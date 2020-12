Il ventilatore Philips V60 Plus* sfrutta le nostre funzionalità di ventilazione, che rappresentano lo standard di riferimento, offrendo due opzioni terapeutiche che integrano NIV e ossigenoterapia ad alti flussi (HFT) in un unico dispositivo. V60 Plus ottimizza il flusso di lavoro e l'efficienza dell'assistenza al paziente consentendo ai medici di adattare le terapie in base alle condizioni del paziente in modo agevole e rapido, senza necessità di cambiare dispositivi.