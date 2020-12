Ingenia 1.5T CX

Il sistema per la terapia del sonno BIPAP autoSV DreamStation è progettato per garantire una ventilazione ottimale ai pazienti affetti da apnea del sonno centrale o complessa e respiro periodico, con intervento minimo da parte dell’operatore. L’algoritmo di provata efficacia clinica fornisce supporto laddove necessario e agisce sui meccanismi respiratori del paziente, riducendo al minimo la pressione applicata, il supporto di pressione e il ciclo respiratorio attivato dal dispositivo. In questo modo il paziente può beneficiare di un sonno confortevole e riposante.