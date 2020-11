Dispositivo di posizionamento Frederick T. Frog Dispositivo di posizionamento neonatale

La famiglia di dispositivi di posizionamento Frederick T. Frog è costituita da supporti posturali versatili a forma di rana, progettati da un infermiere di terapia intensiva neonatale e pensati per raggiungere gli obiettivi clinici di miglioramento dello sviluppo dei neonati pretermine. Il supporto Frederick T. Frog può essere collocato sotto la testa, il collo o le anche, oppure utilizzato per il posizionamento di un arto. Parti del dispositivo possono essere posizionate separatamente, per rispondere a esigenze particolari. Può inoltre essere utilizzato anche durante le procedure o come appoggio ausiliare. Frederick T. Frog pesa 453,6 grammi. Il suo peso non deve mai gravare interamente sul neonato né essere utilizzato in sostituzione di Prone Plus. Frederick T. Frog contiene granuli di polietilene racchiusi in un doppio strato di morbido tessuto in misto cotone/poliestere. Può essere lavato in lavatrice e asciugato in asciugatrice.