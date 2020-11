VasoCT consente di identificare e valutare dimensioni e portata di un'occlusione in caso di ictus ischemico. Permette di somministrare il trattamento il più rapidamente possibile, migliorando in tal modo la cura del paziente e la qualità della vita dei pazienti colpiti da ictus. VasoCT è basato su un'acquisizione rotazionale 3D e sull'iniezione del mezzo di contrasto per via intravenosa, meno invasiva.