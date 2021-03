Il sistema radiologico per elettrofisiologia Allura Xper FD20 è in grado di visualizzare l'intero cuore e le derivazioni di stimolazione con una qualità delle immagini eccellente, facilitando le procedure di impianto dello stimolatore e del defibrillatore cardioversore. Se non sono previsti interventi di elettrofisiologia, è possibile utilizzare il sistema per interventi cardiovascolari o periferici.