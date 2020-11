2D Perfusion

Il nostro sistema di imaging della perfusione 2D in tempo reale è concepito per fornire ai clinici informazioni approfondite sulla perfusione dei tessuti in interventi endovascolari, neurologici e oncologici. È un valido ausilio durante i tentativi di ripristinare la pervietà dei vasi, per superare l'ischemia e ripristinare la funzionalità degli organi compromessi, nonché per l'embolizzazione dei tumori.