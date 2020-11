Dynamic 3D Roadmap di Philips facilita gli interventi complessi fornendo una guida in tempo reale con immagini tridimensionali per la navigazione in strutture vascolari in ogni parte del corpo. Sovrappone a immagini di fluoroscopia 2D dal vivo una ricostruzione 3D dell'albero vascolare acquisito con la funzione 3D-RA del sistema radiologico Allura o da precedenti immagini TC/RM.