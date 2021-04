Prodotti presentati

Soluzioni LED Philips



Il montaggio a parete di uno schermo tradizionale è un lavoro relativamente semplice. Tuttavia, le installazioni LED impongono alcune considerazioni particolari. Le dimensioni dello schermo e la complessità del design sono fattori che Philips tiene in grande considerazione per offrire un'installazione e una configurazione ottimizzate che possano essere facilmente sottoposte a manutenzione. In ogni soluzione personalizzata, è lecito attendersi pannelli sottili, dissipazione del calore appositamente progettata, accesso al pannello frontale e l'eleganza di un design senza cornice.