Potenziare l'azienda



Creato per gli spazi dedicati alle riunioni, B-Line Philips offre una connettività perfetta con la condivisione semplice di contenuti da laptop, desktop, dispositivi mobili e server aziendali. Dotato di certificazione Crestron Connected® e compatibile sia con i sistemi Extron che Neets, offre un'integrazione aziendale rapida, sicura e affidabile in grado di riprodurre i contenuti pianificati quando non è in uso per rafforzare il branding interno.