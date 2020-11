Ingenia Elition 3.0T X

La nuova soluzione Philips Ingenia Elition offre tecniche di imaging RM all'avanguardia, definendo nel contempo nuovi standard per la ricerca clinica nell'imaging 3.0T basato su un nuovo design di gradienti e RF. Ingenia Elition fornisce un'eccellente qualità delle immagini ed esegue esami RM a una velocità fino al 50% più elevata¹. La velocità del tempo complessivo di esecuzione dell'esame si ottiene migliorando il tempo di impostazione della gestione del paziente nel tunnel con l'impostazione paziente guidata touchless, in combinazione con accelerazioni delle scansioni 2D e 3D. Inoltre, Ingenia Elition offre un'esperienza audiovisiva full immersion per tranquillizzare i pazienti e guidarli attraverso gli esami RM.