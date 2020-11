Azurion 7 C20 con FlexArm

Questo nuovo sistema montato a soffitto offre alle equipe mediche flessibilità di imaging illimitata per varie procedure e massima libertà di posizionamento: tutto in una configurazione compatta in grado di offrire un ambiente economicamente vantaggioso e pronto per nuove procedure future. Philips Azurion con FlexArm lavora intorno a te per aiutarti a ottimizzare le prestazioni della suite e fornire cure di livello superiore.