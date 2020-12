Videocamera e altoparlanti integrati

La videocamera e gli altoparlanti integrati rendono questo piccolo display touch screen una soluzione estremamente intelligente e versatile. Utilizzalo per le misurazioni relative al pubblico retail, per ottenere dati analitici sui passaggi e molto altro ancora. Sfrutta la potenza delle app Android con intelligenza artificiale per mostrare contenuti mirati. Oppure, utilizza semplicemente il display per le videoconferenze.