.
      Cavo di alimentazione
      2 pz.
      QSG
      1 pz.

    • Varie

      Garanzia
      2 anni
      Omologazioni
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • RoHS
      • FCC SDOC, Parte 15, Classe A
      • EAC
      Certificazioni di resistenza al fuoco
      • BS 476 Part7:1997
      • UL94
      Rivestimento protettivo
      Scheda hub, modulo LED posteriore

    • Dati della confezione

      Dimensioni della confezione (mm)
      1270x421x224
      Peso lordo (kg)
      11,28

    Badge-D2C

    Ottieni assistenza per questo prodotto

    Trova consigli sui prodotti, domande frequenti, manuali dell'utente e informazioni su sicurezza e conformità.

    Prodotti consigliati

    Prodotti visionati di recente

    Recensioni

    Diventa il primo a recensire questo oggetto

    © Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2026

    La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.