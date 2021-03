Sali-Wipes Salviette imbevute di soluzione fisiologica sterile

Le salviette imbevute di soluzione fisiologica (isotonica) sterile Sali-Wipes sono fornite in comode confezioni per rendere la pulizia della pelle facile come con le salviette imbevute di alcool, ma senza rischi e forti odori. Possono essere utilizzate per pulire la pelle dopo la disinfezione e prima di procedure invasive.