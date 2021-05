Realizzata per ottenere il massimo impatto, scopri l'ultima suite di soluzioni digitali Signage delle soluzioni per display professionali Philips. Con una luminosità estremamente elevata e un'alta risoluzione, i contenuti prendono vita per un coinvolgimento impeccabile del pubblico e risultati migliori. Esplora le innovazioni del settore e crea una configurazione personalizzata, perfetta per le tue esigenze.