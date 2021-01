In tutto il mondo le persone sono alla ricerca di nuovi modi per assumere un maggiore controllo della propria salute e del proprio benessere. Modi di cucinare in modo sano, respirare aria pulita e garantire una buona salute orale. Modi di prendersi cura di sé e delle proprie famiglie a casa.



La gamma completa di prodotti Philips per la salute personale supporta le persone durante l'intero percorso terapeutico. Per aiutarti ad accedere a queste soluzioni, Philips Capital fornisce soluzioni di finanziamento in linea con le tue esigenze specifiche.



Siamo il vostro punto di riferimento singolo per i servizi finanziari, sia per l'acquisto all'ingrosso che per la vendita al dettaglio o per uso personale. Collaboriamo con la tua azienda e con i nostri partner esterni per sviluppare un progetto e una struttura di pagamento che soddisfino in modo flessibile le tue aspettative. Il nostro approccio olistico al finanziamento apre un mondo di possibilità, garantendoti la possibilità di essere in grado di fare la differenza, per la tua salute e il tuo benessere o per quelli dei tuoi clienti.