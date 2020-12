L'affidabilità e la prevedibilità sono elementi essenziali per realizzare gli obiettivi che si prefiggono gli istituti in cui si esegue la risonanza magnetica. Philips Prodiva 1.5T CS è pensato per chi punta in alto, per gli istituti che ambiscono a una reputazione di affidabilità nei servizi RM basati sulla comprovata tecnologia Philips dStream, utilizzata in oltre 2000 installazioni in tutto il mondo. Il flusso di lavoro Breeze Workflow aiuta utenti con diversi livelli di esperienza a eseguire esami di risonanza magnetica di routine sin dal primo giorno. Spese minime di installazione e preparazione del sito, assistenza per garantire continuità al tempo di funzionamento del sistema e aggiornamenti a versioni successive facili da installare garantiscono un costo totale di gestione prevedibile e grande tranquillità.