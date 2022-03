AngioSculpt RX PTCA Catetere a palloncino per scoring

Il catetere a palloncino per scoring AngioSculpt RX PTCA influisce in modo significativo sullo scenario del trattamento della coronaropatia, offrendo le prestazioni avanzate che solo una soluzione clinica innovativa è in grado di fornire. Il catetere a palloncino per scoring AngioSculpt RX PTCA è l'unico dispositivo per lo scoring indicato per la restenosi intrastent e lesioni di tipo C complesse.