Ingenia Elition 3.0T S

Ingenia Elition S fornisce immagini di qualità eccellente ed esegue gli esami di risonanza magnetica a una velocità fino al 50% più elevata¹. Compressed SENSE accelera sia le scansioni 2D che quelle 3D. La produttività è elevata grazie a funzionalità di imaging come SmartExam², 4D Multi-Transmit e ScanWise Implant³. Questi progressi sono stati possibili grazie alla combinazione di nuovi design di gradienti e RF, oltre a tecnologie di accelerazione come Compressed SENSE. Ingenia Elition S offre inoltre un'esperienza audiovisiva immersiva rilassata per tranquillizzare i pazienti e guidarli durante gli esami di risonanza magnetica, migliorando il modo in cui vengono vissuti.